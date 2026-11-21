日本一達成に向け「ＡＬＬ ＩＮ」を貫き続けている慶大蹴球部。ここまで対抗戦で３勝２敗と着実に成長を遂げているなかで、１１月２３日にラグビーの聖地・秩父宮で第１０３回早慶戦を迎える。宿敵・ワセダとの伝統の一戦を前に、蹴球部員たちの心境に迫った。

今回はケイスポラグビー班が、草薙拓海（政２・桐蔭学園）選手、田村優太郎（総３・茗渓学園）選手、小野澤謙真（環３・静岡聖光学院）選手に対談形式でお話を伺いました（取材：１１月３日）。ぜひ最後までご覧ください！

ーー田村選手の印象は

小野澤：優太郎は高校の時から僕は知っていて、すごい有名選手で花園でも活躍していて。高校の時はＣＴＢなんですけど、大学でもＣＴＢの時期があったけど、去年からＦＢを軸にやっている選手です。優太郎の特徴はボールのもらい方が上手くて、相手に詰められてタックルを食らうみたいなことがほぼなくて、どんな時でも外側の僕らＷＴＢにボールを供給してくれるし、いい形で裏のスペースを使ったりとか、そういうことが上手な選手です。ランとキックも本当にすごいので、ＷＴＢとしてはこういう選手が一個内側にいると、自分のプレーの幅がどんどん広がるので、優太郎と協力して今後もいろんな試合で勝っていければなと思っています。

草薙：自分は大学に入ってから優太郎選手のことを知ったんですけど、とにかく、一言で表すとエフォートがすごい高い選手で。今回の大会でもあまり得点は取れていないんですけど、本当に裏での活躍がすごくて、さっき言ったもらい方もそうなんですけど、キック一つのスキルも含めて、一つ一つ全部最後までこだわってやる選手なので、そういった一個一個のプレーが安定していて、かつチームを前に押し上げてくれたり、自分にいい形でパスを供給してくれたりできる選手で、今回の対抗戦でもとても活躍していました。前回もＰＯＭですし。グラウンドで魅力ある選手であることと、ミーティングなどでも積極的に発言したり、その場をまとめてチームをいい方向へ、同じ方向へ導くという、リーダーシップ溢れる人間性だと思っています。

ーー小野澤選手の印象は

田村：謙真も僕は高校の時から、高二、高三ぐらいから名前を知っていて、初めて会ったのは大学で、一緒にラグビーを始めて。僕はＣＴＢやＳＯもやっていたんですけど、謙真はＢＫのＷＴＢ、ＦＢを専門的にずっとやっていて。謙真の一番の強みは、トライを取る力、嗅覚がすごく磨かれているなと思っていて。相手の抜き方とかすごい研究していて、相手のディフェンスがこうなったらこうやって抜けるみたいな、そういうものを自分の中で持っているから、試合でもそれを発揮できていて。それを自分で追求している姿勢がすごくいいなと思っているし、自分もそこは本当に尊敬しています。ボールを持ったら絶対前に出てくれるので。ボールを投げたら絶対トライを取ってくれそうなので、すごく頼りにしています。

草薙：両翼の片方としてとても重宝されている選手で、謙真君が高校三年生の時から花園とかで見ていて、「うなぎステップ」が有名だったというのもあるんですけど、実際どうなのかなと。大学に入って関わってみると、すごい好奇心旺盛で、いろんなことに興味を持っていて、さっき言った研究もそうですし、一個一個のプレーを振り返って何が良かったのかというレビューを自分にもくれたり、チーム全体にも還元してくれて、すごくナレッジのある選手だと思っています。プレーにおいては、先ほど言ってくれた通り、ステップだったり間合いもそうですし、嗅覚というところもすごいアンテナを張りながらプレーできていて、自分に足りない部分かなと思っているので、すごく見習って尊敬しています。

ーー草薙選手の印象を教えてください。

田村：とにかく強いです。強いキャリーが本当に一番の魅力で、ボールを持ったら必ず一対一で一枚剥がしてくれるので、めちゃくちゃ助かります。去年までは本当にそこが、いい意味でそこだけがすごく伸びていたんですけど、今年はそれ以外のところ、ボールのもらい方だったり、ハンドリングスキルだったり、そういうところにも草薙自身が取り組んでいて、成長してきていると思っています。ボールキャリーという強みに、さらなる強みがだんだん増えてきているので、もっともっと凄くなる選手だと思っています。

