後期最終節の早慶戦は初勝利こそならなかったものの、シーズントップクラスの試合内容で０−０で引き分け、自動降格を回避した慶大。１１月２２日の入れ替え戦への進出を決めた。

今回の記事では、試合前日インタビューから、選手・監督・マネージャーの言葉で試合を振り返る。

※戦評記事の投稿は入れ替え戦後になります。ご了承ください。

試合前日

主将・野村亜未（総４・十文字）

――この１週間練習内容で普段と変えたことや増やしたメニュー

個人的にはシュート練習のところで、試合を想定して一番リアリティのある練習を、ＷＢからのロングボールの処理とか、そういったゴールを取るために必要ないろいろな形でのシュートを増やしました。チームとしては、これまでは土曜日の試合だったけど今回は日曜日で１日長い分、守備の規律だったり、全員での共通認識の部分、セットプレーはより力を入れて守備も攻撃もやっています。あとはゲーム形式を多くしてより本番に近い形でというところはチームとして増やしたところだと思います。

――チームの雰囲気は

きょうの練習前はテソンさん（黄大城監督）に「硬いよ」と（笑）、「緊張しすぎだよ」と言われて、その緊張感というのが良くも悪くもと個人的には思っていて、緊張感によってプレーが悪くなってしまうこともあるけれど、ある程度の緊張感や雰囲気づくりは少なからずできていたと思います。

――自力で勝てば他会場は関係ないが、帝平大と山学大の試合経過を踏まえながらという可能性も

もちろん上もですが、（最下位の）順天が十文字とということもあって、他会場の結果によっては自分たちも自動降格があり得る状況ではあるけれども、やっぱり自分たちが勝てば（自動降格を回避し）プレーオフが確定するわけなので、外の状況というよりも自分たちが、最終節だし早慶戦という試合で勝利を収められるかというところだと思います。

――キャプテンとしてどう引っ張っていきたいか

今シーズンを振り返ったときに、「もっとやれるのに」とか、勝てないもどかしさが焦りになって周囲に対してもうまくコミュニケーションを取れていない部分は自分の中にあったと反省はあります。一方で最後は自分と仲間を信じて、自分がなんでここまで続けてきたのかを振り返ると、みんなとやるサッカーが楽しいし、応援してくださる方々に結果で恩返しをしたいし、勝利の瞬間の喜びを全員で分かち合いたいというのが原動力になっているので、最後は笑って楽しんで終われるように、キャプテンとしてうまく伝えられなかったこともあったかもしれないけど、全員が最大限の力を発揮できるような声かけやプレーで示していければと思います。

――１部残留と早慶戦初勝利を天秤にかけたら

うーん……でも結局は早慶戦勝利しないかぎりは１部残留にはつながらないと思っているので……どっちも、そこはちょっと欲張りたいかなと思います（笑）。自分がこれまで続けてきたサッカー人生だったり、４年間のソッカー部人生を懸けて、後輩たちにつなげていきたい部分なので、（早慶戦勝利も１部残留も）どっちも、伝統を変えます！

キックオフ２時間半前

黄大城監督

――順位が一つ上の帝平大の相手が首位の山学大というのは、選手心理としてもどうしても気になってしまう可能性はあると思うが、帝平大の経過の扱いは

選手には伝えないです。ただ、点を取らなきゃいけないシチュエーションなのであればそこは交代も含めてメッセージとして伝えます。

――帝平大の経過はベンチのスタッフだけに留める

そうですね。コーチに確認してもらってという感じです。

――きのう、野村主将にインタビューした際、監督から選手たちに「硬いよ」という言葉が送られたと聞いた

張り詰める緊張感と、緊張から来る硬さは紙一重だと思うのですが、個人的にはきのうの表情も雰囲気も一人ひとりが放つオーラも少し硬いなと感じましたが、硬くなってしまうことも選手心理としてはよく分かるので、硬くなってしまったときにどういうマインドで、どういうプレー選択ができるかというところは整理しないといけないところですね。

試合後

野村

――試合を振り返って

私たち４年生にとっては最後の早慶戦だったので、もちろんこのメンバーで早稲田に勝ちたいという気持ちで臨みましたし、最後まで互角の試合をできたのかなと思っています。一番印象に残っているのは会場の雰囲気で、ピッチにいても仲間の声や応援してくださる男子部の声が聞こえていて、すごく背中を押されましたし、苦しい時間でもホームであの雰囲気をつくってくださって、いっしょに戦ってくださるみなさんの姿に対して結果で応えたかったという想いはまだあります。でもこうやって勝ち点１を取れたからこそ進める入れ替え戦でもあるので、最後は１部残留して終われればと思います。

