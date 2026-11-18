日本一達成に向け「ＡＬＬ ＩＮ」を貫き続けている慶大蹴球部。ここまで対抗戦で３勝２敗と着実に成長を遂げているなかで、１１月２３日にラグビーの聖地・秩父宮で第１０３回早慶戦を迎える。宿敵・ワセダとの伝統の一戦を前に、蹴球部員たちの心境に迫った。

今回はケイスポラグビー班は、坊碧人（環４・慶應）主務にお話を伺いました（取材：１１月４日）。ぜひ最後までご覧ください！

ーー自己紹介

４年で主務を務めています坊碧人と申します。僕自身は元々、学生トレーナーという立場で入部して、２年の秋からマネージャーを兼任して、３年からは副務で、4年からは主務としてマネージャーを専任しています。日々行っていることとしては、練習が滞りなく行われるための運営であったり、社会人と選手の間だったり、部と外部との間に立って交渉にあたって、円滑にみんなが試合や練習ができるように、環境を整えるような仕事をやってます。

ーートレーナー出身の主務は異例。どういう部分を買われて主務になったか

実際に主務を決めるミーティングの中で僕を推す声として多かったのは、トレーナーの時の熱量だったり、そういった姿勢をマネージャーになってもしっかりやってくれるのではないかっていう部分だったり。他にも、僕はトレーナーとしても結構厳しい指摘を割とする方なので、主務になってもトレーナー以外の面からもしっかり厳しく言ってくれるのではないかとか、そういった声が多かったです。

ーーご自身が考える主務としての強みとは

やはりトレーナーから主務になったっていったところで。学生スタッフの全体像を割と俯瞰して見られているところが強みかなと思っています。色々な部署を経験したからこそ、見えていない部分を見られるようになったので。人より気づくスピードであったり、改善点なども今までより違った角度で見れるっていうところが強みかなと。

ーートレーナーも主務も選手を支える側の役割だが、アプローチの違いなどはどういう場面に現れるか

トレーナーの時は目の前のことに集中してアプローチすることが多くて。例えば選手のウエイトの数値だったり、あとは食事面だったり、体重が増えるかどうかだったり。目の前の結果にコミットするっていうことが多かったんですけど。主務になると、もっと長期的な目線だったり、あとは関わってくる人数、巻き込まないといけない時の人数っていうのも増えてくるので。より俯瞰してやらないといけないっていうのは、トレーナーとしてのアプローチの方法と、主務のアプローチの方法で違う大きなポイントかなと思います。

ーーラストシーズンを迎えている今、感じていることは

僕自身、中学からラグビーを始めて今年で１０年目になるんですけど。今まで掲げてきた目標、どこに勝ちたいだったり、優勝したいとか。色々年代ごとに掲げてはいたんですけど、それを選手としてもスタッフとしても今まで達成できていなかったので。今年こそは絶対に結果を出したい。かつ、今まで支えてくれている方々に結果で恩返ししたいなっていう思いがあるので。なんとしてでもそこを成し遂げたいなっていうところは強く思っています。

ーー４年間で印象的だった瞬間は

昨年の最後、京産大に負けてしまった瞬間は非常に印象に残っていて。自分として初めてマネージャーとして奔走した１年間で、チームとしてもとても良い状態に向かってきてて、みんなが勝てるんじゃないかとか、そういったところがやっとでき始めたところでの負けだったので。すごく悔しかったですし、このまま行ったらどうなってたかなとか、そういったワクワク感が切られちゃったっていうのはすごく個人としても印象に残っているので。今年こそはその瞬間を乗り越えて優勝したいなっていう点でも、一番印象に残ってます。

ーー１２７代の特徴は

１２７代は他の代より、圧倒的に選手の数が少ないっていうのが大きなポイントかなと思っていて。今、２７人在籍してるんですけど、多分半分がスタッフっていうすごく異色の代で、そこが良くも悪くも特徴かなという風に思います。

ーー後輩はどのような存在か

選手の数が少ない分、グラウンドでの４年生の存在感っていうのはどうしても小さくなってしまう中で、主体的に盛り上げてくれたり、４年生を支えてくれるようなところもありますし。プレー面でも他のオフグラウンドの面でもすごく頼りがいのある存在だなっていう風に思っています。

ーー４年間の蹴球部生活で成長したと思う点は

圧倒的に視野が広がったなっていうのは一番実感していて。僕が中高で普通にラグビーやっていた時も、大学で最初トレーナーやっていた時も、多くの方に支えられてるっていう実感を自分自身あまり意識することがなくて。主務になって初めて、ＯＢ会の方がこうやってお金出してくれて活動してるんだとか、日々のボールを買うにも業者の方が必要ですし、設備の点検には大学の方だったり、下田の管理人の方だったりがいるとか。本当に多くの人の支えがあってこそ成り立ってるということを知れたのが、この４年間で自分にとって一番大きな成長だったなと思っています。なので、支えてくれている方にもしっかり結果で恩返ししたいなって強く思っています。

ーー今季ここまでを振り返って

前年に引き続いて大学選手権優勝という目標を掲げてやってきたんですけれども。春はワセダ、明治にもかなり点差をつけられてしまっていて。ただ、夏で本当に４年生を中心にチームが１つになることができたなって思っていて。まだまだ１つになる道の途中ではあるんですけれども、春よりは着実に成長していますし、ここからどんどん成長していけば優勝は叶えられるんじゃないかなと思ってるので。今後のチーム全体の一体感とか、そこは自分自身しっかりアプローチしていって結果に出せたらいいなって思っています。