小野澤：一言で言うと、負けず嫌いな選手だなと思っていて、練習の一つ一つのプレーだったり、プレー以外のところでも本当にこだわってやっている選手で。そういうところが自分のランの形だったり、試合で出る一つ一つの粘り強さにつながっているのかなというのも実感していて、練習でも特にそこを体現してくれていると思うので、僕も練習からのこだわりとか、その一つ一つの姿勢はちゃんと見習わなきゃいけないところだと思っています。あと、ＷＴＢとしてランの能力は草薙にいろいろ教えてもらってます。両ＷＴＢが一対一で必ず一枚剥がせるＷＴＢになれば、もっとチームの勢いが出るし、強いチームになると思うので、一緒に成長したいなと思います。

ーー慶大に進学した理由は

小野澤：僕は、自分の高校はスポーツ推薦がなくて、そんな中でも推薦じゃない選手たちが本当に力を合わせて頑張っていくという、そういうラグビーが魅力的だと思うので、自分もそういうラグビーをしたいなと思っていました。自分たちで工夫して強い相手に勝っていくというスタイルが、一番慶應に合っているかなと思ったので、慶應義塾大学を目指しました。

田村：僕は高校がそんなに強い高校じゃなかったのもあって、対抗戦でプレーしてみたいなという気持ちが大きかったです。大学では１部の強いチームでやってみたいなという思い、まず大学を絞りました。その中から実際に見に行ったり、練習参加したり、スタッフさんに聞いたりした時に、一番先輩たちが来てほしいと言ってくれたのが慶應だったし、受験のサポートだったり、高校の時から関わりを持とうとしてくれたのが慶應だったので。そういう人の良さだったり、自分のことを一番ちゃんと見てくれるなと思ったのが慶應だったので、そういうチームでみんなで頑張りたいなと思って決めました。

草薙：自分が慶應を目指したのは、高校の時に対抗戦で早慶戦を見る機会があって、その時に慶應は負けてしまったんですけど、諦めない姿勢だったり、低くなり続けて早稲田を困らせるタックルに、すごく心惹かれて慶應を目指すことを決めました。あと、学業面では、自分はロシアとウクライナのクォーターなんですけど、自分のおばあちゃんが実際に今、ロシアとウクライナが戦っている地域にいて。高校の時にいろいろ情報を集めたり、どう解決していけばいいのか考えていくうちに、慶應でロシアのことを学べる分野があるなど、いろんな部分で将来、戦争問題に関わっていけるような仕事だったり分野に入るためには、慶應のカリキュラムがすごく自分にマッチしていると考えたので、スポーツ面と学業面、両方合わせて慶應に入ることを決めました。

ーー上級生として(一つ学年が上がって)意識していることは何ですか。

小野澤： 去年まで下級生だったのが上級生の３、４年生に変わってきて、チームのことを意識できるようになったという言い方が正しいかなと思っています。去年までは自分の中でいっぱいいっぱいで、１００%以上を出し続けないと試合でもテンパる場面があるし、練習でもうまくいかない。自分の能力が足りないと感じる場面があったんですけど、今年は優太郎とかも含めて、こういうチャレンジをしようとか、周りの人と話をして、こういうところをやったらいいんじゃないかという話が、自分たち主導でだんだんできるようになってきて。去年、先輩にすごく頼っていた部分が春は特に足りないなと感じたんですけど、だんだんその部分を自分たちの言葉とかで少しずつ埋め合わせていけているという実感も持ってきたので。何かを特別意識しているというよりは、去年がむしゃらにやっていたところを意識できるようになったというのが、今年の成長したところかなと思います。

田村：今年は、他人に気を配ることを少しずつ意識しています。まだ全然できていないですけど、意識して取り組んでいます。それこそさっき謙真が言ったように、去年は本当に目の前のプレーにがむしゃらで食らいつくので精一杯だったんです。それでなんとか一年間乗り切って、ちょっとずつ自分の視野も広くなっていったという実感はあるので、そこで培った経験を自分のものにしつつ、下級生のみんなに伝えたりすることができればなというのは意識しています。

草薙：去年の代は今野椋平（令８環卒）さんという絶対的なプレイヤーがチームを引っ張って、周りがそれについていくというのがあったんですけど、今回は特に大きな先導者がいないという中で、全員がそれぞれ考えて行動して、同じ景色を見てプレーしないと多分勝てない代だと思うので。自分は下級生として自分の存在価値をまず示すというところを第一にプレーや練習をやっていって、試合やミーティングの場面では、下級生であるとか関係なく積極的に発言だったり意見提案して、チームに新しい情報を与えて、良い方向に持っていきたいなと思っています。

