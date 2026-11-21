日本一達成に向け「ＡＬＬ ＩＮ」を貫き続けている慶大蹴球部。ここまで対抗戦で３勝２敗と着実に成長を遂げているなかで、１１月２３日にラグビーの聖地・秩父宮で第１０３回早慶戦を迎える。宿敵・ワセダとの伝統の一戦を前に、蹴球部員たちの心境に迫った。

今回はケイスポラグビー班が、西野誠一朗（法２・桐蔭学園）選手、申驥世（文２・桐蔭学園）選手、山﨑太雅（商２・県立浦和）選手に対談形式でお話を伺いました（取材：１１月３日）。ぜひ最後までご覧ください！

ーー他己紹介をお願いします

申→山﨑：山﨑太雅くんです。浦和高校からラグビーを始めて、一般受験で慶大に入ったので、勉強も出来て、普段インテリジェンスを感じるところは全くないんですけど（笑）。ひたむきに自分が高校から始めたっていう中で、他はもうちっちゃい時からやっているので、差を埋めるじゃないですけど色々吸収するつもりで頑張っている選手です。プレーは体格を活かしたラインアウトと、個人的にもひたむきに仕事をするのが役割だと自負していると思うので、それをしっかりやってくれていると思います。

山﨑→西野：桐蔭学園高校出身の西野くんです。彼は高２、高３で花園２連覇していて、高校日本代表にも選ばれて、という中で慶大に来て、慶大でも去年も今年もU２０に選ばれていて、すごいラグビーエリートというか、スペックが高い選手だなと思っています。普段の生活で言うと、彼と同部屋なんですけど、部屋は汚いし生活リズムは酷いしで、何なんだろうなって感じなんですけど（笑）。でもラグビーになると、彼自身もひたむきだし、泥臭い仕事をやり続けるという部分もあるし、プラス周りに積極的に声をかけて周りにも良い影響をもたらしてくれるプレイヤーだなという風に思っています。

西野→申：申驥世くんです。個人的に小学校の時から知り合いというかアカデミーでも一緒で、高校は桐蔭学園で一緒にプレーしていて、自分の代のキャプテンであり、慶應でもリーダーシップを発揮して、今２年生で唯一ＦＷリーダーをやっている存在でもありますし、今後リーダー的な存在になっていくのかなと感じています。本当に驥世のリーダーシップとかみんなを引っ張る力というのが、慶大にすごく良い影響を及ぼしているので、そこを期待して見てもらえれば良いかなと思います。私生活の部分では、結構音楽が好きで、特にサザンオールスターズとかずっと聴いているイメージで、サザンに関しては何でも知っているのかなと個人的には思っています（笑）。

ーー初対面から現在までのお互いに対しての印象の変化

申：西野は、さっきも言っていましたけど小学校くらいから知っていたので、その時は相手チームで普段はすごく嫌なことやってくる、良い選手だったんですけど、高校に入ってからプレーはすごく良いんですけど、私生活の大雑把さというかやばさが見えてきて、そこは変わったところかなと思います。

西野：なんか嫌だなそれ（笑）。

申：太雅も最初会った時に、食堂で「オィ。」みたいな感じで、初対面だったのに来たので、まあそんな感じかな（笑）。

山﨑：僕は驥世も西野も大学に入ってから初めて会ったので、最初の印象からどうっていうのはあんまりなくて、まあ最初からこういう人間なんだなという感じなので、西野の私生活の話とかも別に驚きはないというか、こういう人なんだという感じです。

ーーもともとどういう人だと思っていたか

山﨑：驥世はリーダーシップがあってチームを引っ張るとか、チームで誰よりも一生懸命やるみたいなイメージが最初からあったので、そういう意味では前のイメージからあんまり変わってないのかなという風に思っています。

