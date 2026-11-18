日本一達成に向け「ＡＬＬ ＩＮ」を貫き続けている慶大蹴球部。ここまで対抗戦で３勝２敗と着実に成長を遂げているなかで、１１月２３日にラグビーの聖地・秩父宮で第１０３回早慶戦を迎える。宿敵・ワセダとの伝統の一戦を前に、蹴球部員たちの心境に迫った。

今回はケイスポラグビー班は、学生ＦＷコーチの土橋亮介（商４・慶應志木）さん、学生ＢＫコーチの勝又菖（法４・慶應）さんに対談形式でお話を伺いました（取材：１１月４日）。ぜひ最後までご覧ください！

ーー他己紹介

勝又→土橋：土橋亮介です。まず声がめちゃくちゃ低いです。たまに何言ってるか聞き取れない時もあるんですけど（笑）、言っていることは誰よりも説得力があります。彼が１年間通して芯を持ってＦＷを指導してくれているからこそ、自分自身も安心してBKを見ることができていると思います。僕が一番信頼している同期です。

土橋→勝又：勝又菖君です。勝又は見ての通りすごく人当たりが良く求心力を持ってる存在で、部員全員から信頼されている同期です。彼がいるからこそチームがまとまっているというところもあります。学生コーチでこのような心強い人がいるのはすごい頼りになりますし、いつも助けになっています。



ーー今シーズンの振り返り

土橋：ＦＷだと成長しているというのは試合を通して感じていますが、先日の明治戦もそうですが、まだまだ結果を出しきれないところが多くて、ここからワセダ、筑波、選手権と時間がない中で、どれだけ詰め込めるかが大切だと思っています。僕はディフェンスを主に担当していて、そこの面だと春に明治やワセダに大量得点を取られましたが、この秋も５０点前後を帝京や明治に取られてしまい、なかなか修正がうまくいっていない状態ですので、ここからどれだけ１日１日の成長を積み重ねられるかというところが大切かなと思ってます。

勝又：自分も１年間を通して成長し続けられている実感はあります。僕はアタックコーチなんですけど、昨年からすごくシステムが変わっていて、指導者、選手ともに探り探りやってきました。春シーズンはなかなか点が取れずに結果が出ない中でも、夏、その後の練習を経て少しずつそれが形になってきていて、まだまだ足りないですけど、得点も増えてきているので、もっともっとここから成長していきたいなと思っています。

ーーディフェンス・アタックの新しいシステムはどういうもので、その完成形は



勝又：アタックについて一言で言うと、ボールを持ってる人も持ってない人も全員が選択肢になるというところが昨年との大きな違いだと思っています。去年の今野椋平（令８環卒）さんのような圧倒的な存在がいない分、今年はより全員で繋げて連動してアタックすることがすごく大事になるので、難易度も上がりますけど、完成した時は相手にとってものすごく判断がしにくい、脅威になるアタックができるかなと思います。

土橋：ディフェンスで言うと、個人というよりもチームで守るというのが大切になってきます。ディフェンスシステムの中でコネクトというのが大事で、１人のミスや１人のサボりで失点に繋がってしまうので、チームとして一体感を求められるディフェンスだと思っています。

ーー今シーズンのＦＷ・ＢＫのベストプレー

勝又：ＢＫは夏合宿の近畿大学戦の最初の得点だと思います。先ほどアタックでは全員でオプションになるというところをお話ししましたが、まさしくそれが形になった得点です。自陣からずっと継続してアタックして最終的に得点まで繋ぐというのが得点のパターンになっているんですけど、本当に全員が気を抜かずに前への圧力を持ちながら、かつ横にもすごく連動して、縦横連動したアタックができたと思っています。

土橋：一番印象に残っているのは、対抗戦初戦の帝京戦でのスクラムペナルティです。夏合宿で勝てない中で、初戦からそのプレーが出たのは良かったと思います。ただ、僕も含めて一番嬉しかったのは青学戦のスクラムトライです。そこではＦＷ８人全員でしっかり組むということに対して逃げずに押し切ったところが印象的でした。

ーー今年のＦＷ陣はセットプレーが大きな武器になっていると思うが、その要因は

土橋：本当に基礎に忠実というところを大切にしていて、昨年からＦＷのコーチが交代して金井健雄（平２０商卒）さんという方が来てくださってるんですけれど、現役の方ですので、実際に一緒に組んだりしてその体で教えていただけるので、すごく選手にもわかりやすくて、いろんなポジションの変更とかしてますけど、その中でもいい成長を積み上げられていると感じてます。