ーー今季の対抗戦を振り返って

田村：ＢＫとしては難しい試合が多かったなという印象です。準備が悪かったわけではないんですけど、なかなか練習でやってきたことが試合で出せないみたいなシーンがここ数試合多くて、難しい試合が続いていた感じはしますね。

小野澤： 僕も同じで、最初の試合からずっとＢＫでうまくいかないシーンが多くて。ミーティングの時間とかいろいろ考える時間を費やしてきて、突出したスキルが足りていないというよりは、基礎の部分をいかに試合で出せるかというところが自分の中で足りていなくて。後から見たらこうすればよかったということが対抗戦ではまだまだ多いので、それを少しずつ減らしていくことが大事だし、前回の明治戦もそういうシーンが多かったので、まずそこを練習から間違えない、正確にやるというところを常にやって、これ以上後悔しないように精度高くやっていきたいなと思っています。

草薙：ＢＫがこの五試合やってきた中で、まだ経験が浅い選手だったり、まだまだ固まっていない選手が多い中で、その場しのぎのことをやって、結局うまくいかなかったり、スキル的なミスにつながって、ＦＷに頼りきりの試合が何個か続いていて。そんな中で、明治戦前は特にミーティングをやって、このパターンだったらどう動かしていくかとか、誰に渡して誰に蹴ってもらうかとか、一個一個すり合わせていって。明治戦は結果的に負けちゃったんですけど、ＢＫとしては相手をキックで揺さぶることができたり、サインプレーで抜くことができたり、準備が通用した部分が多かったと思うので。まだ課題はある中で、次の試合に向けて、前回を踏まえてどうするかというのを一個一個グレードアップして、毎試合成長していきたいなと思っています。

ーー今季、チームが最も成長した部分は

小野澤：去年の最後の方からだと思うんですけど、攻めたらトライを取れるという感覚はついてきているなと思っています。僕と優太郎が一年生の時は、ＢＫで回すこと、相手と人数が同じ時に回すことが結構消極的になっていると感じる部分があったんですけど、今年はより攻めれば攻めるほどいいと思えている部分が大きくなってきて。ただ、そこでがむしゃらにやるんじゃなくて、いつ行くのかというタイミングの見極めをきちっと磨くところだとか、今でも行っておけばよかったと思う部分がいくつもあるので、そういうところを少なくしていきたいなと思います。

田村：得点のところは春から成長したと思っていて、春はメンバーも揃わなかったというのもあって苦しいシーズンだったんですけど、得点は取れなかったけど、そこまでのプロセスのところは少しずつ長い時間をかけていいものになってきた実感はあって。夏も少しずつですけど点数を取れるようになってきて、実際、対抗戦でもＦＷのモールであったり、ＢＫのトライだったり、カウンターだったり、いろんなバリエーションのトライが春に比べたら増えたかなと思っています。

草薙： 自分も同じような形でアタックは成長したかなと思っていて、敵陣トライライン前に入る回数とかが春より増えていて、強いチーム相手にもチャンスを作る機会が増えているのかなと思っています。あと、チームの特徴的な話なんですけど、去年は四年生が強い代だったんですけど、今年は四年生が少ない中で、一年生、二年生、三年生が学年とか関係なしに、いろんな人が意見を言って協力できるということが結構いい方向にいっていて。いろんな意見を集めてグレードアップできているというのが、一個一個成長できているところかなと思っています。

ーー日本一に向けての課題は

田村：ディフェンスですね。明治戦でいうと、春も５０点、６０点取られて、結局今回も４８点取られてしまって。慶應が強豪校に勝つためには、７トライ対６トライみたいな、殴り合いのそういう試合は絶対できないと思うので。今回も４トライは取れて、実力が少しずつついてきたからこそ、ディフェンスでのしぶとさ、最低でも３、４トライで抑えるディフェンス力はまだまだ足りないかなと思います。

小野澤：僕も似ていて、流れを読むところかなと思っています。セットプレーも良くなっているし、一発で抜かれるようなことも少なくなってきている中で、無駄に攻めすぎないとか、自分たちの１００パーセントを注ぐ瞬間をどこに持っていくのかという判断力がないと、ギリギリの試合で勝てなくなってくるので。明治戦もいくつもターニングポイントがあって、そこを逃しているなという感覚があるので、そこの見極めをＢＫでやらなきゃいけないなと思っています。