西野：どっちもあんまり変わらないかな。

ーー慶大を選んだ理由

西野：これは去年も言っていたかもしれないですけど、自分は桐蔭学園で花園高２、高３の時に優勝していて、結構桐蔭学園はその時から強い強いと言われていて、高いところから優勝を目指していくということをやっていて。それこそカリキュラムとかも桐蔭の中で結構あって、レールに沿って進んでいく感じだったんですけど、慶應に入って、帝京とかワセダとか明治とか、タレントが揃っている中で、自分たち慶應が下からどんどん努力を積み重ねていって優勝・日本一を達成するという、下克上じゃないですけど、そういった下から突き上げていくことをしたかったので、ワセダとかではなく慶大に入ってそういうことをやりたかったっていうイメージです。

山﨑：僕は２人と違って、大学でラグビーをやるつもりはなかったんですけど、高３になって大学でもラグビーをやろうかなと考え始めて、僕の場合は大学は一般受験しか考えていなかったので、大学でやるとしたら筑波か慶大かなと考えていたんですけど、僕が高３の時の大４の先輩に僕と同じ高校の先輩がいて、その方に練習に呼んでいただいて、その時の練習の雰囲気だったりとか、学生コーチとかスタッフと選手の関係性みたいなところですごくいい雰囲気だなと感じて、慶大を目指すことを決めました。

申：僕も他の大学と迷ったところはあったんですけど、桐蔭の時に強いチームで勝つ経験をして、次は今勝てていない、歴史のある慶大蹴球部に入って勝たせることで、違う強豪大学ラグビー部の上手い中の１人になるんじゃなくて、慶大の中の特別な１人になって勝たせたいという思いがあったので、慶大にしました。

ーー今季のここまでを振り返って

西野：自分は大１の時はずっとスタートメンバーで出れていたんですけど、今シーズン春から怪我も重なっちゃって、なかなか試合に出られない期間が多くて。本田李成（政２・慶應）とか、帝京戦でスタメンだった茅万希司（環２・慶應）とか、去年あんまり出ていなかった選手が良い成長をして良い活躍をしているのを見て、このままではダメだなと。去年は普通にやっていればスタメンで出れるなという感触だったんですけど、今年は去年以上に努力しなきゃスタートメンバーで出れないなというのは感じているので、そこは去年と違うところですし、今スタートメンバーで出れてますけど、早慶戦も出れるか分からないし、もっともっと努力を重ねていかないといけないなというので、今年は努力をしないといけないなというシーズンにはなっていると思っています。

山﨑：僕は秋季対抗戦の初戦からスタメンで出させていただいているんですけど、去年も出させていただいた中で自分としてはチームに何にもできなかったなという印象が強くて。今年はそれをいかに良くできるかというところでやっている部分はあるんですけど、ここまで良い部分もあれば悪い部分もまだまだ残っているので、まだシーズン続くので、そこを一回一回の練習で成長させて良い部分を増やせていけたらなと思っています。

申：個人としては、僕も２年目なので、去年は１年目でどれだけ出来るんだろうみたいなわくわくしていたところがあったんですけど、そこにプラスして今年はただ戦えるだけじゃなくて、圧倒できて決定的な仕事をすることを目指してやっているんですけど、まだ上位校に対して自分の力で打開できたりとかそういう場面が少ないので、これから磨きをかけて、そういうレベルの選手になりたいなと思っています。チームとしては、去年より成長したところはすごくあって、ＦＷのセットプレーだったりとか、ＢＫのアタックを上手くいかないところもありますけど、チャレンジするのが実ってきているところはあるので、あとはそこを取りきるところであったりとか、自信の部分であったりとか、上位校に対して勝てていないので、そこで勝てれば繋がっていくのかなと。手応えを得られているけどまだ完全には自信を掴めていないので、そこがまだ足りないのかなと思っています。