――髙松芽衣（環３・植草学園大学附／ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU18）選手にインタビューした際、前半はＩＨも相手のＣＢに対してハイプレスをかけていたが、後半からＩＨの髙松選手は無理に追わない作戦に変えたと聞いた

特に前半は、私がＣＢにかけて、（左ＩＨの）芽衣が正面にいるＣＢに対してかけていたけど、やっぱり距離が遠くて、簡単に相手の（右）ＳＢにつけられて前進されて、紗羅（福島紗羅メヘル（政１・昌平））も（慶大の左）ＷＢで、（早大の右ＳＢに対して）出す距離が長いほどきついし、出せないなら出せないで守備の陣形を整えなきゃいけない中で、守備としてもハマりきっていなかったです。最初は芽衣が出ることでうまくサイドに誘導したかったけどハマらない状況だったので、変えたという感じです。

――髙松選手がプレスに行かないと、どうしても後ろ重心になってしまうこともあると思うが、ＣＦの野村選手は後半はどんな意識で守備をしていたか

もともと芽衣が出られるはずのところに出さなくなると、相手がフリーで持つ時間も多くなるし、それによっていい状態で蹴らせてしまうこともあるかもしれないという中で、自分としては１人で２枚か３枚見ることになったけど、追うことによってあまりいい状態で蹴らせないことは意識していました。多少重くなってしまうところもあるかもしれないけど、５レーンで陣形を整えることで、たとえいい状況で蹴られたとしても自分たちの５バックなら回収できると思って、蹴らせちゃえばあまり怖くはないという感覚はありました。

――試合前日にインタビューした際、「残留と早慶戦勝利を天秤にかけたら」という質問に対して、「どっちも欲張りたい」と話していたが、試合終盤にチームが目指していたもの、共通認識は

自分の中でもそうですし、チームとしても、最後まで勝ちにいくというのはもちろん持っていました。順天と十文字は順天が勝つ可能性も高いというのが怖かったのは一つ、山学と帝平は山学が勝つ可能性が高いと思って、チームの中では「最悪引き分け」というのは頭にありました。ただ、テソンさんも仰っていたんですけど、「引き分けを取りにいって引き分けられた試合なんてこれまで１試合もなくて、やっぱり勝ちにいく中で最終的に引き分けだった」わけだから、全員が最後まで勝ちを目指していました。私もアディショナルタイムに入ったくらいで、ほかのメンバーにはすでに知らされていたらしいんですけど、テソンさんから「順天が十文字に勝っているから、この試合引き分けでいい」「どうにかして引き分けろ」と言われていたのを知って、もちろんゴールを目指していなかったわけではないですが、ピッチ内の雰囲気としては引き分けでもいいよと、引き分けでもプレーオフに進めるから最後まで守り切ろうという雰囲気はあったと思います。

――入れ替え戦に進めることを知ったのは

引き分ければプレーオフに進めることは（試合終盤に）分かっていたので、どうにかして点は取られないようにというところ、ピッチの中でそういうムーブになった時には負けなければ進めるという感じではありました。

――後半は押していたが、勝つために足りなかったことを挙げるとしたら

やっぱりシーズン通しての課題かもしれないですけど、相手陣地に押し込んだときのラストパスだったり、ラストパスにつながるパスだったり、最後の最後でお互いがずれちゃう場面が目立って、自分の中でもあまりシュートを打てなかったり、キーパーに止められたシーンで「あそこ決めたかった」という想いがあるので、最後引退試合になる入れ替え戦ですべてぶつけられればと思います。

――入れ替え戦までチームをどう作っていきたいか

３週間って短いようで長いのか、長いようで短いのか分からないですが、自分たちがやってきたことが１部で通用する部分もすごくあったし、１部で戦い抜くために改善しなきゃいけない部分もあった中で、最後は全員が最大限の力を発揮できるように、プレー面でも声かけの部分でも、このチームでできる最後の試合になるので、そこに「全てを懸ける」んだという雰囲気をつくっていければと思います。

