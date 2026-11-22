日本一達成に向け「ＡＬＬ ＩＮ」を貫き続けている慶大蹴球部。ここまで対抗戦で３勝２敗と着実に成長を遂げているなかで、１１月２３日にラグビーの聖地・秩父宮で第１０３回早慶戦を迎える。宿敵・ワセダとの伝統の一戦を前に、蹴球部員たちの心境に迫った。

今回はケイスポラグビー班が、青貫浩之監督（平１９環卒）と和田拓ヘッドコーチ（平２３政卒）に、対談形式でお話を伺いました（取材：１１月６日）。ぜひ最後までご覧ください！

－－まずは他己紹介をお願いします。

青貫：ヘッドコーチの和田は、今年がヘッドコーチ２年目で、２年前のちょうど今頃、キヤノンさんに無理をお願いして引き抜いてきました。和田は、私が卒業した後に慶大に入ってきました。慶大が最後に早慶戦で勝った２０１０年にスターティングメンバーだったことで有名です。秋季対抗戦や選手権で結果を残したいのはもちろんですが、私にとっても早慶戦は大きな試合です。勝った経験のある和田君に期待して、お願いして来てもらいました。性格はいたって真面目です。ラグビーを教えるだけでなく学生への指導もしてくれるので、部の運営としても助かっています。

和田：私が高校生のときに、青貫さんは大学４年生で蹴球部主将をされていました。キックオフのドロップキックも蹴る多彩な選手で、慶大のタックルを体現するフランカーという印象が強く残っています。私が慶大に入ると決めたのは直前でしたが、「すごい選手がいるチームだな」と思っていました。

実は１度、前任の栗原徹さん（平１３卒）が監督のときにもコーチをさせていただいていて、当時の青貫さんは週末コーチでした。こうしてご縁があって一緒に仕事ができ、うれしく思っています。青貫さんは、自分でしっかり考えて、相手が何を考えているのかを見ながら発言される方です。安心感のある大人の方で、選手たちものびのびと過ごしているのではないかと思います。どっしりしていて、よく物を見ていると感じます。私もこの環境でラグビーに向き合えていて、とてもありがたいです。

－－お二人が慶大の選手時代に経験した早慶戦を振り返って、印象に残っていることを教えてください。

青貫：私は４年間で１度も早慶戦に勝てませんでした。１番印象に残っているのは、４年生のときの早慶戦（２００６年）です。当時のワセダは本当に強かったのですが、早慶戦では前半は慶大がリードできて、とても手応えがありました。このままいけば勝てると思っていましたが、後半に負けてしまい、結局勝てませんでした。悔しい思いが残っているというのが、自分の中の早慶戦の思い出です。

和田：周りも含めて、特別感のある日だと感じている人が多いと思います。試合日は１１月２３日で絶対に変わりません。私も小さい頃からラグビーを見ていて、その日といえば早慶戦というイメージがありました。選手としては２～４年生で出させてもらい、その舞台で大きな失敗と、ある種の勝利を経験しました。やはり特別感は出ますし、すごい舞台だと思います。ボールを動かす強いワセダに対して、慶大がどうやって粘り強く頑張れるか、ラグビーをする者として大観衆の中でそこに立てるのはうれしかったです。

－－監督・ヘッドコーチというお立場に就任された経緯を教えてください。

青貫：私は監督になる前、週末コーチをしていました。そのとき、前任の栗原監督から「次の監督をやってくれないか」と打診を受けました。フルタイムになり、それまでの仕事もできなくなるので悩みましたが、誰にでもある話ではないですし、ＯＢの方々にお世話になってきたこともあり、恩返しをする形で引き受けたいと思いました。

和田：私も青貫さんに声をかけていただいたことがきっかけです。前任のヘッドコーチだった三井さん（＝三井大祐、早大・平２０卒）ともお話しする中で、思いを受け継ぎながら次に伝えていくことが大事だと思いました。私も蹴球部に大きな恩を感じていますし、今の学生たちにラグビーの良さや慶大の良さを伝えられたらと思い、就任しました。

－－監督とヘッドコーチの役割分担を教えてください。

青貫：簡単に言うと、監督の私がラグビーからラグビー以外まで含めてチーム全体の統括をしています。ヘッドコーチにはラグビーにおける全権を移譲していて、戦術や戦略、練習についても、ヘッドコーチが考えて決めるという役割分担です。

－－青貫監督は慶大で、和田ヘッドコーチはキヤノンでキャプテンを務められました。その経験が、今の指導に活きている部分はありますか。

青貫：１番活きているのは、キャプテンの気持ちや考えを理解できるということです。自分も経験しましたが、慶大は特殊な大学・組織であり、そこでキャプテンを務めるのは、普通とは違うプレッシャーや責任感があります。そこについては、他大学の人よりも知っているつもりですし、その経験は少し活きていると思います。