ーー今季１番印象に残っている試合

西野：自分は怪我とかで春あんまり試合に出ていなかったので、秋季対抗戦の日体戦が１番印象に残っています。去年も苦しめられて、今年も５点差というところで、セットプレーも、スクラムは上手くいったんですけど、自分が関わるラインアウトやモールのところで結構劣ってしまっていて、そこでチームに迷惑をかけているなと。自分たちの課題も結構見つかった試合だったので、ここから早慶戦もあってその後も秋季対抗戦、大学選手権とある中で、改善しなければいけないポイントもあったので、自分たちの弱さや課題が見つかった良い試合だったかなと思っています。

山﨑：僕は直近になるんですけど、先週の明治戦が１番印象に残っていて。チームとして１週間準備してきて、セットプレーの部分、スクラムだったりＢＫのセットプレーも割と自分たちが用意していたものを発揮できたんですけど、一個一個のコンタクトのシーンとかブレイクダウンの部分で明治大学さんに圧倒されて、結果的に結構点差を離されて負けてしまったので、ラグビーの基礎の大事さみたいな部分を改めて思い知らされた試合だったなという風に思います。

申：自分は色々あるんですけど、夏合宿の関西学院戦かなと思っていて。夏合宿で練習試合とかＡＢ戦とかやってもあまり調子が良くなくて、菅平に来て近大に初戦負けて、チームが良くない状況の時に最終戦が関西学院戦で、次負けたらシーズン前でやばいなって時に、前半同点くらいで競っていて、ハーフタイムに自分たちのやるべきことをもう１回やり直そうと話して、後半突き放した試合で。試合の印象というよりは結果としてあそこで勝てたというのと、自分たちがやるべきことをやらないとこういう試合になっちゃうし、やることが出来れば後半みたいに離せることがわかった試合だったので、秋季対抗戦でもそういう試合はあるので、自分たちがやるべきことをやらなきゃいけないなと学んだ試合として、関西学院戦かなと思います。

ーー自身の強みとそれを磨くために意識していること

西野：個人の強みとしては、ラインアウトのところと運動量、ハードワークのところだと思っているんですけど、日体戦の時に自分あんまり運動量が良くなくて、監督とかにも直々にもうちょっと働いた方がチームのためになるという風に言われて、そこから結構個人的に意識的にフィールドプレーでもブレイクダウンとかサポートとか働くところで働くということを意識してやることによって、明治戦とか、今の練習でも、良い運動量で出来ているかなと個人的に感じているので、それを今後の試合でも続けていけたらなと思っています。ラインアウトのところも、あんまり良くないとはいえ、去年より精度は上がっていると感じているので、そこをもっと精度を上げて秋季対抗戦の全チームの中で１番の成功率を取れるような精度まで成長していけたらいいなと感じています。

山﨑：僕も似たような感じにはなるんですけど、一番はラインアウトとモールの部分だと思っていて、それに加えてブレイクダウンで働き続けるというところが自分の強みだと思っています。ラインアウトの部分でいうと、特別なトレーニングをしているということはあんまりなくて、ほぼ毎日のようにラインアウトを合わせる時間みたいなのがあると思うので、そういうところで一個一個のスキルだったり、やるべきことを常に徹底してやり続けることを意識しています。ブレイクダウンの部分は、春夏とコーチ陣から厳しく言われ続けてきて、徐々に出来るようになってきた部分もあると思うんですけど、まだまだな部分もあると思うので、そこをこれからの練習でもっと成長していかなければいけないなと思っています。

申：自分の強みはコンタクトの運動量のところをやるために予測する力だと思っていて。特別足が早いわけでもないし体も大きくないので、常に予測してサポートに絶対つくところと、ピンチで絶対に戻るところを強みだと感じているので、普段の実戦形式の練習でも、絶対にチャンスに顔を出すように常に狙っていますし、ピンチになった時に周りを見て先回りして動くというのを日々訓練としてやっているので、そこの取り組みは自分として大事かなと思っています。

