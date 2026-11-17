日本一達成に向け「ＡＬＬ ＩＮ」を貫き続けている慶大蹴球部。ここまで対抗戦で３勝２敗と着実に成長を遂げているなかで、１１月２３日にラグビーの聖地・秩父宮で第１０３回早慶戦を迎える。宿敵・ワセダとの伝統の一戦を前に、蹴球部員たちの心境に迫った。

今回はケイスポラグビー班が、中谷太星選手（環３・東福岡）、藤森貴大選手（経４・慶應）選手、井吹勇吾選手（環３・桐蔭学園）に対談形式でお話を伺いました（取材：１１月６日）。ぜひ最後までご覧ください！

――互いの他己紹介

井吹→藤森：（藤森は）圧倒的なカリスマ性が溢れる人。みんなをぐいぐいと引っ張ってくれる圧倒的なリーダーとして、僕らラグビー部の象徴。本当にすばらしい先輩です。

藤森→中谷：インスタでも投稿があったんですが、中谷君は本当にこの部活の中で１番感じのいい男ですね。もちろん見た目もそうですけど、心も本当に一流。この後プロで活躍しているっていうのを見ながら想像できるなと思います。

中谷→井吹：そうですね。井吹君は同期の中でもすごく存在感がありますし、憧れる部分も多いなと思ってます。

――同じパックで試合に出始めて２年目。変化は

井吹：ちょっと強くなったなっていうイメージはありますけど、特に変わったことはあまりないです。まあ藤森さんが２番のコーチが多いんで、そこでだいぶ成長してるかなっていう感じはします。

藤森：去年は自分が結構緊張してしまっていて。もう自分が中心になってしまって、全然余裕がなくて、周りも見ることができなかったんです。全然強くなれなかったなってイメージが強かったんですが、今年は去年試合に出させてもらって、少しずつスクラム的なコミュニケーションが出来るようになったおかげで、少しずつ強くなれているなって思っています。

中谷：（２人に）似ているんですが、コミュニケーションがしっかり取りやすいので、そこが１番（変化が）大きいと思います。

――昨年と今年のチームの特徴の違いは

井吹：去年はＢＫがやっぱり強かったと思いますが、今年はＦＷが強いと思うので、ＦＷのチームっていうのは一つの特徴かなと。あとはセットプレーがだいぶ安定しているので、そこが今年は強いと思います。

藤森：そうですね、井吹の言う通りです。去年結構ＦＷが迷惑をかけてしまって、ＢＫに助けてもらった部分が多かったんですけど、今年はしっかりＦＷが全体としてセットピースが安定してきたおかげで、安定してＢＫに共有できる、供給できるってことが強みになっていると思います。 また、ＦＷでもペナルティを取れるっていうのも今年の強みだと思います。

中谷：最後だと言うことないんですけど（笑）。 ２人の言う通りですね。

――セットプレーが強くなった要因は

井吹：去年とＦＷはあんまりメンバーが変わっていないというのもあって、そこで全体で同じ絵が見えてるっていうのも１つありますし、単純にＦＷ全体のスキルだったり、個々の能力っていうのも去年より絶対上がってるので、そこは一つありますね。

藤森：FWコーチの金井健雄（平２０商卒）さんもそうですし、川村慎（平２２政卒）さん、あとは松村凛太郎（平３０商卒）さんにも、色々教わっていて。凛太郎さんに関してはラインアウトのサインのチョイスだったりとか、ロックとのコミュニケーションの部分を教わっているのと、慎さんに関してはラインアウトのスローイングだったりを、練習時間外でもお昼とかに一緒にマンツーマンでセッションしたりとか、健雄さんにも長い動きをセッションしながらスクラムの基礎を教わっていました。そうして春から積み上げられたからこそ、今スクラムだったりセットピースが上手く行っているかなって思います。

中谷：もう２人が言った通りですけど、さっき言ったように個々が、個々の力が上がってきているのが要因かなと思っています。それこそ藤森さんは、コーチが３人ぐらいついていて大分成長しているので、スローもめちゃくちゃ上手いですし、スクラムも成長している感じはあります。