和田：キヤノンではなかなか勝てないキャプテンだったので、華々しいイメージとは違いますが、その経験は声かけの面で活きていると思います。それとはまた別に、大学生の現役時代にコーチをされていた方が、ラグビーだけでなく生き方も教えてくれました。その中でラグビーの良さを知ったと思います。

うまくいく人は本当に一握りで、そこに向かって頑張らなくてはいけない環境です。大学の４年間と現役時代に培ったものは、自分の中にあると思います。

－－今季ここまでの戦いを振り返ってください。

和田：昨シーズンからのつながりで考えたとき、大きく改善しなければいけないのはセットプレー、アタックのゲーム内、そしてエリアマネジメントだと考え、シーズンを始めました。特にセットプレーは大きく改善していて、慶大が安定した得点源を持つことができていることにつながっています。それが今の強みです。

エリアについて、去年はボールを回そうという考えでしたが、春から大きくシフトチェンジして、ベーシックスキルから見直してきました。テリトリーを取れること自体が増えていて、少しずつですが成果は出てきています。ゲーム内のアタックはまだまだ足りないと思っています。ラインブレイクを明大は１人でできますが、慶大はできないので、みんなで連動してアタックしなければいけません。時間がかかると思っていますが、今はそこに着地しつつあります。

去年と大きく変わったのはセットプレーの安定で、それが選手たちの自信になっています。もう１つは反則数です。反則数がとても少ないチームになってきていて、それが安定した試合につながっています。まだ改善点は多いですが、選手たちの頑張りで、ここまで進んでこられたと思います。

青貫：特に最近、形になってきているのは、ゲーム内を含めたアタックとエリアです。明大戦では、相手が強い才能集団ながら、慶大のやりたい形がかなりできてきたと思いました。本当に時間はかかりましたが、少しずつ良くなっています。セットプレーは今年非常に安定しているので、アタックの精度がさらに増していけば面白いチームになると思います。それが明大戦で少し垣間見えたので、今後どこまで成長していくのか楽しみです。

－－去年もシーズンを追うごとに成長しているというお話を青貫監督がされていましたが、今年もその傾向は変わらず、成長し続けている実感はありますか。

青貫：私の感覚ですが、去年は順調に成長していたと思います。今年は成長の芽が見えるまでに少し時間がかかりました。ただ成長曲線は描けていると思っていて、今はこのあたりにいて、ここからぐっと上がってくるのかなという感覚です。

和田：去年と比較するのは難しいですが、主にＢＫの主要メンバーが変わり、Ｕ２０の選手もまだいない中で、うまくいかないのも成長の１つだと思っているので、そうした経験を重ねられているのはとても大きいことだと思います。帝京大戦の惨敗、明大戦の緊張感、勝たなければいけないというドキドキ・ハラハラの中でのプレーが、成長につながっているのではないかと考えています。１月１０日が決勝戦ですが、そこまで進んだとして、成長がギリギリ届くかどうか、というイメージで伸びていくと思います。

－－今シーズンは始動のタイミングでリーダー陣の人数がかなり増えたと思います。その意図を聞かせてください。

青貫：今年の特徴は４年生が非常に少ないことです。プレーヤーは１４人ほどで、１～３年生が３０人以上いる中では、過去と比べてもかなり少ない人数でした。大学ラグビーでは４年生が非常に大事ですが、４年生の力だけでは、このチームの成長は最大化しないと思います。そこで、いかに下級生を巻き込むかを考え、今年は下級生にも幅を広げてリーダー性を持たせて、みんなでチームを作っていこうとしました。

－－今シーズンで最も印象に残っている試合はどの試合ですか。

青貫：ジュニア選手権の東洋大戦です。前日が秋季対抗戦の青学大戦で、メンバーにおいてもコンディションにおいても不利でした。しかも、ジュニア選手権のカテゴリー２で１番強い相手が東洋大だったので、普通にやっていたら勝てないような試合だったと思います。それでも選手たちが試合に向けて準備をしてくれました。終了間際に逆転されても諦めず、全員でつないで再び逆転した、本当に慶大らしい試合ができたと思うので、印象に残っています。

和田：私も同じ東洋大戦です。なかなか勝てない厳しい時期が続いていた中で、大きな分岐点になりました。前日の青学大戦に勝ったことも大きいですが、東洋戦ではみんながコミットしてくれて、チームとして勝てたという印象があります。とてもいい試合でした。

それ以外で挙げるなら、春季大会のワセダ戦です。そこで惨敗して、みんな大きなショックを受けました。そこからどれくらい距離を詰められているのか、追い越せるのか、というチャレンジを、早慶戦でしていきたいです。