ーー今季１番苦しかったこととそれを乗り越えた方法、苦しみから学んだこと

西野：自分は６月に肉離れをして、ずっと３ヶ月間くらいリハビリだったんですけど、夏合宿の時に基礎練習というかかなりきついトレーニングをリハビリでやっていたんですけど、その時結構本当にキツくて、みんながラグビーのことで成長している中で自分はラグビーのことはあんまり出来ず、ずっと基礎練習とかをやっていたんですけど。それをどうやって乗り越えたかというと、自分はまだ体が弱いし、体が弱いから怪我をしている訳であって、まだまだこの体じゃ秋季対抗戦で戦える体ではないという風に思っていたので、体を鍛えられるという、自分の中で鼓舞する気持ちもありましたし、リハビリで成長してチームに戻ってきた時に、前の自分から一味変わった自分になれたらいいなと、自分でもそれを思い続けて、ただリハビリをしていました。それでリハビリから復帰して、結構通用する体にはなってきたかなという風に思うので、そこはリハビリの中で成長した部分でありますし、個人的には怪我したことがなかったので、リハビリの期間を経て１回ラグビーから離れることによって、自分のことを考える良い機会になったかなと思っています。

山﨑：僕が１番苦しかったのは、夏合宿というか夏の期間中で、なかなかＡチームに定着できなくて、ＡとＢを行ったり来たりしているみたいな時期だったので、そこが１番苦しかったかなと思います。その時期はコーチ陣にも厳しく言われてたこともあったんですけど、自分の中であんまり聞かずにというか、自分の意志を勝手に優先させていた部分があって、それでなかなか良いパフォーマンスができなかったので、まず１回教えてもらっている自分よりはるかにラグビー歴の長い学生コーチとか、社会人スタッフの方々の言うことを素直に聞くっていう部分で気持ちを入れ替えて乗り越えられたかなと思います。そこから学んだことで言うと、自分に教えてくれる人に素直になることは大事だなと改めて考えさせられました。

申：自分は、今も悩んでいるところではあるんですけど、今年からリーダーになってこのチームをどうやったら良いチームに出来るかとか、勝たせられるかというところで、自分が引っ張りたいと思ってリーダーになったんですけど、春季大会の早慶戦で６３対５で負けて、その次の週の明治戦で５０対５で負けて、自分が引っ張りたい、強くするっていう気持ちだったのに全く勝たせられないし、去年までだったら自分のパフォーマンスにフォーカス出来たんですけど、今はチームにどう言えば良いかとか、思っていることの伝えることと伝えないことのバランスとか、そういうのが最初全然上手くいかなくて。考えていたところはあったんですけど、夏合宿とか今も経て、先輩のリーダーズの人たちと相談しながら、コーチ陣ともコミュニケーションを取りながら、そこはちょっとずつ改善できているんですけど、まだ勝てていないので。でも自分はそこを悩んで考え続けるのが自分の仕事で、チームにとって良いのかなと思うので、個人のパフォーマンスも考えながらも、そこは向き合っていかなければいけないと思っているので、まだ乗り越えられてはいないんですけど、そこを考えていくのが今年かなりテーマだなと思っています。

ーー今季はスクラムなどが好調だが、ＦＷ全体として意識的に取り組んでいることは

西野：取り組んでいるというか、去年から井吹くん（＝井吹勇吾／環３・桐蔭学園）や中谷太星さん（環３・東福岡）が試合に出ていて、結構去年から残っているメンバーが多くて、自分たちのバックファイブも含めて、去年の秋季対抗戦の経験がすごく大きいかなという風に思っていて。秋季対抗戦で戦った強さを覚えているからこそ、自分たちはもっと強くならなきゃいかないと思いましたし、去年に比べてスクラムの中でのまとまりとか、ラインアウトの一個一個の精度とかそういうのを、練習の中から見直すというか、そこを意識することで、自分たちは強くなったと思いますし、春のシーズンや合宿を含めてそこを意識したからこそ、スクラムやセットプレーの強さに繋がっているのかなと思っています。

