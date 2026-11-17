日本一達成に向け「ＡＬＬ ＩＮ」を貫き続けている慶大蹴球部。ここまで対抗戦で３勝２敗と着実に成長を遂げているなかで、１１月２３日にラグビーの聖地・秩父宮で第１０３回早慶戦を迎える。宿敵・ワセダとの伝統の一戦を前に、蹴球部員たちの心境に迫った。

今回はケイスポラグビー班が、尾関航輔（政２・慶應）選手、小林祐貴選手（政２・慶應）に対談形式でお話を伺いました（取材：１１月６日）。ぜひ最後までご覧ください！

――他己紹介

小林→尾関：今年ずっと９番で出てる選手なんですけど、オングランドでは結構運動量が強みかなと思っていて。相手のキックにプレッシャーをかけに行ったり、味方のサポートには誰よりも行ってて、そこはすごい強み。塾高の頃からずっと９番、１０番で組んでいるので、今後も組んで日本一になれたらいいなと思ってます。

オフグランドはラグビー部外にも友達が多いし、この前は蹴球部の連絡用のアプリとか作ってて、本当に尊敬するとこが多いです。

尾関→小林：小林祐貴くんで、去年からずっと１０番で出続けているすごい選手です。

花園出てないのに、高校時代には高校ジャパンにも入って、大学でもＵ２０に入って、すごいなって思ってます。プレーの強みは、パスもキックもランも全部できる。特に自分で持って仕掛けた時は、他の１０番の選手よりも脅威のある選手だなってずっと思ってます。

オフグラウンドは、意外と穏やかな性格で、蹴球部の中でもみんなと仲いいイメージ。最近はなんかずっと読書してるな。

ーーどんな小説を？

小林：ミステリーとか。小川和真（政２・茗溪学園）と最近仲良くて、かずまが読んだ本を僕が読むって感じです。

ーーアプリに関しては？

尾関：僕最近趣味でＡＩでアプリ作るのにハマってて。（今まで）蹴球部の連絡が全部ＬＩＮＥで、無限にＬＩＮＥグループがあって、情報が散らばる上に、連絡来たら過去の情報が埋もれていくっていうのが、ちょっと使いづらいなってずっと思ってたところがあって。

来た情報をアプリに入れて、一括で情報管理して見れるみたいなアプリができたらいいなと思って作って、ちょうど青学大戦の後に監督にお願いして、部に取り入れてもらって今運用してるって感じです。

ーー塾高時代のファーストインプレッションからの変化は

尾関：最初はもうなんか異常にラグビーが好きで、詳しいやつだなと思って。あとめっちゃシャイなのかなってファーストインプレッションは思いました。結構真面目で、ちょっと悪ノリとかも最初はちょっとあんまりついてこないんじゃないかなと思ったんすけど、最近はもう完全にノリノリで、いろんなおもろいことをやってくれて、楽しいなって思います。

小林：僕はあんまり変わってなくて。最初からリーダーシップも社交性もあるなとも思いつつも、クソガキみたいな面もあって。よくいじられてるなみたいな感じの第一印象。それは今も変わってないかなって感じです。

ーー２年目を迎えて、後輩の台頭も著しい中で１年時から２年時にかけて意識の変化などはあったか

尾関：去年は一番下（の学年）でがむしゃらにやって上を向くだけだったんですけど、下の子が入ってきて、しかも特に桐蔭の子と、東海大仰星から浪人して入ってきた人が来て。すごい危機感を感じると同時に、自分が個人で練習するときの取り組みとかも時間を長く取ったり、一個一個のプレーを考えて振り返るようになったりして、練習に取り組む意識が高くなったかなっていうのはすごい感じます。

