日本一達成に向け「ＡＬＬ ＩＮ」を貫き続けている慶大蹴球部。ここまで対抗戦で３勝２敗と着実に成長を遂げているなかで、１１月２３日にラグビーの聖地・秩父宮で第１０３回早慶戦を迎える。宿敵・ワセダとの伝統の一戦を前に、蹴球部員たちの心境に迫った。

今回はケイスポラグビー班が、恩田優一郎主将（政４・慶應）、笠原悠真副将（政４・慶應）に、対談形式でお話を伺いました（取材：１１月６日）。ぜひ最後までご覧ください！

ーー他己紹介

恩田：笠原悠真で、副将やってます。小学校のときの世田谷ラグビースクールから知っていて、塾高で初めて同じチームで再会してプレーするようになったっていう感じです。プレーはディフェンスの部分での貢献が大きかったり、あとはチームに対するエナジーだったりパッションだったり、そういったところの貢献も大きくて、副将として頼りになるなといつも思ってます。

笠原：恥ずかしいですね（笑）。恩田優一郎選手、主将を務めています。（恩田が）言ってくれましたけど出会いは小学校のころで、強豪の横浜ラグビースクールの全国を取ったキャプテンっていう本当にキャプテンシーの優れた人で、キャプテンを選ぶときにも優一郎以外挙がらなかったぐらい、主将をやるなら優一郎の右に出る人はいないかなと思います。

ーー第一印象と、そこからの変化は

笠原：幼すぎてあんまり覚えてないですけど、緑ヘッキャ被った最強の重戦車みたいな印象で、あのときはＣＴＢで高校のときはＬＯ行ったりしましたけど、結局プレースタイルは変わらずボールキャリーとタックルで印象は変わらないです。

恩田：第一印象は気さくなやつみたいな感じで、プレーはあまり覚えてないんですけど、悠真はずっとＢＫだから今の感じで走り回ってたんじゃないかなっていう感じですね。

ーー今季ここまでを振り返って

恩田：春夏順調だったかといったらそうじゃないかもしれないですけど試合を積み上げた中で、この秋対抗戦シーズンは着実に成長を重ねられてるなっていう実感はすごいあって、最初の帝京戦で手ごたえはありながらも圧倒的な差を見せつけられて、そこの悔しさを糧にしっかりその後の青学、立教、日体に勝つことができて、そこはすごい良かったなとは思ってます。ただ明治戦で改めてまだ日本一になるまでには差があるなっていうところは感じているので、自分たちの強みとまだまだ伸ばしていかないといけないところの両面分かることができたので、それは今後に繋げていきたいなと思ってます。

笠原：帝京戦でああいう負け方をして、そこから自分たちの強みは何なのかっていうのをもう一回原点に戻って準備して、その後の３戦は良かったんですけど、「自分たちが明治に勝っているところは才能より努力だ」っていう話をして、タレント集団に自分たちの努力で勝とうって言ってた中で明治の努力に負けてしまって、そこは日本一を目指すうえでしてはいけない負け方だったので、そこは１回大事なところに立ち戻ろうっていう話はしています。

ーー明治戦の努力の部分とは

笠原：例えばキックチェイスとかこぼれ球の反応とか、そういう才能ではなく誰でもできることで明治に負けてしまったっていうのがあります。

ーー今季のチームの特長として崩れない基盤がしっかりあるようにみえるが

恩田：まずは１つセットプレーが安定しているっていうのは大きいかなと思っていて、去年と比べてだいぶ強みになっているので、そこが崩れないおかげで点差が離れても縮められたとしても、余裕を持ってプレーできるというか、土台があった上でプレーできるのでそこが１つ変わった要因かなと思います。

笠原：夏合宿の近畿さんと関学さんの２試合で良い経験ができたかなと思っていて、１つは迫られた上で負けて、もう１つは拮抗した中で後半突き放して勝ったんですけど、対抗戦でも切迫した状況でもう一回その２試合を思い出して、大事なことはなんなのかっていうのを思い出す機会になっているので、夏の２試合は良い経験だったなと今振り返って思います。