山﨑：付け足しでいうと、去年から一緒に出ていたメンバーが多いっていう部分で、去年と比べると前の３人プラス後ろの５人で去年より細かいコミュニケーションが増えたなと感じていて。スクラムを１本１本やっていく中でちょっと変わったなと感じる部分は、その都度コミュニケーションが取れて、微調整することで、より質の良いスクラムの練習が出来ているかなと思っています。

申：フロントローとかロックとか、自分も組んでいるんですけど手応えがあって、スクラムに対して自分たちがプライドを今年は持てているので、練習中からコミュニケーションを去年より取ってますし、ここが大事だっていう意識で練習に取り組めているので、それが好循環を生んでいるのかなと思っています。

ーージェネラルでも、ＦＷがオプションになって誰が走っているか分からないところも今シーズンのチームの特徴のように感じるが、そこのＢＫの連携の意識や手応えは

申：体が小さい分、オプションを使って連動して攻めなきゃいけないっていうのは慶大のアタックの大きなテーマなので、そのためにランニングラインやポジショニングとかを、普段からディテールを確認しながらやっているので、そこは去年より立体的になってきたかなと思うんですけど、帝京とか明治の選手みたいにプレッシャーを受けた時にそれが出来るわけではないっていう課題があるので、当然難しくなるのは当たり前なんですけど、そこでどれだけ精度を上げられるかが大事だなと思います。

ーーＵ２０の日本代表を経験しているが、慶大のチームから離れた代表の経験で得たことや、チームに還元したいことは

西野：代表の合宿で学んだのは、ＦＷの中での一個一個の精度がすごく高いところだなと思っていて。慶大では許されていたところが代表では全然通用しなかったりだとか、それで怒られることもありましたし、緊張感という部分でも個人的には代表の方があるなと感じちゃっているので、そこをもう少し慶大の中でも、一個一個の精度だったり試合をイメージした緊張感だったりっていうのを、まだ完全には還元できていないんですけど、自分たちが積極的に指摘したりして引っ張っていけたらいいなと感じています。

山﨑：ウエイトトレーニングの質と練習でスイッチを入れる集中力の違いを感じていて、慶大だとダラダラやっちゃう部分があったりするんですけど、Ｕ２０の時は他大学のみんながウエイトトレーニングを話しながらも１セット１セット集中してやっていたのは記憶に残っていて。練習でも体を当てない、強度が低い部分ではみんな話しながら和気あいあいとやっていることもあったんですけど、体を当てる練習になると、しっかりみんなスイッチを入れ替えて、目の色を変えてやっていて、慶大と比べてスイッチの差が一段二段違うなと感じました。

申：チームとして勝つっていうのもあるんですけど、ある程度個人に任せられてて、各ポジションに求められている役割やターゲットがあって、そのために個人が準備してきてそれを試合で発揮するみたいなところが求められていたので、その準備で他大学からウエイトに関するマインドセットだったりケアとかで刺激を受けました。Ｕ２０の最後のチャンピオンシップの時も良い試合をして負けるという経験をしたので、より高いレベルで準備して、楽しかったんですけど、良い試合をするチームと勝つチームは違うんだなというのを改めて経験して、勝つためにより一層準備をして、勝てるレベルになって臨まないと、良い試合をしても最終的には勝てない厳しさを知ったので、とても良い刺激になって、明確な目標が見えたので、そういう意味で良い学びだったなと思います。

ーー申選手は２年生ながらリーダーをしているが、リーダーという立ち位置だからこそ見えてきたこと

申：自分がチームを変えたいという気持ちは１番大きくて、それを思っているだけじゃなくて具体的にどうするかを考えて、自分で思っていることを共有して初めてそれがどうなるか見えるので。自分が思っているだけじゃなくて、コーチと相談したりとか、自分で「こういうことやった方がいいと思います」と監督に言いに行ったりとか、先輩に話したりとかそういう経験をしたので、まだまだできる部分はあると思うんですけど、ただチームに乗っかっているんじゃなくて、自分がどう変えるか、どうするべきかというのを常に考えてやる視点が必要だと改めて思いましたし、そういうのをリーダー陣でミーティングするだけじゃなくて、みんなが持てればもっと強いのかなと思っていて。慶大は良い選手がいるけど責任を取りたがらない風潮があるのかなと思うので、もっと自分で考えて、「こうした方がいいんじゃないか」みたいなプレイヤーが増えるともっと良いのかなと、チームとしてそこが足りないのかなという風に思いました。