草薙：自分は今の慶應はまだほとんどが改善しなきゃいけないポイントだと思っているんですけど、その中で挙げるとしたら、敵陣に行った後の取り切る力の部分と、ディフェンスでもアタックでも、他人だったり、いろんな状況に対して気を使うことができていないのかなと思っています。取り切る力というのは、春からずっと相手陣内に入っているけど、最後ノックオンしちゃったり、相手にボールを取られて一人に押し返されて、そこからモールでトライされちゃうとか、チャンスだったのに、なぜか自分たちがトライを取られている形になってしまっているので、最後取り切る力はこれから身につけなきゃいけないと思っています。気を使う力というのは、明治戦でも特に感じたことなんですけど、ハイボールを蹴った時に誰が空いているスペースを見るのかなど、周りの状況に気を配る力だと思っています。みんながボールという一つの対象に集中しすぎてしまうと、うまくいかなかった時に一気に攻め込まれてしまうので、周りを見るアンテナを張る力は大事かなと思っています。

ーー自身の強みと、それを磨くために意識していることは

草薙：自分はフィジカルとスピードが得意で、ボールを持った時の突破力が強みなんですけど、その突破力を作るためには、まずウエイトトレーニングをこだわってやったり、足のトレーニングをしっかりやったりして、そもそもの基礎の体力をつけるということです。あと、いかにいい状況でボールをもらえるかというところで、外から要求してどう走り込むかとか、外で待っているだけじゃなくて、内側に入っていい形でボールをもらえるように工夫したりしてます。特に今はボールのもらい方を中心に練習だったり、試行錯誤している最中です。

小野澤：僕は強みはボールを持って走ることだと思っていて、それを活かすために普段の練習をするのはもちろんなんですけど、いつ逆サイドに参加するかとか、ボールタッチをもっと増やして、その強みを活かす回数を増やすところを練習でも意識してやっています。そのためにフィットネスだったり、やらなきゃいけないこともたくさんあるので、そういう部分を伸ばすことです。コミュニケーションの部分も最近すごく重要性を感じているので、日々の練習の小さなところから意識しています。

田村： 僕はボールを動かすところと、攻撃ラインに参加するところが強みだと思っていて。ボールを動かすところでいうと、ＣＴＢをやっていた経験もあるので、しっかりスペースを見たり、周りの声を聞いたりすることを練習中に大事にしています。攻撃ラインにたくさん参加するというところは、自分はどちらかというと一対一で一人必ず切り裂くというのはあまり得意ではないんですけど、その分走って数的有利を作ったりとか、チャンスメイクするっていうところが得意だし、それをやらなきゃいけないと思っているので、練習からボールをもらいに行けるかどうかわからなくても、しっかり走って攻撃ラインに参加することを意識しています。

ーーパスワークからのアタックの手ごたえは

小野澤：一人一人の距離感がすごく良くなってきていて、春の頃は間延びしていたりとか、夏合宿でも最後つながらないというところが多かったんですけど。ＷＴＢからしても出してほしいのに出てこないという場面が多かったんですけど、一年間、渡すタイミングだったり距離というのをやってきたのが、自分たちがいい流れの時にいい距離感でボールを供給したり、我慢して渡すことができているかなと思います。

田村：春からずっとやってきたことなので、ＢＫとしてはちょっとずつ手応えもあって、対抗戦という公式戦で発揮することは少しずつですけどできている感覚はあります。ただ、そこの精度のところと、本当にここから先は対抗戦もそうだし、選手権も一回のパスが本当に命取りになる。それが勝敗を分けるようなゲームになってくると思うので、そこの緊張感だったり、どんな形でもいいから必ず成功させる。その結果にはこだわってやっていきたいなと思っています。

草薙：手応え的には春とか夏に比べて、いい形でボールが回ってきていて、パスの隙間だったりタイミングだったり、相手の動きによってどう合わせるかとか、いろんなパターンをＣＴＢ陣だったり、僕だったり、ＳＯも学習していって。外からの要求もうまく通って、いい形でボールがもらえたり、パス回しができていると思うので、最後はそれをもっと突き詰めていって、トライを取りきれるようなパスワークをもっと磨き上げていきたいなと思っています。

ーー１年生の活躍をどう感じているか

田村：若い一年生が出ていると、自分も上級生になったので、本当に頑張らないといけないとか、もっともっとプレーで引っ張っていかないといけないし、負けていられないという思いもあるので。そうやってチームがまた活性化していくというのは本当にいいことだと思っているので、これからも学年関係なく一緒に切磋琢磨できたらなと思っています。