ーーオプションを作って攻めるということへの意識は

笠原：川村慎さんっていう新しいコーチがいらっしゃって、アタックのブレイクダウンはめちゃくちゃこだわってて、サポートプレイヤーしかりボールキャリーの１人しかり、どこにヒットするかとかどういう足の運び方でとか、ディテールにこだわっているので、ポッドシステムももちろんそうなんですけど、その後のブレイクダウンのところは１つオプションが増える要因になっているかもしれないです。

恩田：全員がオプションを作りだす上で、タイミングと立ち位置っていうのは大事にしています。

ーー今季最も印象に残っている試合

恩田：帝京戦で、対抗戦の初戦っていうこともあって気合いを入れていた中で、前半すごい良い試合ができて手応えを感じられたっていうのは印象的なんですけど、後半で自分たちがやろうとしていたことができずに一気に崩れて、それが明らかにスコアに表れている、試合の中で両局面が綺麗に表れた試合ですごい悔しかったです。

笠原：青学戦で、城山競技場での青学戦っていうのが僕の１年生のときのデビュー戦と全く同じ状況で、そのときは緊張しちゃってプレーも全然良くなかったですし、当時のコーチにめちゃくちゃ怒られたんですけど、そういう思い出がある中でラストイヤーはそこに戻ってもう一回スタメンとして８０分間出て、勝利に貢献できたっていうのは個人的に印象に残ってます。

ーーご自身の強みと、強みを磨くために意識していること

恩田：僕の強みはコンタクトのときの強さとか粘りみたいなところで、磨くために意識しているのはまず前を見て自分がどれだけ接点に関わる回数を増やすか、そのポジションニングを取っておくかっていうところとか、あとは個人練習で接点の部分は練習し続けているので、そこは意識しているところかなと思います。

笠原：僕の強みはディフェンスかなと思っていて、それを磨くためには普段のゲーム形式の練習から感覚を研ぎ澄ませて、横の人としっかり喋って繋がって前に出るとっていうところと、あとはオフグラウンドのところで言うと、自分の映像だけでなく１３番でタックルが上手い選手とか、海外レベルでディフェンスが上手い選手の映像を見たりして、このタイミングでどう動き出すかっていうのは意識しています。

ーー今季１番苦しかったことと、それを乗り越えた方法や、苦しみから学んだことは

笠原：僕は明確にリハビリ期間が本当に辛くて、去年のシーズンが終わってから脳震盪と、グロインペインって言って恥骨がすごい悪くなっちゃって、１月くらいからリハビリを始めて、復帰したのが５月の末なんですけど、その冬シーズン春シーズンは本当に辛くて、ラストイヤーなのに青森の早慶戦とか熊本の明治戦とかも行けず、副将としてチームに貢献できているのかっていうのは本当に辛かったんですけど、そんなときに同期のみんなが励ましてくれたりとか、「復帰後楽しみにしてるよ」って声をかけてくれたりとか、オフグラウンドでも一緒に遊びに行ったりして同期会もあって、そういうのがあったからこそ今復帰してラグビーを続けられてるなと思っています。

恩田：春は主将になった中でスタメンだったり控えだったりを繰り返していて、そこは気持ちの整理が難しいシーズンだったかなって思ってて、今でもブースターに回る機会はあるんですけどそれと今とは心境がだいぶ違って、春はなかなか受け入れられなかった部分もあるんですけど、それでも自分のリーダーシップのスタイル的にシンプルに身体を張る姿勢を見せつけるっていうところだったので、それはスタメンであってもブースターであってもやりきることは変わらないなっていうシンプルなところに行きついたので、そう考えを切り替えることで乗り越えられたのかなと思います。