ーー今季最も印象的な試合は

そうですね、今季だと対抗戦の青山学院大戦かなという風に思っていて。帝京大にかなり点差をつけられて負けてしまった中で、チームとしてもどうしてもちょっと落ち込む雰囲気になってしまったんですけれども。その中で青山学院大に勝つために、選手、スタッフ含めてもう一度団結してこの試合に臨んだっていうところだったり。あとは１週間前に実際に同じグラウンドで練習したりとか、本当にそれぞれが自分の役割を考えて。そこにフォーカスして向かった結果、掴み取れた良い勝利だったのかなと思っているので、そこは印象に残っています。

ーー今年の学生スタッフ陣の特徴は

今年の学生スタッフは４年生が多い分、コミュニケーションも部署間で取りやすいですし、全体的に統率が取れているっていうのは今年の特徴かなっていう風に思います。

ーー今季は招待試合などで遠征も多かったが、マネジメントで大変だったことは

やはり招待試合であることと、他の公式戦との差別化はなかなか難しかったなっていう風に思っていて。招待試合はあくまで県のラグビー協会が招待してくれて、我々としてはほとんどお金を出さずに行かせてもらってるっていう立場なので。もちろん勝つことも大事なんですけれども、招待してもらってる意図をしっかり汲む必要があるなっていう風に思っていて。やはり招待してくれた側としては、早慶戦を開催することによって、子供たちにラグビーやりたいなと思ってもらいたいとか、お客さんを集めてラグビーを盛り上げたいなとか、そういった思いがあると思うので。だからこそ、慶應としては、みんなに憧れてもらえるような存在として振る舞うべきだと思いますし。ラグビーでも慶應らしさ、ひたむきなラグビーみたいなところを見せないといけないっていうのが大事なポイントだなって自分自身思っているので。遠征の前にはその意図を選手に伝えたりだとか、そういったアプローチはしたので。すごく良い時間だったなという風に思っています。

ーー中等部から慶應ラグビーに打ち込んできた中で、早慶戦とはどんな舞台か

僕自身も中１から毎年欠かさず早慶戦を見てきた中で、どうしても勝ちたいなっていう思いがあるとともに、勝った姿を僕自身は一度も見たことがなくて。だからこそ自分の最後のこの代で勝ちたいなって思いは他の人よりも割と強くあるんじゃないかなと思ってます。

ーー印象に残っている早慶戦は

僕は多分高１、高２だったと思うんですけど、古田京（平３１医卒）さんの代の早慶戦で、選手権の３回戦か、準々決勝の早慶戦が印象に残っていて。本当に最後のワンプレーまで慶應が勝っていたんですけど、ラストワンプレーで逆転されてしまって。自分自身、観客ながらにすごい悔しかったですし、一番勝てそうだったという点で印象に残っています。

ーー早慶戦で慶應のキーマンとなるのは誰か

僕は、学生スタッフ全員をキーマンにしたいなと思っていて。試合に出る選手はもちろんですし、学生スタッフ自身もそれぞれが思いを持って臨んでいる試合だと思うので、そういったみんなの思いが一つの形になり、それが勝利につながればなと。学生スタッフ全員で頑張りたいなと思います。

ーー近年早慶戦に学生を招待する取り組みを続けているが、今年の取り組みについて

今年も例年と同じで、学生を無料で招待するっていう試みをやる予定でして。そこにはまずラグビーの知名度自体がどんどん下がってきてしまってるっていうのはあると思っていますし、学生のみんなに一度見てもらえれば、ラグビーの魅力が伝わるんじゃないかなと思ってるので。まずは来て認知してもらうことで、今後、来年、再来年にも見たいと思ってもらえるような、そういった思いがあって行っています。

ーーそういった取り組みはスタッフ主導の取り組みなのか

そうですね。僕自身は正直、広報の部分はあまり関われていないんですけれども。女子マネージャー全体がＯＢ会だったり、色々なところと協力しながら進めているという感じです。

ーー早慶戦に向けて主務としてチームに貢献していきたいことは

僕にできることは、プレーのところは正直全くわからないですし、関与できない部分ではあるので。チーム全体の雰囲気作りとか、そういったところにアプローチしたいなと思ってて。この時期になるとどうしても上のチームと下のチームでちょっと方向がずれてしまったりとか、毎年この時期になるとあることがあるので、僕自身が、スタッフ全体もそうですし、チーム全体を統括する立場として、雰囲気作りをやっていきたいと思ってます。乱れとかは部室の汚さとか、ちょっと遅刻が出てきてしまうとか。体調不良者が出てきてしまうとか、そういったところがあると思うので。それを未然に防いで、チーム全体を良い雰囲気で迎えられるように頑張っていきたいなと思ってます。

ーー早慶戦に向けての抱負

ずっと自分自身が目標にしてきた舞台でもありますし、チームとして日本一に向かう中で絶対に勝たないといけない相手だなと思うので。僕はチームの裏側からしっかり選手を支えて勝利したいなという風に思います。

ーーお忙しい中ありがとうございました！

（取材：中島冬奈、福田龍之介 記事：根本佳奈）