副将・佐藤凜（総４・常盤木学園）

――今日の試合を振り返って

これまでの３年間の早慶戦とは違って自分たちのペースで攻め込む時間も多くて、手応えが一番あった早慶戦だったかなと思います。ただ、やっぱりまだ勝つっていうところには届かなかったので、そこに関しては悔しいなと感じています。

――同じ右サイドのポジションに入った岡田恭佳（環４・十文字）選手が前半で交代となったが、ゲームプランの変化は

恭佳は昨日練習でもけがしちゃって出られるか分からない状況の中であそこまでやってくれて、日胡（森原日胡（総２・作陽学園））が代わりに入ってきて、でもやることはあまり変わらなかったかなと思います。

――そこは想定内だったか

早い時間に変わるんだろうなというのは想定内でした。

――残留争い中の最終節ということで考えることも多かったと思うが副将としてどうマネジメントしたか

後半の終わりくらいにテソンさんから順天堂が勝っているという話をベンチからしていただいて、それをちゃんとピッチ内に伝えるように言われて、負けなければ大丈夫だったので、このままっていうのは全体に対して声をかけるようにしました。

――入れ替え戦への意気込みを

入れ替え戦は１部に残るためには必ず勝たないといけない試合だと思いますし、自分たち４年生が最後に何か残せる試合になると思うので、そこで必ず結果を残して後輩たちのために１部の舞台を残せるように、入れ替え戦までの時間を大切に過ごしていきたいなと思います。

主務・福島日和（理４・慶應湘南藤沢）

――主務として運営面を振り返って

人手が足りないというところはありつつ、自分たちができる、考えられる企画を実現させるために準備してきて、準備してきたものはそれなりに形にできたのかなと思います。

――下田開催ならではの盛り上がりもあった

自分たちのホームで、最終節を早慶戦にできたのはラッキーでしたし、距離の近さだったり、熱量の共有というのはコンセプト（「熱狂」）につながるところも、下田だからこそ体現できたのかなと思います。

――運営や企画で特に良かったところは

慶應のみんなが本当によく頑張ってくれたなということです。運営本部もですし、各班の長を梨咲子（安達梨咲子（商４・Palos Verdes High School / Fram Soccer Club））以外全員３年生にお願いしていたのですが、みんながやりたいことを頑張って形にしてくれて、各リーダーが主体的に動いて実現してくれたことが良かったと思います。

――試合について、チームメイトのプレーをどう見ていたか

私はピッチに立っていないですが、自分たちの実力を発揮できれば戦えない相手ではないことはみんな分かっていて、いつも通りをいかに引き出すかを考えていました。勝ち切りたかったですが、ベンチメンバーもそうですし、出ている選手のコンディションだったりの持っていき方も含めて、いい試合ができたのは良かったと思います。

――入れ替え戦で引退となるが、入れ替え戦に向けた意気込み

先輩方が残してくださった舞台を自分たちの代で１年で終わらせるわけにはいかないし、ここまで１年間戦ってきて改めて２部じゃなくて１部にいるべきだなというのは強く感じているので、それを証明する入れ替え戦にできればと思います。

竹内あゆみ（看４・日ノ本学園）

――この日の試合を振り返って

早稲田相手ということで、絶対に負けられないというのと、早稲田相手に初勝利を収めたいという強い気持ちで入って、前半の最初から押し込む時間帯が多くて慶應のペースで試合を進められた部分もあったんですけど、その一方で自分たちのミスから危ないシーンがあって、でもそこを一つ守り切れたっていうのはこの後入れ替え戦に進むにつれて大きな力になったんじゃないかなと思います。

――自身最後の早慶戦になったことについては

早慶戦という今までの伝統の一戦って考えると最初緊張したんですけど、やっぱりこれまで積み上げてきたものがあったので試合前は自信しかなかったし、私たちの代で歴史を変えてやるんだという強い気持ちを持って挑みました。

――早大オフェンスは

もちろん個の強さだったりというのは感じた部分ではあったんですけど、それに対して慶應は個じゃなくて組織として立ち向かえたと思うので、やられた感じではなかったです。

――入れ替え戦に向けて意気込み

やっぱり後輩たちに１部の舞台を残してあげたいというのと、これまでの私のサッカーの集大成でもある一戦だと思うので、３週間の間でできることはやり尽くして、最高の笑顔で終わりたいと思います。