――チームとしてのここまでの振り返り

井吹：僕は今のところいいかなって思っています。 それこそセットピースが良くて勝っている試合、特に明治戦とかがあるので、そこは自分の感触として徐々に成長してるし、いいかなって思ってますね。

藤森：自分も春に帝京大学とやった時は、セットピースが全然安定していなくて、そのせいで得点につながるチャンスを自分たちで消してしまったところがあったんですけど、秋になって帝京とやった時は、もちろん負けてはしまったんですが、春よりもセットピースが安定してできたっていうところがあったので、そこが結構自信になりました。その後の青学戦立教戦はセットピース（の安定性）で勝った試合だと思うので、いい感じで仕上がってきてるのかなと思っています。

中谷：そうですね。 （２人と）似たような感じなんですが、全体として仕上がってきているとは思っています。すごく良い感触なんですが、ただ個人としては明治戦でもう少しスクラムで押せたら良かったなっていうのがありますね。前半でもうちょいスクラム優位になってたらあの試合でも勝ったかなと思うので、そこはもう少し詰めるべき部分だと感じていて、もっと攻めていきたいなと思ってます。

――今シーズン最も印象に残っている試合は

井吹：自分はさっきも言ったんですけど、やっぱり大会初戦だった帝京戦が特に印象に残っていて。春のできなかった部分を、夏に積み上げていたところをしっかり発揮できたところが、それ以降の試合のセットピースの自信に繋がったので、自分自身あの試合が印象に残っていますね。

藤森：僕は青学戦が印象に残っています。それこそ本当にセットピースの話にはなってしまうんですが、スクラムで圧倒したからこそ勝った試合だと思うので、１トライ目もスクラムからのトライだったし、もう一個スクラムでトライ取ってたシーンがあったので、そういう「スクラムで勝った試合」と言う意味で印象的かなと思っています。

中谷：僕も青学、立教あたりの試合で勝利したことが、スクラムへの自信に繋がったと思っているので、印象に残っています。

――自身のプレーの強みと、強みを磨くために意識していることは

井吹：僕の強みはＢＫラインでのディフェンス、間違いなく流しのディフェンスだと思っています。やっぱりスピードで劣る相手には、その相手の視線や動きを読んで、いかに勝つか、と意識してやってるので、そこはもう誰にも負けたくないポイントですし、強みだと思っているところなので見てほしいです。

藤森：自分の強みは前に出るタックルかなと思っていて。 やっぱり四年生としてというのもあるし、チームだったり、お客さんを味方に付けるためにも、前に出て行って伸びるタックルをするっていうのは、やっぱりやらないといけないところだと思うので、そこかなと思います。この強みを磨くためにも、強く意識する、つまりは「やるしかない」って思いながら常にやっている感じですね。

中谷：僕はその三番に比べてフィールドプレーがあまり良くないと思っていて、その分スクラムだったりモールだったり、ユニットの部分の存在感が必要だと思ってるんで、そこは強みなのかなと思っていますね。この強みを伸ばすためにしっかり練習を振り返って、やろうと思ってます。

――どういうところを重視して振り返るのか

中谷：そうですね、うまくいった時も（振り返りは）しますけど、うまくいかなかった時には特に撮っておいてもらったビデオを見て振り返って、例えばスクラムだったらフッカーだったりロックだったりと話してって感じですかね。

――今シーズン最も苦しかったこと、その乗り越え方と学んだことは

井吹：僕はさっきも言った強みがそういうことなんですけど、帝京戦で抜かれたんで、そのＢＫとの一対一でスピードでちぎられてしまったのは、すごく悔しかったですね。もちろん色々、もっとやりようがあったなとは思っているので、次あったら抜かれないようにしようと思っています。やっぱりスピードに劣る相手に対して、最後まで足をつけようとしてしまったので、もう少し飛び込んでもよかったのかなっていう学びがありました。