ーー恩田選手笠原選手は主将・副将としてどのようにチームを引っ張っていったのか

笠原：優一郎がチームを引っ張ってくれるので、それに対して後ろから支えるみたいなイメージだと思います。

恩田：どっちかというと言葉が上手いとかじゃないので、自分がやってる姿をみせるっていうところで、そこを悠真がフォーローアップしてくれているっていう感じかなって思ってます。

ーー自分たちの代の特徴

笠原：恥ずかしがり屋が多いですね。でもその中でもみんな内に秘めている闘志みたいなのはあって、そこを上手く引き出してあげるのはすごい難しいんですけど、その闘志がむき出たときは強い個性が集まっている代だなって、試合中でもそうですし飲み会でも（笑）そんな感じかなと思います。

恩田：みんな黙々と頑張っているというか、それを外にみせようとかはしない人が多いかなっていうところがこの代の特徴かなと思います。それが吉と出るか凶と出るかっていうところは、この４年間どっちに出ることもあったんですけど、それが１つ特徴として良い部分かなと思います。

ーー４年間で一番印象に残ってることは

恩田：去年の明治戦で自分が初めて秩父宮で初スタメンだったので、入場するときとか整列して塾歌歌った瞬間の景色もそうですし、ラグビーやってて良かったなと思う瞬間だったなというふうに思っていて、印象的かなって思います。

笠原：１年生の一番最初のルーキーズのときとかにやった試合って懐かしくて好きだった時間だなっていうのを思ってて、同期全員で練習できるのって４月の１ヶ月間しかなくて、そルーキーズの早慶戦があったりとか、ルーキーズでやった時間って今思うとかけがえのない時間だったなと思います。

ーーこの蹴球部で得られたこと

恩田：ありきたりだけど縦の繋がりというか、同期、先輩、後輩を持てたっていうのが得られたことかなっていうところですかね。ラグビーをしにこの部活に入ったけど、なんやかんや面白いのって練習終わった後のロッカーとか、そういうのも楽しかったし、そういう時間を先輩、同期、後輩と一緒に過ごせたのが得られた良いものだったなっていうふうに思います。

笠原：これもありきたりですけど（笑）、強いて言えば粘り強い心、諦めない心、簡単には折れない心は本当にラグビー部でしか培えないんじゃないかなと思っていて、山中湖で３週間も山にこもって走り続けて、毎日泥まみれになってタックルして、ああいう経験をした僕たちは今後の人生にも生きてくるかけがえのない財産だと思うので、繋がりもそうですしグラウンドでひたむきに戦った粘り強い心は財産だなって思います。

ーー若い選手を引っ張る上で難しかったことは

笠原：それこそ日体大戦が分かりやすいと思うんですけど、１年生のスタメンが多くて、苦戦する時間帯があったりとか、前半上手くいかない部分があったんですけど、そういうときにどういうふうに励ましてあげるのかっていうのは難しくて、自分が１年生のときを思い出すとあたふたしちゃって何すれば良いか分からなかったので、本当にそういう状況だなって１年生を見て思ったりしてたので、そういうときにどう声をかければ良いのかっていうのがすごい難しかったですね。

恩田：まず悠真が言う通り経験の無さから生まれる視野の狭まりみたいなところは１年生はあると思うので、そこをどうフォローしていくのかっていうところは難しいなっていう部分と、下級生との隔たりができちゃうとチームとしても良くならないし、そこで歪みが生まれてきちゃうっていうのはあると思うので、しっかり関わってあげるというか、上がってきたルーキーズの子たちとは喋ったりしてすぐ打ち解けられるようにみたいなところは、１２７第のチームだからこそ必要かなと思います。

ーーいろいろな学年の選手が試合に出ている中でコミュニケーションで意識することは

恩田：ため語でなんでもありみたいな感じで、でもそれがダメとは全然思わないし、そっちの方がチーム自体は円滑に進むかなと思っているので、自分たちもそうしてもらえてたし、温かく受け入れてくれてたから、僕たちも下に対しては同じ心持ちでいられるので、そういう感じかなと思います。