野口初奈（環４・十文字）

――試合を振り返って

立ち上がりは結構シュートまでいけていて、ただそこで自分もＦＫを決め切れなかったという前半でした。後半は押し込まれる展開はいくつかあった中で、ＤＦ陣がすごくよく守ってくれて、攻撃も負けじとゴールまで迫れていたなという試合でした。相手のキーパーもビッグセーブを４本くらいしていて、決めたかったところはあったんですけど、個人的には熱の入る試合で一番よかったのかなと思います。

――７番のアンカーの選手に対する守備

相手が右サイドでボールを持っていたら、左のボランチ（野口）が７番を警戒して、逆に振られた場合は右のボランチ（木田遥（総１・十文字））が警戒する形でした。もしつけないなら、ＦＷの亜未（野村）が警戒する形でマークしていました。

――左ＩＨの９番が低い位置で受けるシーンもあったが

相手の中盤が落ちてボールをもらいにいくことはそこまで怖くはなかったです。どちらかというと７番をケアしにいったときに逆の選手が空いてしまって、その人にボールが渡ったときは少し崩れた状態で守備しなきゃいけないので、そのときは怖さもあったんですけど、それ以外はそんなに怖くはなかったです。

――直接ＦＫはゴールにつながらないシーズンとなったが、どんな試行錯誤があったか

直接狙えそうなＦＫはそんなに本数がなかったですが、去年よりも緊張感のあるシーズンだったので、ちょっと力が入ってしまったなというのが今シーズンのＦＫでした。

――早慶戦の話に戻るが、後半押し込めた要因は

相手が守りに入ってくれたのが大きかったかなと思います。前半ＦＷやっていた選手（１１番）が（右）ＷＧに入って、かなり守備的に、低い位置からのスタートだったので、自分のサイドとしてはすごくいい状態で攻撃をできたし、相手にも自由にさせないようにできたかなと思います。自分たちも今シーズンで一番切り替えとか球際がよかったと思います。

――後輩たちに早慶戦初勝利への期待を

来年も新しい１年生が、合否もちょっと出て何人かは分かっていて、新しい１年生も頼もしそうなので期待できそうだと思っています。１つ下の代は学年の色がよくて、全体的に前向きなチームになって、お互いに言い合えると思うし、いい関係をつくれるチームになると思っています。来年の早慶戦はより慶應のサッカーが仕上がっていい試合になると思うので、頑張ってほしいです！

――入れ替え戦に向けて

ホームでできるので、勝ち切って、最後みんなで笑って終われたらと思います。

マネージャー・塚田まりや（総４・横浜国際）

――試合を振り返って、率直な感想

去年の早慶戦は負けてしまって、慶應が２部にいたこともあり、サッカーが分からないなりにも早稲田は格上の存在のように思っていました。そのようなチームに対して、試合展開で押していくことができていたことに、とても興奮して心が揺さぶられました。チームの成長を感じて、とても嬉しく思いました。結果自体は、やり切れない、勝ちたかった試合ではありましたが、選手一人ひとりの成長を見ることができ、胸が熱くなりました。

――入れ替え戦まで３週間。入れ替え戦への意気込みを

今後どうなるかわからない（試合があるかわからない）中での早慶戦だったので、正直、最後の試合だという感覚はあまりありませんでした。今回で、次の入れ替え戦で勝っても負けてもラストになることが決まったので、今までと大きく変えるのではなく、１日１日を大切にしていきたいと思っています。私自身、サッカーグラウンドに立つことが次で人生最後になると思うので、１日１日を噛み締めて、「これやっていればよかった」、「こう声をかければよかった」ということがないようにして、絶対に勝って終わりたいです！

副将・髙松芽衣（環３・植草学園大学附／ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU18）

――今の気持ち

他チームの結果も踏まえて入れ替え戦に進めたことへの安心が強いというのがあります。早慶戦に関しては、去年まではこんなに押し込める早慶戦はなかったからこそ悔しさが大きいです。