藤森：自分はビッグセッションですね。金井健雄さんの３時間ぐらいやるビッグセッションなんですけど、それがかなりきつくて。きついメニュー、きついメニューを長くやらないといけないメンタルトレーニングみたいなんですが、でもそれを春も今もやっているからこそ、強くなり続けることが出来て、どんどん成長出来ていると思うので。トレーニングは苦しいですけど、結果が出ているので、そこはもう気合でやってるって感じですね（笑）

――トレーニングの内容は

藤森：本当に補強っていう言葉が一番似合うメニューですね。 基礎トレみたいな。 もう本当に低い姿勢で歩く、みたいなのをいっぱいやるっていうような、色々な方向でいっぱいやるっていう練習です。 何分以内に終わんなかったら、もう何セットとかもあったりします。

――４年生のＦＷが少ない中で、藤森選手はどういう形でチームを引っ張っているのか

藤森：いや、正直今引っ張っているとは言えないんですけど、やっぱりセットプレーの安定っていうのが、後輩たちに信頼してもらえる方法だと思うので、自分はそのセットプレーを安定させるというところと、プレーで後輩に信頼してもらうっていうのが一番ですかね。恩田（＝恩田優一郎／政４・慶應）はやっぱり言葉、プレー両方ともできる人で、あいつはいつもポジティブな声掛けをしてくれるので、チームの試合中の悪い雰囲気もいい方向に持っていってくれていて。その分自分はプレーでっていう感じですかね。

――井吹選手、ＦＷリーダー像と意識していることは

井吹：藤森さんとあまり変わりませんが、どっちかっていうと僕も言葉でどうこうって言える方でもないので、プレーで見せるリーダー像にしか向かえないと思っているので、プレーでしっかり見せたいなって思っています。

――ＦＷリーダーの役割分担は

井吹：ＦＷリーダーは俺と中野（＝中野誠章／文３・桐蔭学園）と申驥世（文２・桐蔭学園）なんですが、グラウンドのプレーは申驥世、守りは中野、スクラムは俺、みたいな役割分担だと思います。 特に決まっているわけではないんですが、一応そんなイメージはあります。

――中谷選手が体格を維持する上で意識していることは

中谷：ないです。気づいたら太ってるので（笑）

――最近、控えメンバーに１年生選手が台頭してきているが、どう考えているか

井吹：嬉しいことだと思いますし、彼らが成長してきたらもっと強くなるかなって思ってます。 今のところ、僕らのパックが（試合から）抜けた後は、やっぱりセットプレーで優位に立てないことがあるので、誰が交代しても同じレベルでできるようになったら、もっと嬉しいです。

藤森：そうですね、自分も似てる感じなんですけど。自分は３年生で初めて対抗戦に出たので、やっぱり１年生とか２年生から対抗戦という舞台を経験できてるってことは、３年生とか４年生になった時に余裕ができる要因になると思います。１年生とか、早めから出ている井吹や中谷たちにも余裕があるというか、試合を楽しんでるなって思うので、そういう選手が増えれば増えるほどチームは強くなっていくと思うんです。若い選手が早めに入ってきてくれてるってところが、将来の慶應のラグビーが強くなる理由にはなるとは思いますね。 チームとしてはすごい嬉しいことですし、まあプラスだと思います。個人としては負けられないなとは思うんですが。

――３年生選手から見た４年生選手の印象は

井吹：存在感のある先輩たちで嬉しいです。でもぶっちゃけて言うと人数が少ないので、その人たちがどう引っ張ってくれるかっていうのが試合に関わってくると思いますね。

出てないメンバーもそうですし、出てるメンバーもラグビーに対する熱意をもう全面に出してやってくれたら、今よりもっと良くなるかなとは思っています。

中谷：僕は藤森さんを一番尊敬しています。藤森さんみたいな四年生が増えてくれたらなって思います。

――４年生選手から見た３年生、後輩選手たちの印象は

藤森：後輩ですけど、特に３年生は自分よりも早く対抗戦に出てますし、やっぱりこの２人は１年生から出てるんで、すごく頼りになる印象です。１、２年生の、試合に出てる子も花園に出場したりだとか、舞台に出る経験が豊富な人が多いので、そういった経験値から見ると、自分は劣っていると感じます。ただ、自分は四年生なので。後輩たちとよく話しながら、できるだけ若い子たちをパニックにさせないようなセットプレーをしっかり共有するっていうのは大事かなと思ってます。

