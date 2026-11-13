【アメフト】「ONE for ALL, ALL for WIN」　渇望する最後の勝利へ／２０２６年関東学生１部TOP８　日体大戦展望

２０２６年のＴＯＰ８も、残すところあと１試合となった。目標に掲げた日本一への挑戦は叶わなかったものの、UNICORNSにはまだ果たすべき使命が残されている。現在、１勝５敗でリーグ６位につける慶大は、最終節で対戦する０勝６敗の日体大との一戦に加え、日曜に行われる王者・法大と１勝５敗の東大の試合結果にも左右される中、最後の最後まで入替戦を回避し、関東アメリカンフットボール最高峰のTOP８に残るため、必死に戦い抜かなければならない。また、この試合は４年生にとって、勝利すれば大学生活最後の試合となる。４年間の集大成を最高の形で飾ることができるか。今年のチームを率いてきた天野・丹羽両主将が掲げた「ONE for ALL, ALL for WIN」。その言葉のもと、出場している選手だけでなく、サイドラインやスタンド、そして全国各地からUNICORNSを応援し、支えてきたすべての人々が一丸となって勝利をつかみ取れるか。今年のチームが積み重ねてきたものの本当の価値を、世間に知らしめる時が遂にやってきた。

残留への道筋 慶大が越えるべき最後の関門

残留条件が少し複雑になっているため、ここで改めて整理しておきたい。 現在６位につけるUNICORNSは、まず前提として、明日１１月１４日（土）１１時から行われる日体大戦に勝利すれば、その時点で６位が確定し、TOP８残留が決まる。これは４年生にとっても今季最後の試合となり、チーム・天野丹羽にピリオドが打たれることを意味する。 一方、万が一、慶大が日体大に敗れた場合、明後日１１月１５日（日）１１時から行われる東大と法大の一戦の結果が大きく影響する。東大が今季無敗の王者・法大から勝利を挙げた場合、慶大は最下位の８位となり、入替戦に回ることが決まる。 東大が法大に敗れた場合は、慶大、東大、日体大の３校がいずれも１勝６敗で並ぶことになる。この場合、３校間の得失点差によって最終順位が決定する。すでに東大と日体大の直接対決は終了しているため、明日行われる慶大と日体大の一戦での点差が、順位を左右する大きな要素となる。 具体的には、慶大が日体大に敗れたとしても、点差を２２点差以内に抑えれば６位となり、TOP８残留が決まる。一方、２３～２７点差で敗れた場合は７位となり、BIG８の２位チームとの入替戦に回る。さらに、２８点差以上で敗れた場合は８位となり、BIG８の１位チームとの入替戦に臨むことになる。 ただし、今季のBIG８は１０チーム制で行われており、例年とは異なるイレギュラーな日程で進行している。TOP８よりも試合消化が遅れていることもあり、入替戦に進出するチームは現時点で確定していない。BIG８は前節までAブロックとBブロックに分かれた一次リーグを戦い、今節からは二次上位リーグと二次チャレンジリーグに分かれて順位を争っている。 まだ二次リーグでの直接対決が残されているものの、現時点では昨年ともに２部から昇格した専修大と日大が無敗を維持し、明学大も４勝１敗と好調を見せている。この３校を中心に、今後の順位争いにも注目が集まる。

慶大ー日体大 東大ー法大 慶大の順位 結果 勝利 東大勝敗問わず ６位 TOP８残留 敗戦（22点差以内） 東大敗戦 ６位 TOP８残留 敗戦（23～27点差） 東大敗戦 ７位 入替戦 敗戦（28点差以上） 東大敗戦 ８位 入替戦 敗戦 東大勝利 ８位 入替戦

７年ぶりにTOP８へ帰還した日体大 慶大の前に立ちはだかる難敵

昨年１２月に行われた入替戦で桜美林大を下し、７年ぶりにTOP８の舞台へと返り咲いた日体大。今季は０勝６敗で最下位に沈んでいるものの、決して侮れない相手だ。学生コーチの乙部憲太朗（経３・慶應）が「一人一人のプレーヤーの身体能力がかなり高い」と語るように、個々の能力の高さが日体大の持ち味となっている。