ーー西野選手、山﨑選手から見て、今年ＦＷリーダーという役職を持った申選手がどう変わったか

西野：１番は、自分のことだけじゃなくてチームのことも気にしているところが去年と比べて変わったなという風に思っています。去年は、チームのことも多少桐蔭からのリーダーシップがあるのでやってた部分もあるんですけど、どっちかと言うと自分のことに集中していたかなと思うんですけど、今年は、ジェネラルのところでも声を出してどうすればいいかとかを言っている驥世を結構見ているので、そこは自分自身でもチームのリーダーとしてやっていこうという意識が、去年と比べて変わっているんじゃないかなと思います。

山﨑：ジェネラルの部分でチームに時には厳しいことも言ってくれて、引っ張ってくれるという部分もあるんですけど、それに加えて、ユニットの中で驥世が関わるところはあんまり多くないですけど、ユニットの中で役割が少ない分、声だったりで引っ張ろうとしてくれているのはすごく伝わってきて、そういうところで自分たちが助けられる部分もあるので、声とかリーダーシップという部分は良いものをもたらしてくれているなと思っています。

ーー西野選手、山﨑選手自身が、下の学年が入ってきて変わったことは

西野：個人的にはそこまで変わってないかなと思いますし、まだ一応下級生っていう扱いで、現段階では２・３・４年生が多い中で、自分たちは３、４年生よりも下なので、あんまり去年とは変わらずチャレンジ精神と下級生ながら意見を持つというところは意識しています。

山﨑：去年から出させていただいている分、今年から出るようになったメンバーが増えた中で、自分が経験できたことを、今年初めて経験するメンバーに共有するみたいなところは、自分は技術的な部分でで引っ張れることは多くないと思っているので、経験の部分は自分でもできることなのかなと思っているので、緊張とかメンタルのことが多いと思うんですけど、そういう部分を共有するのは意識してやっています。

ーー皆さんの代の特徴

西野：自分たちの代はラグビーに真面目に取り組んでいる選手が多いかなと感じていて。自分たちの学年の多くがラグビーに真摯に取り組んでいるし、オフの日とか雨の中でも自主練をしている選手も多いのが自分たちの代の特徴で、だからこそ２年生がＡチーム、Ｂチームで試合に出れているというのはありますし、そういったところが結果にも繋がってきていると思うので、自分たちが３、４年生になった時もそれを継続してやれば日本一に近づいていくと思うので、そこは自分たちの強みではないかなと思っています。

山﨑：ラグビーにひたむきに向き合う選手が多いっていうのは僕も思っているところなんですけど、逆にマイナスの部分でいうと、練習中とかにムードメーカー的な存在は他の学年に比べると少ないかなと思っていて。１個上とかはすごくウエイトとか練習中とかもずっと声を出してくれている選手がいるんですけど、僕たちの代でいうとそういうプレイヤーは他の学年に比べると少なくて、比較的静かな代なのかなという印象はあります。

申：どの代に比べてもラグビーに対して真摯に向き合っていて、ストイックに自分たちが勝つためにちゃんとやらなきゃいけないと感じてやっている代で。グラウンド外でも仲が良くてオンオフともに良い代で、日本一になりたいなと思っています。さっき太雅が言ったところと被るかもしれないですけど、もっと良い代になるためには、どちらかというとちゃんと自分のやるべきことをやって誰かに着いていくみたいな人が多くて、チームが一つの方向だけに向かっているイメージなので、そこで「こういう意見もあるんじゃない」とか「いや俺はこう思う」みたいな我を出す選手とか、自分が責任をもって状況を打開したいとかそういう積極的な選手が、自分たちが日本一になるって考えた時に少ないイメージがあるので、もっと我を出して良い意味で少し統一感がない方が逆に何が起こっても対応できると僕は思うので、そこが着いてくればもっと良い代になるのかなと思います。