小林：僕も１年生は今二人、前田（浩太／政１・慶應）と小坂莉央（環１・Wellington College）が結構上に来てて、めちゃくちゃ焦ってるかと言われたらそうではないけど、二人とも自分にないところを持ってて、上手いなと思うシーンが多くて。でも自分の関わり方としては、なんかもう同期なんじゃないかってぐらい普通に仲良く接して、あんまり上から教えたりとかもせずに、「今のプレーこうだと思ったけどどう？」とか、そういうのをお互いに言い合ってて、「今のこれよかったじゃん」とかそういう風に、友達みたいな感覚で、色々思ったことを伝え合ってっていう感じで切磋できてるかなと思います。

ーー今季ここまでを振り返って

尾関：チームのことに関しては、結構全体のパフォーマンスは徐々に良くなってきてるのかなっていうのは、特に明治戦ですごい感じています。最初帝京大に点差をつけられたけど、結構手応えを感じる試合はできた。そのあと結構チームとして上手くいかない試合が日体大戦とかは特にあったんですけど、相手じゃなくて自分たちが何するかってのを練習からすごい意識するようになったと思ってて。そういうことに取り組んでいって、チームとしていい流れでラグビーができるようになったなってのは感じます。

個人としては自分の強みが一番出せたのは青学戦。サポートに入ってトライを取り切るっていうのは一番自分がやりたいことで、その試合以降はゲームメイクだったり、パス出し、テンポの出し方とか、キックの使い方とか、他の選手とのコミュニケーションとか、そういう面ではラグビー的にうまくなってきてるのかなっていうのは成長として感じます。

小林：今シーズンはチームとして日本一を掲げてる中で、やっぱり格上の帝京と明治に結構大敗してしまって、日本一っていう目標にはまだギャップがあるなっていうのは感じていて。全部足りてないんですけど、特にディフェンスのところだったりブレイクダウンのところは強豪相手だと自分たちのやりたいことが全くできてない状態なので、そこはシーズンも残り３分の１ぐらいですけど、しっかり精度を高めて、強豪相手にもやり合えるようにやっていかないとダメだなっていうのは思ってて。

個人として去年の話をすると、９番と１２番、自分の両隣に４年生のうまい人たちがいて、その人たちの指示に従ってひたすらこなすだけだったので、自分の中ではまあまあまあいいプレーができてたけど、ゲームを動かしてる感じとか自分で引っ張る感じが全くなかったです。

今年は自分が全部のキックを蹴ったり、アタックも自分で色々指示出して動かさないといけない状況になって最初は難しいというか、あまり手応えがなかったんですけど、それは徐々に良くなってきていて、特に裏に自分が走るとこと、味方に預けるところのバランスとかは意識するようになって成長してるかなって思います。

ーー今季最も印象に残っている試合

尾関：単純に印象という面では、青学戦が一番印象に残ってて、自分の得点能力を発揮できた試合だなと思ってて。３トライして、結果ＭＯＭにも選んでいただいて、すごい印象には残ってる次第です。自分的にもう１個あるのが帝京戦で、ほんとに一番初めての対抗戦で且つ、初めての秩父宮でナイターで相手は帝京っていうところで、すごい緊張したのを覚えてるんですけど、すごい試合にも入り込めたなっていう風に思ってて。思い出深いっていう意味では帝京戦も印象的だなって思います。

小林：自分はめっちゃいいプレーできたな、みたいな試合がまだなくて。いいプレーもしたけど悔やまれるな、みたいなプレーもした試合しかなくて。特に帝京戦はほんとにいいプレーが何もなくて。相手も自分と同い年の１０番の上田倭楓（スポ医２・大阪桐蔭）で、そこを意識しちゃってたのもあるし、自分が立場変わってから初めての対抗戦で、自分自身もちょっと緊張してたのもあってちょっと視野が狭くなっちゃって、全くいいプレイできなくてすごい悔しかったんで一番印象に残ってます。