笠原：学年間での試合中の声かけは普段からの行いがすごい大事だなっていうのは思っているので、試合のときだけサポートしてあげるとか、１年生も試合のときだけ４年生に頼るんじゃなくて、日々の練習とか寮生活とか、一緒にご飯食べに行くとか、そういう日ごろからの関係値みたいなのが大切かなと思っていて、ＦＷは分からないですけどＢＫはそれが今できてると思うので、そういう普段からの関わりがいざ試合となったときに繋がりとして出ればよいかなと思ってます。

ーーもう少しで代替わりとなるが後輩たちに向けて伝えたいことは

恩田：１から３年はすごい長いけど４年は一瞬なので、無駄にできないというか、次の代がどういう目標を掲げるか分からないけど、その目標に対しての時間っていうのは本当に限られたものになるので、そこをしっかりと分かって一日一日を大切にしていくのが大事かなって思います。

笠原：オフは楽しめって言いたいですね（笑）。せっかくのほぼ週１のオフなので、そこはちゃんとリフレッシュしないと練習も頑張れないので、まずはオフを全力で楽しんでほしいですね。

ーーお二人にとって早慶戦とは

恩田：僕は憧れの舞台かなと思ってます。慶應でスポーツするといったら早慶戦っていうのが一番に来ると思いますし、しかもラグビーといったら伝統しかないようなものですし、かつ自分が１年生で蹴球部に入って、大好きな先輩方が苦しい思いをしながらも掴みとって出たっていう、今まで自分が見てきたそういうものがあるので、早慶戦に対してはそういう経験から憧れを持つものになってるかなと思います。

笠原：高揚する舞台かなって思ってて、見てる人たちの表情とか最初の塾歌歌うときでも見たりしているんですけど、そういう人たちの顔を見てるとすごい高揚しますし、実際僕はまだ３年間で１回も対抗戦としては早慶戦に出たことがなくて、出て早慶戦っていうのを直に自分の足で味わってみたいっていうのが大きな思いです。

ーー昨年の早慶戦を振り返って

恩田：ロッカールームで選手が泣く姿を見て、いつもと違うんだなっていうふうに改めて思った試合で、いつもと違いすぎて試合に本調子で入れてなかったんじゃないかなっていうところは少しあったんですけど、実際試合始まったみたら正直自分としてはいつもと変わらない試合で、ただワセダに勝つためにやるだけだなって思ってたんですけど、一瞬一瞬で湧く歓声の量とかは秩父宮で試合をしてきた中でも圧倒的なものがあったので、そこは全然違うしプレーしている中での高揚感とかは圧倒的に早慶戦にはあるなと感じました。

笠原：一応サポートとしてロッカールームには入っていたので、アップの雰囲気とかは優一郎が言ったようにいつもと違うなっていう感じで、それが最初は悪いように出ちゃったっていう感じですかね。優一郎が言った通りだと思います。

ーー早慶戦だからといって意識しすぎてしまったという話があったが、日本一に向けての一個のポイントとして意識されているのか

恩田：早慶戦ですけど対抗戦の１つで、自分たちが日本一になる上での道のりの１つだと思っているので、特別な思いはありつつも今まで通り自分たちが何をしてどう勝つかみたいな、そういうところで捉えているっていう感じですね。

笠原：明治のときも同じ話をずっとしてて、慶明戦だからと思いすぎると視野が狭まっちゃうし、プレーも良くなくなっちゃうので、普段の練習から自分たちのやることを徹底しようっていうのは明治のときも言っていて、早慶戦も同じかなと思います。