――プレーで意識していたこと

とにかく攻守において走り続けることは意識していて、その中でも戦術的なところやテソンさんに求められていたことを意識してやっていました。

――左ＩＨの髙松選手が相手の右ＣＢに対して前からプレスに行って、ただ相手の右ＳＢへの寄せが間に合わない場面が多かったが

あそこは、試合前は私がＣＢにかけてスイッチを入れるという部分があったんですけど、やっていく中で相手のＣＢのボールタッチがうまいのが分かって、どうしてもサイドに流されてしまう部分があったので、（左ＷＢの）紗羅（福島）もきつそうだったしあまり出さないように後半から変えたら、（守備時左ボランチの）初奈さん（野口）が運動量高くやってくれたこともあって、後半の方が守備はいい形が多かったと思います。

――３年生の副将として、来年に１部の舞台を残すための入れ替え戦に向けて

副将という役割がある中ではありますが、役割というよりかはこのチームの一員として、去年この舞台を残してくれた先輩方や今年の４年生が何が何でも私たちに（１部の舞台を残す）という想いを持ってやってくれていて、自分たちが今後早慶戦で勝利だったりチームが強くなる上で１部に残ることは絶対に必要な条件だと思うので、何が何でも勝つためにいい準備をできればと思います。

米口和花（総３・十文字）

――試合の振り返り

早慶戦ということもあって、立ち上がりからみんな勢いもあって、すごくいい雰囲気で、自分としても最初から集中力を持って入れたと思います。観客のみなさんもすごく近くに感じて、いつもより力を発揮できたように感じました。

――守備のところでチームとして準備してきたこと

守備はアグレッシブに前から行くことは話していて、フリーになっちゃう選手もいたんですけど、前から頑張ってかけていきました。

――前半は三宅万尋選手とのマッチアップとなった

十文字で高校時代３年間ずっといっしょにやってきたというのと、国体とか全日本とか、いろいろな選抜でも同じチームでやっていて、私生活でも仲のいい選手の一人なので、絶対に負けたくないという気持ちで戦っていました。

――早大は後半から、前半はＣＦだった１１番の三宅選手と右ＷＧだった１０番の﨑岡由真選手がポジションを入れ替えたが、チームとしてどんな対応を心がけたか

１１番の選手は縦突破を武器にしていて、１０番の選手は細かい動き出しが強みで、全体としてもそれを理解しながら、（早大の）右サイドに人数をかけたり、途中からでしたけど対応できたと思います。

――終盤に黄監督から木田選手に順大が勝っていることが伝えられて、木田選手から米口選手にその情報が伝えられたと聞いたが、米口選手はそれを聞いてどんなことを意識したか

自分は試合中だったので結構焦っていて、そのまま引き分けでも（最下位の）順天と入れ替わらないと思っていて、「このままでいいよ」「引き分けでいいから」と全体に伝えて、失点して負けないようにということを意識していました。

――早慶戦での完封について

なかなか失点数も今シーズン多くて、勝ち負けに関わらず無失点の試合がすごく少なかったので、最後の試合でディフェンダーとしては嬉しかったというのと、でもやっぱり勝ちたかったなという想いがあります。

――今シーズンは浦和レッズレディースの特別指定選手になって、ＣＢのポジションを守り続けてきた

特別指定選手に選ばれているからには、今まで以上のプレーをしなきゃいけないし、対戦相手や周りの人からもそういう目で見られるというのは思いながらプレーしてきて、逆にそれが自分のプレーの足枷になっていた部分もあって、最近はもう気にせずに自分のままやろうと思って、それがちょっとずついい方向に進んできたのかなと思っています。

――来年はレッズに行く機会が増えるか

練習は今まで通りレッズの方に参加して、試合は慶應の方にも出たいし、でも自分の人生を考えたらレッズにも行きたいし、すごく悩んでいます。

――入れ替え戦に向けて

今までの先輩方が築き上げてくださっての１部で、１年で簡単に落としちゃダメなポジションなので、できることをすべてやって絶対に１部残留したいと思います。

木田遥（総１・十文字）

――試合を振り返って

前半は相手にボールを持たれる時間も長くて、自分たちの中でも守備がうまくいっていないところがあったんですけど、まず一つ前半を無失点で終えられたというのがすごく大きかったと思っています。後半は自分たちが主導権を握る展開になって、決定機を何度もつくれたところまではよかったと思うんですけど、決め切るところだったり最後のところが足りなかったと思っていて、引き分けでよかったというよりかは勝たないといけない試合だったし、勝てた試合だったと思います。