ーーご自身の強みと、強みを磨くために意識していること

尾関：僕の強みはさっき祐貴が言ってくれた通り運動量のところだと思ってます。誰よりも走って顔出してプレーに絡むっていうのが自分の意識してることで、それを磨くために日々の練習でのフィットネスとかも一番速く走ったり、練習でやる１５×１５も、いつもより走れないだろうってところもちょっと運動量出してプラスワン頑張って走ってみたりっていうのはやっていて、そうすると試合でちょっと余裕が生まれたり、練習ではしんどいけど試合だとちょっと余裕持ってプレーできたりみたいなところがあるので、磨くためにはそういうことを頑張るようにしてます。

小林：自分の強みはランと、今年はキックが強みかなと思ってます。ランはある程度感覚っていうかその場で自分の感覚で行くことも多いんですけど、練習でこういう状況だったら自分の前が空いてるみたいなのは、構造的に考えるようにはなってて、それが試合である程度発揮できてるところもあるのでそこは練習で意識してます。キックのところは去年はプレースキックだけだったんですけど、今年は全部キックオフとかタッチキックも蹴ってて、それぞれに個人練習の時間をかけてる分、試合である程度安定して精度出せてるのは結構いいことかなと思います。

ーー仕掛けられるハーフ団は相手の意表を突くこともできる一方、孤立してノットリリースを犯すリスクもある。どういう塩梅でやっているか

尾関：僕もそこは結構課題には思ってて。。。自分、中学・高校の時は結構行ったら抜けるシーンも多かったんですけど、大学レベルになって自分が行って孤立して味方に迷惑かけるみたいなことは去年は特に多かったので、そこらへんは基本的に後ろの祐貴とか１２番の松田さん（怜大／環４・桐蔭学園）の声を聞きながら判断はそっちに任せて、本当に自分が抜けるとか決めきれるって時に基本的には行くようにしてます。あとは自分が行くときに近くのＦＷとかショートサイド攻めるならＷＴＢの選手とかにコミュニケーションをしっかり取るっていうのはまだ完璧ではないんですけど、できるだけ意識するようにはしてます。

小林：僕もちょっと似てるんですけど、抜けるだろうなっていう感覚を持った時に仕掛けるみたいな、具体的に言うと、ちょっとごちゃごちゃってなってる時とかは結構ギャップが見えたりするんで、そういう時は仕掛けてるのと、あとはそのサポートのところで言うと、アタックの形がある中で自分と味方選手でリンクして繋がって、パスするオプションがある上でディフェンスの状態を見て仕掛けるっていうのができるようになればめちゃくちゃサポートも来てもらえるし、綺麗に抜けるのかなっていうのは思ってます。

ーーキックを使ったアタックも慶大の武器となっているが、蹴る上で意識していること

尾関：自分が蹴るキックは基本的にボックスキックと、裏が空いてる時にそれを抜くようなキックを蹴ることがあると思ってます。

まずボックスキックはもう本当に個人練習のところで、めちゃめちゃ時間かけてるところで、個人練習の半分ぐらいは、ハイパントをハーフ仲間と一緒に蹴ってるみたいなぐらいずっと蹴ってます。

だけど、ＷＴＢとの関係性もそうですし、自分のキックの精度をこれからもっとあげなきゃいけないなっていうのはあります。

もう一つは裏のスペースに蹴るキックなんですけど、これはこういう構造の時に裏が開くなというのは結構定番があったりするんで、そういうのを練習では見ながら、そういう時に蹴るっていうのを練習から心がけています。けど、結構試合になると怖くて勇気持って蹴れなくてそのままパスしちゃうとかもあるので、そこらへんは自分のスキルと思い切りのところとまだまだ課題があるっていう感じではあります。

小林：蹴り合いのところは、まずは飛距離で負けないようにっていうのは僕と田村優太郎（総３・茗溪学園）さんが主にやってるので、そこで話してて。あとは高さ、低く長いキックだとその分前に出られて蹴られちゃうので、なるべく高いキックを蹴って、チェイスで相手にプレッシャーをかけた状態で蹴り合いをするっていうのは意識してます。

あと、キックパスとか裏（のスぺース）を射貫くキックとかはプレー中に頭の片隅にはずっとあって、ＷＴＢからコールがかかったりとか、自分が裏のディフェンスの様子とかをチェックして、狙えるときは狙っていこうっていう意識を持ってやってます。