――昨年の早慶戦を振り返って

井吹：セットピースで圧倒されたなっていうイメージです。それ以外もやられたんですけど、セットピースができなかったから、そもそも自分たちのアタックもできなかったし、相手の好きなようにやらせてしまったので。良くない試合だったなって思っています。

藤森：そうですね。自分は後半から出たんですけど、その時正直セットピースに自信もなかったですし、案の定しっかりやられてしまいましたね。ワセダのスクラムは今まで対戦してきたチームの中でも１番強いと思うので、８０分間を進めるというのが、勝つための最低条件になると思っています。今年こそは優位に進められたらなと、思っています。

中谷：似てしまうんですけど、去年は１番ＦＷで圧倒されてしまったので、そこをやり返すみたいな。しっかりＦＷとして優位に作らなきゃいけないなと思ってます。

――今シーズンのワセダの印象は

井吹：今年だけじゃないですけど、やっぱりある程度完成度ができてきたチームなので、抜け目のないチームかなっていう印象があります。

藤森：そうですね。 まあ井吹と似ていて、ＦＷもセットピースが安定していて強いですし、ＢＫもタレントが揃っているので、しっかりＦＷが頑張らないといけない。抜け目ないなって感じがしますね。

中谷：まあ毎年強いですし、今年も必ず強いっていう感じです。

――ワセダで警戒する選手は

井吹：僕は去年も言った気がするんですけど、前田麟太郎（スポ３・桐蔭学園）。高校の同期なんです。

彼が３番で僕が１番でトレーニングスクラムを組めるので、そこは少し楽しみかなって思ってます。

藤森：自分が内部なので、（ワセダには）知り合いとかはいないんですが、ワセダの９番の大賀雅仁（スポ４・桐蔭学園）は中学の時の神奈川県選抜で一緒で、自分が当時フルバックで大賀雅仁がスタンドオフだったんですけど、毎回早慶戦があった時には、去年とか今年の春とかも話してはいるので、またその彼と対戦できるのを楽しみにしてます。

中谷：藤森か清水健伸（スポ４・國學院久我山）のどっちがスクラム勝つかっていう勝負を楽しみにしていますかね（笑）。

――早慶戦に向けて慶應のキーマンをあげるなら誰か

井吹：藤森さんです！（笑）。

中谷：僕も！（笑）。

藤森： 僕もこの２人ですね（笑）。

――その理由は

井吹：他己紹介でもしたんですけど、（藤森は）圧倒的なリーダーシップと、チームを率いてくれるところと、コミュニケーション能力。 そこを評価してる人が多くて、キーマンだと思ってます。

中谷：セットプレーでは頼りになるし、このシーズンすごい強いですし、何よりも尊敬してる。（藤森こそ）キープレーヤーです。

藤森：自分は２人に、もう常日頃、私生活からいろいろ助けてもらっていて。 ２人こそがキーマンかなと思います。

――早慶戦で注目してほしい自身のプレーは

井吹：先ほども言った通り、流し（のディフェンス）が強みなんです。帝京戦ではやられてしまったので、今回こそは機会があったら絶対やられないので、そこは見てほしいですね。

藤森：自分はまずはセットプレーを安定させることと、まあタックルですね。タックルもするしかないので、します。

中谷：僕はそうですね、スクラムかな。モールアタックも。

――早慶戦に向けて、意気込みは

井吹：スクラム、ターンオーバーするぞ！

藤森：ラスト早慶戦なので、全て出し切ります！

中谷：スクラムから試合の流れを掴みます！

――お忙しい中ありがとうございました！

（取材：奥秋柚生、髙木謙、山内悠暉 記事：髙山絵恋）