ーー今季のワセダの印象は

恩田：セットプレーはだいぶ安定してるし、春はスクラムはちょっと負けくらいで、ラインアウトで制圧されたイメージがあるので、そこは一つ印象かなと思います。

笠原：展開力は例年あるんですけど、いつもと布陣が変わってきた中でもラインのスピード感は圧倒的かなと思うので、そこに対して対策していかないといけないなと思います。

ーーワセダで意識している選手は

笠原：１２番の島田くん（＝島田隼成（スポ３・修猷館／Mt Albert Grammar School））かなと思っていて、ワセダの映像を見てると基本的に彼が起点で表なのか裏なのか決まっているので、あの人の動きを見て自分たちのディフェンスのシステムを変えたりとか、そういうところを決めていかないといけないなと思っているので、警戒している選手は１２番の島田くんかなと思います。

恩田：松沼寛治（スポ４・東海大仰星）かなと思ってて、前回のワセダ対帝京の試合で後半から出て一気に流れを変えた選手で、おそらく早慶戦はスタメンになるんじゃないかなと思うので、ＦＷの中でもスピード感が全然違いますし、彼らが出ると流れが一気に変わるので警戒している選手かなと思います。

ーー慶應のキーマンは

笠原：ＢＫから１人田村優太郎（総３・茗溪学園）選手で、この間の明治戦のＭＩＰにも選ばれてその選ばれた理由にもなったんですけど。陣地獲得とか試合を優位に進めていく中で彼の存在は大きくなっていて、安心して裏は任せられますし、多彩なキックを多用してくるチームは多いので、その中でも優太郎はそこと渡り合えてますし、エリアを取るっていう意味でも優太郎のキックで生まれたトライが多いので、そこに関してはみんな信頼していますし、キーマンは優太郎かなと思います。

恩田：ＬＯの本田李成（政２・慶應）で。藤森（＝藤森貴大／経４・慶應）を挙げようと思ったんですけど毎回挙げすぎてて飽きてきたので（笑）。李成は今ＦＷのラインアウトの中心の選手で、サイン出してるのも李成だし、ディフェンスで動き回っているのも李成なんですけど、目立たないながらも一番ＦＷを支えてくれている選手で、フィールドプレーの部分でも特にボールキャリーとかセンス溢れる選手で、春に制圧されたラインアウトの部分で僕らが分を取れれば勝機が大きくなるので、彼がキーマンかなと思います。

ーーワセダに対してどう対策を練っていきたいか

恩田：毎年ワセダはやってくることがグレードでも変わらなくて、毎試合疲れさせてくるんですけど、その巡目巡目の速いラインアタックをいかにスピードダウンさせて、自分たちのディフェンスのスピード感とか流れに持ってくかだと思うので、ブレイクダウンでどれだけ時間かけられるかかなと思います。

笠原：身体の当て合いでワセダに負けたら勝機はないので、そこの身体の当て合いとかブレイクダウンの制圧は必要かなと思います。

ーー早慶戦で注目してほしいプレー

恩田：ブレイクダウンの制圧っていう話があったと思うんですけど、そこに活きるのが自分の接点の強さとか粘りだと思うので、そこでしっかり相手のスピードを落としてっていうところをできればなと思っているので、そこを注目して欲しいかなと思います。

笠原：僕はタックルで、ワセダの勢いのあるアタックを自分のタックルで止めたいなと思います。

ーー早慶戦への意気込み

恩田：最後に勝ったのが１６年前とかだと思うんですけど、そういう外的な数字はあまり気にせず、自分たちがやることを徹底して勝ちをもぎ取れれば良いなと思っているし、そこにしっかり自分が１００％貢献できればと思っているので、応援のほどよろしくお願いします。

笠原：本気で勝ちに行きたいと思ってて、さっきも話あったと思うんですけどワセダワセダとならずに自分たちのやるべきことに集中して、今までやってきた１年間の慶應としてのプライドを示せれば絶対勝てると思っているので、ぜひ秩父宮までお越しください。

ーーお忙しい中ありがとうございました！

（取材／記事：奥秋柚生 取材：髙木謙、山内悠暉）