ーーＢＫ陣全員が走れたり蹴れたりできるが、オプションを設計する上でその特性を生かすところは

勝又：まず目的としては相手に的を絞らせないというところがあると思っています。やはり相手から見て「この人は走る人だな」、「この人はキックする人だな」とわかってしまうとディフェンスをしやすいようなチームになってしまいます。全員が走れて蹴れてパスができるという選手が揃っていると、慶應が次に何をしてくるのか相手はわからない状況になるので、そこはアタックを設計する上で意識しています。

ーー春シーズンと比べて成長した部分

土橋：走り負けることが減ったというところになると思っています。春は後半で失点を重なるシーンが多かったんですけど、明治戦では後半グラウンドで立っている選手は慶應の方が多くて、明治の選手は何人か足がつっている状態だったので、底力がやっとついてきたと思います。

勝又：アタックでは全員が同じ景色を見てプレーできるようになっていると思います。夏合宿を終えてミーティングを重ねて、この状況だったらこの判断をするべきとか、逆にこの状況だったらこういう判断をしないべきというのをかなり話し込んできたので、実際にグラウンドに立った時に「次はこのプレーをしよう」、「このプレーはしてはダメだな」というのを立っている全員が理解して同じ景色を見てアタックする形が少しずつできるようになったと思います。



ーー日本一を目指す中でレベルアップが必要な部分



土橋：まずはディフェンスのところ。慶應が勝つためには必ず得点を抑えるタイトなゲームを作る必要があって、現状は上位校相手に点数を重ねられてしまっています。これは日本一を目指す上では、遠く及ばないなと思います。だからこそ、ディフェンスをより積み重ねることが今後へ向けての絶対条件になると思っています。

勝又：アタックとしては必ず取り切らなければいけない局面で得点をすることです。この前の明治戦も含め、ここで得点ができたら流れが変わるという局面で取り切れなかったというのがまだまだあるので、そこを徹底したいと思っています。そのためには本当に細かいディテールのところが大事になります。きつい中でも少し頑張るなど、ちょっとした意識で変わってくるので、練習でもプレッシャーの中でプレーできるようにコーチとしても意識しています。

ーーチームの安定感はどこから生まれているか

勝又：試合前にこれでもかというほど色々な想定をしていることだと思います。試合で起こり得る最高の状況と最悪な状況をどちらも想定してミーティングをたくさん重ねているので、実際に得点を取られても次どうするかがパッと頭の中で出てくるというのが今の慶應ラグビーです。そのため、良くない状況が起きた時でも、反応で終わらずに対応まで行けるというのが今年の強みだと思っています。

土橋：付け足しすると、ミーティングだけではなく練習でもそういう設計で数週間かけてやっているので、ケースバイケースでの対応が実際グラウンドでできています。そうした安定感は秋になってやっと出てきたと思います。





ーー豪雨の日体大戦は僅差で終盤を迎えたが、そのようなことも想定していたか

勝又：日体大学さんは慶應戦に対してすごく思いが強くて、接戦になるのだろうなというのは試合前から全員が想定していました。そのため、実際に追い詰められてもそこまで焦る事はなく、冷静に対応できた試合だったと思います。

土橋：それに加えて昨年の方が苦戦した相手で前半は負けていたので、今回は点数では接戦ですけど、昨年に比べたら成長しているというポジティブなマインドでハーフタイムを折り返せたのが良かったです。

ーーコーチとしての強みと指導に生かしていること

勝又：コミュニケーションの取り方が強みだと思っています。色々な人と話すのがすごく好きなのですが、話す上で同じ言葉でも響く人と響かない人がいますし、時には話さず待った方が良いこともあります。その人その人に合ったコミュニケーションを取ってなるべく齟齬がないようにというところは自分自身のコーチングのスタイルにも表れていると思っていて、指導者と選手の壁がなくなるようにコミュニケーションを取ることをコーチとして意識しています。

土橋：僕は勝又君みたいに口が上手ではないので（笑）、大事にしているところは雰囲気作りだと思っています。特にユニットなどは僕の裁量が多い中でやらせていただいているので、どこの場所をやるかというところで何を視点に入れるかといったことから環境を考えて選んでいて、メニューにおいてもレストの時間をコントロールしたうえで、タイトな雰囲気でやろうとか、逆に明るい雰囲気でやろうとか、そうしたメリハリはFWでは意識していると思います。

ーー学生コーチのお２人のトレーニングにおける役割分担は

土橋：普段の練習で言うと、日ごとの練習のフォーカスがあってそこに向かっていくのですが、勝又は選手個人を信頼して個人に対して細かいレビューとリマインドをすごい丁寧にやっていて、僕は全体的なところに対してフォーカスとリマインド、あとは発破をかけるようにしています。