ーー早慶戦とはどのような試合か

西野：結構みんな早慶戦を特別な試合だと思っているんですけど、個人的には日本一になるための通過点の１個だと思っていますし、去年は特別な試合だと思ってしまって良い試合ができなかったのがあるので、周りの雰囲気に流されず、特別な試合だと思わずに１個の通過点としてやるというのを個人的には意識して試合に臨もうと思っています。

山﨑：西野が言っていたあまり早慶戦を大きく捉えすぎないことは大事だと思うんですけど、僕が初めて見たラクビーの試合が早慶戦だったっていうのもありますし、秩父宮でお客さんの数も段違いに多いという部分で、大きく捉えすぎないと分かってはいるんですけど、その中でも早慶戦は他の試合と一味違うというか特別な試合なのかなと思います。

申：早慶戦はすごく歴史ある試合なんですけど、秋季対抗戦とか公式戦全部大事な試合で、大事な試合の一つだと思っていて。去年も早慶戦４９対２１で負けて、今年の春も６３対５で負けているので、正直に言って自分たちがこの一戦に特別なことをやってやろうとかいう立ち位置にいないので、早慶戦をいい試合にする、勝つというのはワセダじゃなくて自分たち次第なので、余計なことを考えずに、自分たちの強みをどれだけ発揮して、どう勝ちにいくのかに徹するゲームだと思っています。

ーー昨年の早慶戦を振り返って

西野：去年は特別な試合というイメージが大きすぎて、試合前から感極まっている選手も多少なりともいましたし、それで入りからあまり良くない試合をしてしまったので、今年は同じことを繰り返さないためにも、自分たちが準備してきたことを出せばいい試合だと思うので、自分たちのやることをやる、そして良い試合じゃなくて試合に勝つっていうことをイメージしてやりたいなと思っています。

山﨑：去年は入場で入ってきた時のお客さんの数にすごく圧倒されたし、ワンプレーワンプレーに湧く歓声みたいなものが違って圧倒された部分はあって、自分の仕事を何もできずに終わってしまったなという印象があります。

申：去年は最初の早慶戦だったので、絶対出たいなと思って気合いも入りましたし、お客さんもたくさん入ってて昂ったりするところもあったんですけど、冷静に試合に入ってみたら、ワセダの完成度が高くて、アタックとかブレイクダウンに対して自分たちが後手を踏んで、前半だけでも３５点くらい取られて勝負が決まってしまったので、自分の強みも出せずにチームのやりたいこともできなくて、本末転倒だったなと思うので、良い意味で意識せずに自分たちがやることだけを尖らせてそこに集中するべきなのかなと。去年の試合の教訓でもあるので、そこを意識して今年はやっていきたいなと思っています。

ーーワセダで意識している選手

申：城央祐（スポ３・桐蔭学園）は１個上の桐蔭のキャプテンで、今はＮＯ８やっていますけど、タイプ的にＦＬっぽい感じなので。あと牧錬太郎（スポ３・桐蔭学園）もそうですかね。バックローに桐蔭の先輩がいるのでそこに負けたくないという気持ちがあります。

山﨑：僕は同じ高校の先輩がいるわけでもないし、知り合いも誰もいないので、特にいないですけど、ワセダという大学に対しては負けたくないという気持ちはやっぱりあるので、チームとして絶対に負けたくないと思っています。

西野：強いて言うなら平山風希選手（スポ２・大分東明）かなと思っています。高校日本代表の時も一緒にプレーしていましたし、彼の力強いプレーに去年も苦しめられて、個人的にもタックルを外された部分があったので、スタートで出るかリザーブで出るかは分からないですけど、こいつだけは止めてやろうという気持ちでプレーしたいなと思います。