小野澤：僕よりラグビー経験が長いので、そんなに心配するところも特になくて、すごいプレーヤーがたくさん入ってきたなという印象があります。ただ大学ラグビーのところはちょっと僕の方が経験があるので、緊張するところだったり、判断のところだったり、それを十分に発揮できるような環境を、彼らの持っているものは素晴らしいので、僕らは外側なので整えてあげて、内側の一、二年生にしっかりプレーしてほしいなと思います。

草薙：自分は１年生はお客さんじゃないと思っていて、どんどんガツガツＡチームとかＢチームに食い込んでほしいと思っている立場なので、そういった下から突き上げてくる刺激を与えてくれる環境は、慶應にとってとてもいいと思っています。自分ができることとしては、１年生と比べたら１年分経験があるので、そういった部分を１年生に還元して、共に高め合っていけたらいいなと思っています。

ーーお三方にとって早慶戦とは

小野澤：特別感がすごくて。僕たちはいつも日本一とか対抗戦などの目標を立てている中でも、早慶戦はまた別枠の特別感があって、そこの緊張感だったり、ただの試合じゃないという感じが出る試合だなと思っています。それは良さでもあり悪さでもあるので、しっかり自分たちの目標に対する一つの過程だというのを意識して。一戦一戦勝たなきゃいけないので、その中の一戦としてしっかり勝ち切りたいし、去年早稲田は決勝戦まで行って、毎年いい成績を残しているし、僕らも毎年大敗している相手なので。特別な準備をするというふうにして自分たちを追い込むんじゃなくて、しっかり勝つための１試合ができるように準備したいなと思っています。

田村：試合自体は本当に特別で、いろんな方々が応援に来てくださって、本当にスペシャルな一日にはなるんですけど、試合としては対抗戦の一試合というか、大事な、勝たなきゃいけない、勝ちたい一試合と捉えています。実際、春からの実力差もわかっているし、自分たちの現状もわかっているので、その差を埋めるために自分たちができることをやるという。特別な試合なんですけど、その特別感は持たずに、自分たちがやらなきゃいけないことをしっかり準備しなきゃいけない試合だなと思います。

草薙：自分にとって早慶戦は、長年続いている歴史ある試合で、今まで関わってきた人だったり、支えてくれていたファンだったり、保護者だったり、スタッフだったり、いろんな人の支えがあって、あの盛り上がりの価値ある試合になっていると思うので、まずその試合に立てることに感謝して。先ほど二人も言っていたんですけど、試合としては対抗戦の一試合で、選手権で勝っていくために、自分たちがもっと向上していかなきゃいけない大事な一試合になるので、他の試合とやることは変わらず、自分たちがやるべきことを準備して試合で出すだけ。そこで得られたことをまた次の選手権だったりに活かしていくための重要な試合だと思っています。

ーー昨年の早慶戦を振り返って

小野澤：僕は去年、しょっぱなに肩が外れてずっと痛かったというのが一つと、やっぱりワセダのアタックの速さ、ワセダの売りだと思うので、そこにやられてしまったというのは、自分たちの強みを出せていない部分があるので、今年はその強みをちゃんと当てられるような配置だったり整備をしたいなと思っています。あと、ワセダは早明戦を意識しているようなところもあって、結構なめられているので、しっかり自分たちも特別な一戦にして、勝てないかもと思うんじゃなくて、勝てるかもと思い続けることが大事で。だからこそ基礎の部分だったり、準備の部分とか、試合中の判断のところで勝って、個々のレベル差を埋めて勝ち切りたいなと思います。

田村：僕は去年、早慶戦に初めて出場して、点差は最終的に離れたスコアになったんですけど、それ以上にＢＫとして結構手応えを感じた試合でもあったのかなと思っています。準備してきたアタックでトライを取れたり、ディフェンスも結構苦しい時間帯が多かったんですけど、しぶといディフェンスをすることができたので、それこそ謙真が言ってくれたように、絶対かなわない相手じゃないと思ったので、その差を埋めたいなと思った試合でした。

草薙：自分は去年はバックアップで、そもそも試合に出ていないというのと、裏方の作業をしていて試合もあまり見られなかったんですけど。試合前のミーティングルームで部歌斉唱を歌って出てきた後の選手たちの顔が、本当に熱意がこもっていて、それぞれの思いがあって、この黒黄ジャージーを着て早慶戦に出ているんだという思いを、出てきた時にすごく実感させられて。自分もああいう場に出た時に、しっかりその決意を固められるように準備をしていきたいなと思っています。