ーー今季最も苦しかったことと、それを乗り越えた方法や苦しみから学んだこと

小林：僕は日体戦でめちゃくちゃ悪いプレーしちゃって、、、ちょとだけ油断もあって、ちょっと勝てるだろうなっていうところもあって、一つ一つのプレーを欲張っちゃったというか、やるべきことをやらずにやりたいことを優先してやっちゃった結果、５点差で負けそうな試合にしちゃったのが１０番としてめちゃくちゃやってしまったなって反省しながらプレーしてて。

それで試合が終わってから、ヘッドコーチの和田拓さんとか色んな先輩とミーティングしたりして、明治戦に向けてどう試合を作っていくかみたいなところを結構話し合いました。その結果、明治戦は大崩れはせずに、特に前半とかは試合を作れたので良かったかなと思ってます。

尾関：僕は立教戦が苦しかったなって思って。これはチームというよりかは個人のプレーが結構良くなくて、特にパスが安定しない試合だったのが結構悔しかったところです。

その立教戦の週は色々感染症とかチームの事情もあって、自分も満足いく練習ができなくて、少し準備が足りなかったなっていうのをその試合で学んだことです。

なので、その後の日体・明治っていうのは準備にもっと時間かかりましたし、やっぱり準備が万全ではない、満足できてない時のゲームとか練習は、いいプレーがなかなかできないなっていうのは教訓として自分の中で思ったところです。

ーー２年生のお二人から見た４年生とはどんな存在か

小林：今年の４年生はちょっと人数が少ないとかはあったんですけど、オフグラウンドでもご飯にめちゃくちゃ呼んでくれたり、４年生っていう圧倒的存在というよりは、すごい仲良くしてくれる先輩。

気使わずに色々思ったことも言えるし、友達兼先輩みたいな、自分の中ではそういう感覚があって、すごい仲も深まってきてて、いい先輩たちが多いなと思ってるので、なるべく長く一緒にプレーできたらいいなと思ってます。

尾関：自分も結構似てるんですけど、今年の４年生はすごい後輩とコミュニケーションを積極的にとってくれる人たちがすごい多いなと思ってて。

キャプテンの恩田さん（優一郎／政４・慶應）はじめ、今一緒にラグビーやってる先輩でいうと、松田さんとかはすごい個人的に仲良くさせてもらって、結構オフグラウンド、練習後とかでも一緒に映像見てレビューしてくれたり、何にも用事ないけど僕の寮の部屋来てくれて、ただただ駄弁るとか、そういうことに付き合ってくれる先輩がすごい多くて。

そういう先輩たちのために今シーズンラグビー頑張れてるなっていうのは個人的にすごい今思うところです。

（一緒にプレー）できてもあと１月の中盤ぐらいまでだと思うんで、悔いのないように自分も先輩たちが優勝して終われるのが一番いい形と思うので、それに少しでも貢献できるようにまだまだ成長しなきゃいけないなっていう風には思います。

ーー１年生が台頭してきていることについて

小林：１年生結構多いんですけど、自分の１年前に比べたらみんな自信を持ってプレーできてるというか、スキルレベルも結構高いし、人数も多いので、どんどん先輩食ってやろうみたいな感じもありつつ、楽しくみんなでやれてる感じがあって、すごい自信満々にプレーできてるのでいいなと思ってます。

尾関：僕は今９番で出してもらうこと多いんですけど、日体戦とか、竹内くん（楓稀／総１・桐蔭学園）がスタメンで出たりとか、まだ絶対的な９番としてプレーできてるわけではないなって個人的には思っていて、下級生の存在に危機感を感じることが多いです。