ーー慶大の中でのキーマン

申：まず１番の井吹くんのスクラム。３番の前田麟太朗（スポ３・桐蔭学園）が桐蔭のとき同期で、早稲田は３番が一番スクラムで強いので、セットプレーで互角以上に戦えないと、早慶戦は話にならないので、井吹くんが前田麟太朗に対してどれだけ良いスクラムを組んでくれるかというのは、ひとつ鍵になるかなと思います。

西野：１０番の小林祐貴（政２・慶應）がキーマンになるんじゃないかなと思っています。ワセダに勝つなら接戦のゲームだと思うので、コンバージョンの精度だったり、キックの精度がすごく大事になってきますし、ＦＷが互角以上に戦えば良い勝負ができると思っているので、あとはＢＫの展開力や、意表を突くプレーでトライを取ってくれれば、自分たちにも勝ちが見えてくる試合だと思っているので、ＢＫの司令塔でありキッカーである小林祐貴くんが重要になってくるかと思います。

山﨑：ＮＯ８の中野誠章くん（文３・桐蔭学園）で、理由としてはチームとしてディフェンスをいかに守るかが、ワセダ相手に一番重要なところだと思っていて、そこで何度もチームを助けてきてくれたのは中野さんなので、プラスでアタックの部分でも彼のキャリーはチームの大きな鍵になってくると思うので、キーマンは中野選手だと思います。

ーー早慶戦で注目してほしい自身のプレー

西野：個人的にはハードワークのところを見てほしいです。先程言った秋季対抗戦の前の方の試合の課題でもあったブレイクダウンでの仕事とかを今意識的にやっていて、それを早慶戦でも出せたらいいなと思っているので、そこを注目して見てもらえたらと思います。あとはセットプレーの精度のところで、スクラムと比べてラインアウト、モールはあまり現在良くないので、そこをあと３週間で改善して、早慶戦では結果として出せたらいいなと思っているので、そこを注目して見てもらいたいです。

山﨑：僕はＦＷのセットプレー、ラインアウト、モールの部分に注目してもらいたいなと思っています。まずラインアウトが安定しないとペナルティをとってもその後の攻撃に繋げられないし、ゴール前、何でトライを取りに行くかって言ったらＦＷのモールの部分だと思うので、そこでしっかり勝ってモールでトライとって、ＦＷでいい流れを作れたらなと思っています。

申：自分はワセダがすごくこだわっているブレイクダウンとイーブンボールのところで、自分がプレッシャーをかけるのをこだわってやりたいので、そこを見てほしいなと思います。

ーー早慶戦への意気込み

西野：何度も言ってるんですけど、特別な試合だとは思わずに、一個の通過点だと思ってやるのと、驥世も言ってきたように、去年も春季大会も結構大差で負けているので、僅差に持ち込んで良い試合をするだけじゃなくて、僅差でしっかり勝ち切ることを徹底してやれば日本一に近づいていくなと思うので、勝つ試合だと思ってやりたいと思います。

山﨑：去年何もできなかったすごく悔しい思いがあるので、お客さんの数に圧倒されるのは去年までで、今年は経験を活かして、自分の求められているラインアウトだったりモールの部分と、ブレイクダウンとかの泥臭い部分をしっかり８０分間、１２０％でやり続けて慶大の勝利に少しでも貢献できればなと思っています。

申：今年の春ワセダに大敗してからこのチームは始まったと思っているので、それからどれだけ改善できているのか、自分たちが何を通用するところにするのかを突き詰めて、それはまだチームとしては決まっていないですけど、それを８０分ぶつけるだけで、結果を意識しすぎず、自分たちがやることをやって最終的に勝っているような、そういう試合にしたいなと思っています。

ーーお忙しい中ありがとうございました！

（取材、記事：佐久田真帆 取材：髙木謙、中島冬奈、福田龍之介）