攻撃の中心を担うのは、QB・石川龍之介（体育３・佼成学園）だ。１年時からエースQBとして活躍を続け、今季もパッシングヤードでリーグ３位につけるなど、正確なパスでレシーバー陣を操る。また、RB・齊藤進之助（体育４・横浜氷取沢）や小菅一然（体育３・三浦学苑）ら、ランで大きくゲインし、一気にビッグプレーへとつなげる力を持つ選手もそろう。パスとランを織り交ぜた多彩な攻撃で、相手守備陣に揺さぶりをかける。

一方、守備陣にも注目すべき選手がいる。LB・飯山凜太郎（スポーツマネジメント４・横浜）はタックル数でリーグトップを独走。豊富な運動量と鋭いタックルで、日体大の守備を支えている。攻守ともに個々の能力が高く、どこからでも試合の流れを変えられる選手がそろっている。

その実力は今季の戦績にも表れている。勝利こそつかめていないものの、開幕戦では強豪・早大に２０－２８、明大に２０－２４、そして中大にも２８－３５と、上位校を相手にいずれも接戦を演じてきた。さらに、シーズンを通して実戦経験を積んだことで、チームとしての完成度も高まりつつある。白星には結びついていないものの、最終節を前に状態を上げている日体大は、まさに今季のダークホース的存在と言えるだろう。

勝利の鍵を握る慶大のキーマン

正直なところ、ここまでの大一番では、選手全員がキーマンと言っても過言ではない。そんな中でも、今回は特に注目したい４人をピックアップして紹介する。

WR・青木健将（環３・慶應）

慶大が誇るビッグプレーメイカー、WR・青木。今季も幾度となく、勝負どころで青木にボールを託すプレーが見られた。近頃はランプレーを中心にゲインを重ねているUNICORNSにとって、青木の存在は攻撃の幅を広げる大きな鍵となるだろう。学生コーチの乙部も「WRの中でも随一のキャッチング力があり、最近ではランブロックも好調。ランとパスの両方に注目してほしい」と、その実力に太鼓判を押す。パスキャッチでビッグプレーを生み出すだけでなく、ラン攻撃を支えるブロッカーとしても期待がかかる青木。攻撃の局面を問わず、その存在感に注目したい。

DB／LB・戸田旭（総１・慶應）

慶大が誇る、規格外の超大型ルーキー・戸田。第２節の早大戦から４試合連続でインターセプトを記録し、東大戦ではそのままTDを奪うなど、圧倒的な存在感で大学アメフト界を驚かせ続けている。１年生ながら、彼がいれば何とかしてくれる。そう思わせるほどの頼もしさを持つ戸田。赤いアームスリーブを身に着けた背番号９３が、最終節でも我々の予想を超えるプレーを見せてくれるはずだ。

RB・橋口塁（商４・慶應湘南藤沢）

安定感抜群の慶大のエースRB・橋口。今季のUNICORNSからMVPを一人選ぶとすれば、間違いなく候補に挙がる選手だろう。パスでなかなか攻撃をつなげられない時期も、橋口のランなら必ずゲインを稼いでくれる。そんな期待を常に抱かせてくれるスピードスターだ。相手ディフェンスの隙を見逃さず、鋭いアジリティで切り抜けていくその走りは、今季幾度となくチームを救ってきた。最終節でも自慢の脚で相手守備を翻弄し、最高のパフォーマンスでチームを勝利へと導いてくれるはずだ。

DL・山田向洋（経４・慶應）

１７年目を迎えたUNICORNSの戦士・山田。主将・天野甲明（政４・鎌倉学園）や後輩の篠原晴（経３・慶應湘南藤沢）とともに、今季のチームが誇る鉄壁のラインを形成してきた。年長の頃から１７年間にわたりUNICORNSに在籍し続けた山田は、前節の立大戦後、私たちに「自分が１７年間UNICORNSで学んだすべてのことを、テクニックだけでなくマインドの部分も含めて後輩たちに伝えたいです。それを試合でのプレーでも体現し、最高の試合にしたいと思っています」と力強く語ってくれた。１７年間で培ってきた技術と精神を、その大きな背中で後輩たちに示す。UNICORNSとともに歩んできた１７年分の思いを、最後の日体大戦にぶつけてほしい。

「ONE for ALL, ALL for WIN」 虹のように輝くUNICORNSを信じて