勝又：その通りですね。

ーー下級生の活躍も目立っているが、下級生へのコーチングで意識していること

勝又：下級生ですけど下級生扱いしすぎないことを意識しています。もちろん学年の壁はあるのでコミュニケーションは積極的に取るようにはしていますが、グラウンドに出たら日本一を目指す同じ仲間として捉えています。もう１つ意識しているのは、遠慮はして欲しくないですけど、甘えもして欲しくないということです。下級生として見すぎずに日本一を目指す１人の当事者として全員が意識して欲しいと思っているので、そこはコーチとして徹底しています。

土橋：下級生と言いつつも経験を積んでるメンバーばかりで、１軍の背番号を背負っているというのは部員の中でそのポジションにおける一番実力がある選手ということです。その自負を持ってもらい、黒黄を着る存在としてふさわしいようにメンタルを持っていくのがコーチとして大事にしているポイントです。

ーー試合前に選手にかける言葉

勝又：日吉の練習でやっていることを試合に出すということはよく伝えています。公式戦になると観客も多いし、色々な外的な要因に左右されやすい環境になっています。ですが、練習以上のことは試合では出ないので、そういったところを考えずに、練習でやっていることを意識して試合に挑んで欲しいということは大切にしています。

土橋：スキル、戦術は日吉の練習やミーティングで重ねているので、そこに対して言及するというよりは、試合の時はいかに普段通りにいくかというのがすごく大事なので、みんなの表情や発言を見て「顔硬すぎるよ」、「全然笑顔ないじゃん」といったコミュニケーションを試合会場では意識しています。

ーー入部してからの４年間で成長した部分

土橋：蹴球部に入部した初期が一番成長したと思っていて、自分の中の大きなターニングポイントです。元々志木高でラグビーをしていて、そこから大学ラグビーに進んだきっかけは自分の尊敬する先輩が続けてる姿を見て、人間的に成長したいと思ったことです。入部する中で、当時春の早慶戦で４年生で活躍されていた方がいて、その人の姿を見て心を奪われたというか本当に試合に出たいという意欲が湧きました。そこから熱が入って取り組みもガラッと変わり、コーチになっても試合に出たい気持ちがあったからこそ、他への貢献という部分に対しても目を向けることができるようになりました。

勝又：色々な変化の中で自分ができる１００%を追求できるようになったことだと思っています。選手の時だと１軍から６軍くらいまでグレードが変わったり、２年生以降は学生コーチという立場の変化も経験して、一喜一憂することもありましたが、自分自身がコントロールできないことに左右されても仕方がないので、その時与えられた状況で自分自身の１００%をするということは４年間を通してすごく成長したと思っています。

ーー４年間で最も印象に残っている瞬間

勝又：学生コーチに転向したことだと思っています。当時の自分にとっては絶望でしかない出来事でした。しかし、それを乗り越えたことで自分自身の成長も実感できましたし、周りの人の存在や色々な人の感謝の気持ちも知ることができました。当時は難しいことだったり困難なことでも今考えれば自分自身の人生を豊かにしてくれた出来事だったので、これからどんな困難に直面してもありがたいことだと考えて行動し続けようと思います。

土橋：学生コーチ決めも本当に大きなターニングポイントでしたが、その前段階の選手だったところで言うと２年春の山梨学院大戦です。８０分出て初めてＭＶＰに選ばれて、そこから初黒黄となる春の大東文化大戦に出ることができました。その頃から周囲からの信頼や組織として自分の必要な場所、求められてるものに気づき始めて、目標に対してのビジョンが明確になりました。その後怪我しましたが、それがあったからこそ学生コーチに選ばれた時に同期からの発言を聞き入れることができましたし、今のＦＷコーチとしての指導もその経験が大きいです。

ーー同期（１２７代）の特徴

勝又：１２７代は全員に役割がある代だと思っています。人数も選手もかなり少ない代なのですが、だからこそ１人１人の役割や責任がものすごく大きい代です。まとまった時の一体感はどの代にも負けない力があるのではないかと自負しています。

土橋：簡単な特徴で言うと人数が少なくて、ほぼ半分がスタッフなので一見弱く見えてしまうかもしれないのですが、むしろ逆だと思っていて、どのグレードを見渡してもリーダーシップを取れる４年生がいることで柱となっています。部員の心を支えてるのが１２７代だと思っています。

ーー早慶戦はどのような存在



勝又：僕は早慶戦は伝統ではなく自分たちの物語だと思っています。よくメディアでは第何回早慶戦や伝統の一戦と言われますが、今年のチームにとっては最初で最後の早慶戦であり、僕たち１２７代にとっては、４年間の答えを出す場所だと思っています。