――相手は４−３−３で守備をかけてきたが、アンカーの木田選手がビルドアップで意識していたことは

試合前のビルドアップの練習では、４−４−２でかけてくるか４−３−３で背中で自分のところを消しにくるかという感じだったのですが、実際に試合では相手のＩＨが自分についてくることが多かったので、中盤の数的優位を活かすことは意識していました。

――試合終盤に、慶大のＣＫの際に黄監督から何かを伝えられていた

あの時は「順天が勝っている」というのを伝えられて、

――「勝っている」だったか、「勝った」だったか

「勝っている」だったと思います。「順天が勝っているからこの試合勝ち点１取らないと自分たちが最下位になってしまう」というのを伝えられて、「それをうまく周りに伝えながら後ろで時間を作ってほしい」ということを伝えられました。

――チームメイトに伝える際に、大声で伝えたか、あるいは近くの選手に１対１で話したか

テソンさんからも（ＣＢの）和花さん（米口）とか（左ＣＢの）ひかりさん（宮嶋ひかり（環３・芝浦工業大学柏／ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU18））とか、バックラインの選手に伝えてほしいというニュアンスで言われて、コーナーだったので全員に伝えることもできたんですけど、それよりかは自分たちが押し込んでいたというのもあったので、後ろの選手を中心に伝えて落ち着かせようとしました。なのでコーナーが終わった時に、和花さんに「この試合勝ち点１取らないとまずいから、後ろで時間をつくりたいです」と伝えました。

――帝平大の経過は試合中は一度も入らなかったか

入っていないです。

――順大の経過は木田選手がＣＫの際に伝えられたのが最初だったか

そうだと思います。

――ここからはシーズンのことについて、前期の早慶戦を振り返って

自分のポジションがまだＤＦで、自分のところのビルドアップのミスから失点してしまって、相手のストロングを活かさせてしまったというのがあって、悔しい試合でした。

――翌節の十文字大戦で、フリーマン（攻撃時３−１−５−１のトップ下）とアンカーでのプレーがあったが、後ろをやる時と中盤をやる時それぞれどんなプレーをしたいと考えているか

ポジションが変わってもやることはいっしょだと思っていて、球際に強くいけるところだったり、運動量を上げて常に攻守においてボールに関われるところが自分の良さだと思っているので、ポジションがどこでも常にそれは意識しています。ただ、ＤＦをやるときは最終ラインなので自分のスペースを簡単に空けないという部分だったり、前でプレーするときよりもシンプルにボールを動かすことやセーフティな判断をすることは意識していました。

――その次の順大戦でアンカーに完全なコンバートとなった

順天との試合の時は、そこからはずっとアンカーをするとは思っていなくて、ただその試合でシステムが３−５−２に変わって、中盤が４枚だったのが３枚になるので、運動量が求められるから自分がアンカーをやっているのかと思っていました。守備のスライドだったり、前をうまく動かしながらボールを奪うことは求められているところだと思うので、そこは応えられるようにと思っていました。

――後期の国士大戦や山学大戦でスライディングでシュートブロックする場面があったが、あのプレーのコツは

シュートブロックするときに考えているのは、切り返しもあるというのはやっぱり頭に入れておかないといけないと思っています。国士の場面も山学の場面も、自分と相手の距離がちょっと遠めというか、相手からしたら「間に合わないだろうな」と思っているはずなので、そういうタイミングは「これは間に合う」と思ってシュートブロックしているイメージです。

――以前からインタビューに伺うと、１年生だからこそ気持ちを大切にしたいということを話しているが、後期は気持ちの乗ったプレーも多くあったものの、チームの結果が伴わない中でどういったメンタリティでプレーしていたか

やっていることが結果につながらないもどかしさはあったりしたんですけど、「やるしかない」というメンタルでいて、自分のプレーを見て、周りの人が「自分も頑張らないと」と思ってくれたら嬉しいですし、自分には何かずば抜けた武器があるわけではないので、戦う姿勢を見せるところはどんな状況においても変えちゃいけないと思っていて、意識してそういうプレーをしていたというよりかはいつも通りという感覚でした。

――来年以降の早慶戦に向けた意気込み

今年は引き分けてしまったものの、すごく手応えを感じた試合だったので、来年は勝ちたいというのがあって、個人としては前期の早慶戦も今回の早慶戦も何もできていないという印象があるので、ここからさらに成長して、結果で見せられるような選手になっていければと思います。