今年の１年生は、さっきも祐貴が言ってた通り、なんか自信持ってるなっていうか、萎縮してない感じがすごいいいなと思って。去年、自分が上のグレードでの練習に参加するってなった時は、ほんと怖くて、一個一個のプレー緊張して震えるぐらいな練習だったんですけど、今年の１年生はほんとのびのびやっていて、のびのびやってるからこそ出るクリエイティブなプレーだったり、思い切りのいいプレーっていうのが代として１個下の強みなのかなっていう風に思ってます。

ーー早慶戦とは

小林：僕は高校から慶應に入ったんですけど、慶應いきたいなって思ったきっかけの試合が早慶戦で、古田京さん（平３１医卒）の代の選手権の早慶戦の試合があって、それを中１か小６ぐらいの時に見てて。

最後のラストワンプレーで逆転負けしちゃう試合なんですけど、ワセダに比べたらスター選手少ない慶応がめちゃくちゃ食らいついて、番狂わせを起こす感じがすごい当時印象に残って、自分も慶應に入りたい、入って早稲田に勝ちたいなって思ったきっかけの試合でした。早慶戦は４年間のうちは絶対に勝ちたい試合です。

尾関：自分は小学校から慶應にいてずっとラグビーやってたので、当然毎年早慶戦っていうのを見ていて、すごいかっこいいなっていう憧れの舞台ではまずあるんですけど、それよりも勝ててない印象が小さい時からすごいあって、絶対自分が大学で出た時に勝ちたいなっていうのはずっと思っていて。

去年出てた安西（良太郎／商２・慶應）とかも一緒に早慶戦とか小学生の頃に見に行く仲間で。他の部員よりも結構思い入れというか、強い思いがあるのかなっていう風には思ってます。４年の中ではもちろん早慶戦に勝ちたいっていう思いがあるんですけど、結局今年の４年生含めてのチームが僕は結構好きなので、まずは今年の早慶戦絶対勝ちたいなっていう強い思いがあります。

ーー今シーズンのワセダの印象

小林：今シーズンのワセダはフィジカルめちゃくちゃ強くて、ＢＫも結構１年生とかもいたりするんですけど、めちゃくちゃ精度が高くて、他の大学に比べたらめちゃくちゃ早いなっていうのが印象で。

結構毎年その速さについていけなくなって負けちゃうみたいなのが多いと思うので、今年はそれでやられないように頑張ります。

尾関：僕も似たような感想なんですけど、とにかく早いラグビーをしてくるなっていう風に思ってて。

今までは見てる限りの速いラグビーだなって感想だったんですけど、今年の春、ワセダとやる機会があって、自分がその場で対戦校として体感ですごい速いことを感じることができて。でもその試合は、結果すごい圧倒されてしまって大差で敗北してしまったんですけど、速いラグビーと強いＦＷに食らいついて、僅差で持ち込んで勝つしかないと思ってるので、そういう自分たちの泥臭いところだったりっていうのを出して食らいついて勝たなきゃなっていう風に思います。

ーーワセダで意識している選手

小林：同じポジションでどっちになるかわかんないですけど、１年生の竹山くん（史人／スポ１・桐蔭学園）と３年の服部くん（亮太／スポ３・佐賀工業）はどっちも自分とはちょっと違うタイプというか、独特なセンスとかがあると思ってて、その二人がトイメンになったら負けないように頑張りたいと思います。

尾関：もちろん今出てる大賀選手（雅仁／スポ４・桐蔭学園）と宮下選手（羚／文構３・早稲田実業）ってすごいいい選手だなと思うんですけど、春とかは結構出てた川端選手（隆馬、スポ２・大阪桐蔭）は個人的には意識してる選手です。

Ｕ２０の候補合宿とかで一緒になってちょっと仲良くなったりはしたんですけど、アタッキングな選手で、自分で持ってもいいし、パスもテンポ早いラグビーできるし、すごい上手いなって思うところと、運動量ある選手っていうので、個人的にタイプが割と似てるのかなっていう風に思うので、もし彼と対戦できる機会があれば警戒しますし、絶対負けないように頑張りたいなっていう風に思ってます。