ーーワセダで意識している選手はいますか？

草薙：自分は桐蔭の先輩だった矢崎由高（スポ４・桐蔭学園）さんとか、田中健想（スポ３・桐蔭学園）君とか、大賀（＝雅仁／スポ４・桐蔭学園）さんとか、桐蔭のＢＫはとても脅威です。松本桂太（スポ２・桐蔭学園）もリザーブで来るかもしれないですけど、そういった基礎プレーのレベルが高くて、ワセダでたくさん努力を重ねてきた人たちとやり合うためには、それ相応の準備が必要だと思っているので。今のままだと圧勝されてしまう未来が見えているので、この３週間でしっかり詰めて、ワセダよりもいい練習をして勝てるようにやっていきたいと思います。

小野澤：僕は、相手のバックファイブ、バックローの選手というのはすごくワセダのキープレーヤーたちだと思っていて、彼らがアタックのモメンタムを出したり、一枚余計に僕らのディフェンスを引きつけるようなアタックをしてくるので。その時にＢＫのシーンで人数を余らせたり、スペースが広がったりする場面があるので、僕らがやれることとしては、僕たちの運動量もそうですし、周りの運動量も一緒に上げることだったり、予測の部分で相手がこうしてくるだろうというところで上回って、人数を増やして、運動量で勝てるようにしたいなと思います。

田村：僕は春の早慶戦も出ていて、すごく印象に残っていた選手は１３番の名取（＝凛之輔／スポ２・大阪桐蔭）選手です。今は多分怪我しているのでわからないですけど、アタック、ディフェンス共にワセダのアタックを本当に前に出して、ディフェンスも前に詰めてきて、自分たちがいいアタックをできず、名取選手のところでボールを回せなくなっちゃったので、すごく嫌なことをされたなと思ってるので、警戒はしています。

ーー早慶戦でのキーマンを教えてください。

草薙：小林祐貴（政２・慶應）です。理由としては、まず１０番としてチームを動かしていく中で、いろんなハードワークする選手だったり、走る選手、トライをする選手はいると思うんですけど、それをコントロールするのは９番、１０番で。特に１０番の小林君はランだったりキックも強みがあるんですけど、そのランやキックを活かすためにも、どう周りの選手を活かしてボールを運ぶかだったり、敵陣に入るかという部分を考えていく上で、期待したい選手です。

小野澤：僕はＣＴＢの二人かなと思っています。彼らの試合のパフォーマンスとか運動量というのが大きく試合の流れに関わってくる部分があって、明治戦でも彼ら二人がすごく活躍してくれましたし、だから試合の序盤にいいアタックができたのかなと思っています。あとはディフェンスの部分でも、ＣＴＢと僕らがいかにコミュニケーションを取っていいディフェンスができるかが、早稲田戦のキーになるかなと思っています。

田村： 一人だったら笠原悠真（政４・慶應）さんで、特にワセダは外に展開してくるアタックが強みなので、それに対してディフェンスラインを統率するのは１３番の悠真さんだと思うので、全部止めてほしいです。

ーー早慶戦で注目してほしい自身のプレーは

田村：自分はたくさんボールをもらって、この二人にパスを預けるのもそうですし、自分で仕掛けてゲインライン取りに行ったり、たくさんボールに絡むように、キックもそうですし、そういったプレーを見てほしいです。

小野澤：僕は運動量とランのところで、ただ普通に平面でアタックしていても、相手のＦＷの運動量が多いので、人数とかスペースが空いてこないと思うので。僕と草薙が、特に僕が割って入って相手を下げて、アタックのいい状況を作り続けられればなと思います。

草薙：自分の見どころはボールを持った時のプレーで、ワセダというディフェンスがとても強い相手でも、とにかく前進してチームにモメンタムを作り出す存在でありたいという部分と。ＷＴＢの役割としてハイボールの獲得だったり、ディフェンスの駆け引きの部分でも結構今練習していて、明治戦でもいいシーンがあったので、それを早稲田戦でも活かして、アタック以外の面でも注目してもらえたらいいかなと思っています。

ーー最後に早慶戦へ向けて一言

田村：気力を見せます。

小野澤：トライを取って頑張ります。

草薙：ボールさえもらえればどこからでもトライを取れるので、早慶戦でもトライを取って勝ちたいなと思っています。

ーーお忙しい中ありがとうございました！

（取材／記事：浅井外熙 取材：山内悠暉）