土橋：大学蹴球部に入学して１回も勝ってるところを見たことがなくて、そういう相手だからこそ４年間の努力をぶつけて倒したいという思いがあります。日本一になるには超えなければいけない相手ですし、倒したい相手という認識です。

ーー昨年の早慶戦の振り返り

勝又：一言で言うと自分たちがワセダさんに対してリアクションをする側だったと思っています。自分たちが仕掛けたアクションに対してワセダさんがリアクションをするのが勝つ上では重要と思っているのですが、昨年はワセダさんの広いアタックに対して自分たちが反応する形になってしまったので、かなり後手に回ってしまったと思いました。

土橋：僕は飲まれたと思っていて、ワセダの早いアタックについていけずに最終的に点数が開いてしまいました。自分たちのしたいことをできないまま終わってしまった試合だったと思います。

ーーワセダで意識している選手

勝又：自分はＳＨの大賀雅仁（スポ４・桐蔭学園）選手です。彼とは中学校の時からの知り合いで、ずっと慶應と桐蔭でライバルのような存在で、ポジションも同じでした。選手として同じピッチに立つことは残念ながら叶わなかったですが、ずっと昔から戦ってきた盟友として自分たちが最後に彼に勝って終わりたいと思っています。

土橋：僕は米倉翔（スポ４・修猷館）選手かなと思っていて、ＦＷのセットプレーのキーマンですし、先日の帝京戦ではすごい活躍していて、ワセダ倒す上では彼をどう攻略するかが鍵だと思います。

ーー慶應のキーマン

土橋：２番の藤森貴大（経４・慶應）です。彼は僕と同期で選手時代は一緒にスクラムを組んでいて、コーチになってからもずっと見ている選手です。大学で伸びていますし、スクラムもラインアウトもAチーム唯一のFW４年生として責任を背負っています。スクラムで帝京、青学、立教、日体、明治と安定したのは彼のおかげというのがあり、今回のワセダ戦に勝つ上ではセットプレーの安定は絶対必要なので、彼のプレーを見ていただけるとうれしいです。

勝又：自分はＣＴＢの松田怜大（環４・桐蔭学園）と笠原悠真（政４・慶應）の２名を挙げさせていただきます。ワセダさんと言えば広くて速いアタックなので、それに対しては慶應のディフェンスがすごく大切になってきます。ＢＫのディフェンスではやはりＣＴＢが大事なので、２名がどれだけワセダに対してプレッシャーをかけられるかが重要になってくると思います。





ーー早慶戦に向けてチームに貢献したいこと

土橋：僕は変に変えすぎないことが大事だと思っていて、自分が変えすぎることによって選手が試合中にいつも通りのことができなくなってしまうのが最悪のパターンだと思うので、この試合も対抗戦の１つの試合で勝たなければいけない試合として、残りの期間を過ごしたいです。１回１回の練習でスキルに対して言及し、相手の分析をして、その上での練習を組み立てて、それを繰り返していく。それが僕の役割だと思います。

勝又：自分も早慶戦を特別なものとあまり思いすぎずに、日本一への歩みの通過点として捉えてコーチをしていきたいと思っています。世間からすごく注目される試合なので、どうしても選手も意識をしてしまいますが、あくまで通過点で勝つための試合だと選手に認識させて、自分自身も勝つための準備をしてきたいなと思っています。

ーー早慶戦で注目してほしいプレー

勝又：ＢＫでは連動したアタックに注目してほしいです。先ほども言ったように全員で連動してアタックすることを今年は大切にしているので、誰が仕掛けてくるか傍から見たらわからないようなＢＫのアタックをぜひ見ていただきたいと思っています。

土橋：注目してほしいプレーはスクラムです。どの試合も安定したアタック、ディフェンスをする上で欠かせないのがスクラムで、１つだけミスをすることによって窮地に陥ることもあるし、１本のスクラムでチャンスになることもあると思っているので、８人のまとまりで慶應のチャンスを呼び込むようなスクラムに注目してほしいです。

ーー早慶戦への意気込み

勝又：努力が才能に勝つような瞬間を皆様に見せられたらと思います。そこを見せつけて勝ちたいです。

土橋：早慶戦に勝っているのを実際に見たことがなくて、だからこそ歴史を塗り替え、本当に慶應がワセダに勝つ瞬間を皆さんにお届けできたらと思います。

ーーお忙しい中ありがとうございました！

（取材／記事：福田龍之介 取材：髙木謙）