ーーワセダ戦に向けて対策や考えていること

小林：ワセダに対して特別何かというよりは、自分たちのプレー精度を上げる方が大事かなっていうのは今のとこ考えてて。

明治相手に崩してトライっていうのはあんまり取れてなくて、そこは伸びしろうかなと思うので、練習で一個一個細かいところ、ランコースとか走り込む位置とかタイミングとか、そういうところをこだわって精度を高めてワセダ相手にトライ取れたらいいなと思ってます。

尾関：個人的には二つあって、まずは祐貴が今言ってたＢＫのアタックでしっかり崩すっていうのをまず目指したいなっていう風に思ってて。自分からアタックが始まるので、最初の祐貴でラインが生きるか死ぬかがかかってると思うので、そこのパスの精度は追求する。プラスでどういう風に１０番、１２番がもらいたいのかっていうのを考えながらコミュニケーション取って準備したいなって思ってます。

もう一つはブレイクダウンのところをこだわりたいなと思っていて、この間の明治戦はブレイクダウンで結構やられてしまったと思ってるので、そこはＦＷとコミュニケーション取りながら、自分が一番近いところなので、指示をしっかり出して、いいブレイクダウンを作らせて、速いテンポでいい球を供給するっていうことを頑張りたいなって思ってます。

ーー慶應のキーマンは

小林：僕は１５番の田村くん。理由は、自分と同じボールを動かす、アタックを組み立てる人で、優太郎さんがいち早く声かけて、僕はそれをＳＨだったりＦＷに伝えてボールを動かすっていう形が結構多いので、優太郎さんといいコミュニケーション取って、ＢＫでいい崩しができたらいいなと思うのと、また、優太郎さんのキックとランのところは外側でいい援護をいつもしてくれてるので、そこは注目かなと思います。

尾関：僕は草薙選手（拓海／政２・桐蔭学園）で、今シーズンずっと試合に出てて、この間の明治戦もめちゃめちゃ外でゲインしてくれて、ハイボールにも強いですし、ディフェンスもしっかりとレンジが広くて、体の強い外にいるＦＷの選手も止めれるってところで、本当今慶應のディフェンスもアタックも支えてくれてる選手だなっていう風に思ってるんで、草薙選手に注目してしてほしいと思います。

ーー早慶戦で注目してほしいご自身のプレー

小林：僕はキックのところはいつも通り丁寧に精度高くやれればいいなと思ってるので、プラスアルファで、ランのところでいい仕掛けができてそれが得点に繋がれば会場も湧くかなと思うんで、そのランのところは注目してほしいです。

尾関：自分は運動量のところに注目してほしくて、この間の明治戦でもキックチャージに行くスプリントとか、そういうところで相手にプレッシャーかけたので、そういうのは継続してやりたいなと思っているのと、あと祐貴とか草薙とかいいランナーがＢＫにはたくさんいるんで、そういう選手がブレイクした時に毎回顔出してボールをもらって、最後自分が決めるっていう形をやれればいいなって思ってるんで、そういうところの運動量にも注目してほしいです。

ーー早慶戦への意気込み

小林：早慶戦はずっと勝ててない試合で、今シーズンも自分たち明治・帝京とかにはあんまりいい試合できてなかったんですけど、そういうのはもう関係なく、ひたすらワセダを倒しに行くっていう、しっかり魂、プライド持って早慶戦に臨みたい。しっかり勝てるように、勝ちだけを考えて準備していくので応援よろしくお願いします。

尾関：まずは自分としてはしっかりメンバーに入って試合に出ること。それに対する準備は１００パーセント残りの時間でやりたいなと思ってます。

試合に臨むにあたっては、もう本当にプライドのぶつかり合いだと思うんで、特に慶應はディフェンスが一番大事だと思ってるので、最初から最後まで集中力切らさずに、ディフェンスして勝ちたいなと思うので、応援お願いします。

ーーお忙しい中ありがとうございました！

（取材：髙木謙、山内悠暉／記事：島森沙奈美）