――入れ替え戦に向けて

自分たち慶應は１部にいるべきチームだと心から思っているので、先輩たちがつないでくれた１部の舞台を残すために、自分はいつも通りハードワークしてチームの勝利に貢献できるように頑張ります！

四宮里紗（環１・桐蔭学園）

――試合の感想

結果としては０対０でいい試合ができたと内容的にも思うんですけど、自分のキーパーの役割としてはそんなにシュートは来なかったもののもっとパス一つこだわることはできたと思うので、プレーオフに向けて改善の余地はあるかなと思います。

――この試合に向けて準備してきたこと

前期はクロスからのシュートとか、ニアに打たれたシュートでの失点があったので、クロスを多めに練習させてもらったり、いろいろなアングルからのシュートを受けて対策はしてきました。

――前節もセットプレーからの失点があって、今節はあまり機会はなかったが、セットプレー対策としてはどんなことを意識していたか

前期はコーナーキックとかで前に出て積極的なプレーをできていなかったので、そこは男子部のみなさんに協力してもらって、もっと自分が積極的にボールにアタックできるように練習してきました。フィールドとのコミュニケーションも大事だと思ったので、セットプレーのミーティングを重ねながら、フィールドの人と連携を取れるように対策してきました。

――クリーンシートについて

早慶戦で記録に大きく残るもので達成できたのは良かったと思います。

――男子部の大きな応援があった

応援がない中でやっているのと、男子部のみなさんの応援があるのとでは、気合いの入り方が違ったように思いました。ただ、応援があるからこそ声が通りにくくなったりもしたので、もっと声を張って周りに伝えられるようにというのを考えていかないとなと思いました。

――ご両親がいつも試合中に四宮選手の動きを撮影されている

失点が多かったときは「もっとここはいけそうだったね」とかもあるんですけど、基本的には優しい目で見てくれています（笑）。

――伝統的にこのチームはキーパーの人数が少ないが、歴代の先輩キーパーからアドバイスをもらうことは

美桜さん（中村美桜（令８理卒））からは何回か試合を観戦してもらったときに、アドバイスというよりかは「うまくなっているからこれからも頑張って」とか、「男子部のみんながきっと助けてくれるから、頼りまくっていいんだよ」というのを言われています。

――キーパー一人でシーズンを戦い抜いた

すべての試合をフル出場させてもらうのは貴重な経験で、１年生でそれを経験できるのは他のチームではあまりあることではないと思うので、すごくいい経験をさせてもらったと思います。その中で１試合１試合でいろいろな課題が見つかって、次の試合に向けてそれを改善することもできたので、経験値的にも技術的にもすごく成長できたシーズンだったと思います。

――「覚悟ある楽観主義」というモットーを持っているとのことだが、チームが勝てないときや失点が続いたときに、１年生のキーパーとしてどんな振る舞いを心がけたか

キーパーだから絶対にどの失点にも関わってしまう中で、それでいちいち落ち込んでいたらチームの雰囲気も悪くなってしまうので、できるだけ失点しても落ち込む様子は見せずに、失点した後もチームを盛り上げられるような声かけは意識していました。

――ポジティブな声かけがよく聞かれたが、１年生だからこその声かけはどんな意識があったか

戦術的な面も最初はすべて理解できているわけではなかったので、戦術に触れるようなことというよりかは誰かのメンタルをケアできるような声かけは意識していました。もちろん厳しい声かけも試合を引き締めるためには必要だと思うので、そういう声を否定するんじゃなくて、その声に対してサポートする声も大事だと感じていて、自分はどちらかというとサポートする側に回ろうと思って１年意識していました。

――ソッカー部女子のキーパーとは

テソンさんから言われた言葉でもあるんですけど、「ゴールを守ることだけが仕事じゃなくて１１人目のフィールドプレーヤーとしてプレーしてほしい」と言われていたので、そういう面では自分もフィールドからキーパーに転向した身としては、ゴールを守るだけじゃなくてどう攻撃に参加するか、どう点を取るかということにも関わっているんだなと考えています。それがソッカー部女子のキーパーの大事な側面なのかなと考えています。

――入れ替え戦に向けて

あと２週間半くらい期間があるので、まずは技術面を高めることと、チームのラストの試合ということもあるので、このチームのラスト１試合までの期間を楽しみながら練習に取り組んでいければと思います。

（取材：柄澤晃希、中原亜季帆、奥秋柚生、山内悠暉）