－－今シーズンも、昨シーズンに続いて１年生がメンバーに入っています。その要因を教えてください。

青貫：もちろんポテンシャルの高低はありますが、試合に出ているメンバーの１年生も、それ以外の１年生も非常に頑張っています。今年の１年生も去年に続いて、試合に対する勝ち意欲や、それに伴う練習へのアティチュードが素晴らしいです。パフォーマンスの良し悪しだけでなく、周りにいい影響を与えてくれるメンバーが多いので、今年も１年生がメンバーに名を連ねているのだと思います。

和田：私も同じ印象です。取り組む姿勢も含めたメンバー選考ですが、常にベストの人を代表として送り出せればいいと思っているので、学年は関係ありません。その中で若い選手たちが頑張っているなという印象があります。

－－慶大は体格がそこまで大きくないながらも、今年はセットプレーが武器になっています。その要因を教えてください。

青貫：セットプレーは本当に時間がかかります。今セットプレーが強いのは、先週や先月に頑張ったからではなく、この１年、去年からの積み上げがようやく花開いたということです。セットプレーが面白いのは、１対１ではなく８対８というところです。８人の総和がうまく結びつけば、１対１の積み重ねではなく、８対１にもできます。私たちは「練度」という言葉をよく使っていますが、その練度が高まって、大きい相手に個で戦わず、８人で戦えるようになってきました。

去年からメンバーがほぼ変わっていないことも、練度が高まった大きな要因です。ラインアウトを含めて去年は苦労しましたが、その苦労も含めた１、２年の積み上げが、今になって成果として現れてきたと見ています。

和田：慶大はセットプレーに時間をかけています。スクラム練習に２〜３時間かけ、暗くなっても車のライトをつけながら練習することもありました。そこに理論があり、セットプレーのコーチたちも一生懸命チームにコミットしてくれています。それが、セットプレーが良くなってきている要因ではないかと思います。

－－今シーズンは３Ｄアタックをコンセプトに掲げ、縦も横もキックも使うという狙いがあると思います。現時点での完成度はどれくらいですか。

和田：１００％に対して具体的にいくつ、という形では答えにくいですが、少しずつです。大きく言うと、今年は攻撃のフォーメーションを変えました。選手のキャラクターもありますが、よりゲインラインに対してアタックしたいという狙いです。そこへの順応やコーチングが、思っていたよりも何倍も時間がかかっています。それでも、ほんの少しずつですが、強い相手に対してもそれが出てくるようになりました。コンセプトはみんなが理解してきて、「こうやって抜いていくんだ」、「ここが大事なんだ」というところを選手と一緒に見つけている感覚です。

青貫：試行錯誤しながらやっているのが現状です。これをやれば勝てるというものは、ラグビーにはないと思います。そこにいるメンバーを含めて、自分たちにとって何がベストかを少しずつ探り、調整しながら、理想の形に近づけています。

－－誰がオプションになるのか、誰がボールを持って仕掛けてくるのか分からないアタックだと、選手もおっしゃっていました。その複雑さの中で練度を高めているから、時間がかかるということでしょうか。

和田：他大学のやり方よりも、かなり時間がかかりますし、複雑性も高いです。ただ、それをしなければいけないと思っているので、取り組んでいます。タイミングを合わせるのも本当に大変です。ヨーイドンのタイミングもあれば、相手との距離関係もあって、いろいろな要素があるので、それを合致させるのは難しいですね。

－－ディフェンスのシステムも今年変わったと、春の時点でお聞きしました。その手応えはいかがですか。

和田：今年は、人が人を見るマンオンディフェンスから、ゾーンディフェンスに少しシフトしました。春時点でも、ディフェンスには圧倒的に手応えを感じていて、崩れないディフェンスになってきていると思います。先ほども話したとおり、ペナルティの数がすごく少ないので、そこで崩れることはなくなってきています。

これから強い相手になったときに、みんながどれくらい細かいところに気を使ってやってくれるかが大事です。システムはありますが、１番大事なのは、隣とつながることができるか、そして抜かれないためのエフォートです。「ハードワークとエフォートが何より大事だ」とディフェンスコーチの岡さん（＝岡健二／平１７環卒）も言っています。

青貫：ディフェンスについては、やることはみんな分かっていると思います。あとは、それをやり切れるかです。ディフェンスもアタックも、システムで全ては解決できません。それを補完するのが、和田ヘッドコーチも言ったエフォートや、つながりの部分です。まだまだ改善の余地がありますが、ここは慶大の強みにしなければいけないと思っているので、シーズン中ですが、どんどん強化していければと思います。

－－ここからは早慶戦の話に移ります。去年の早慶戦を振り返って、どのように思いますか。

青貫：１番大事にしていた「先手を取る」というところで、キックオフから相手に先手を取られ、前半はかなりゲームを支配されてしまったという印象を持っています。

和田：最終スコアというより、試合前の選手のそわそわ感も含めて、コントロールできなかったという印象があります。最後は体力的にもかなり落ちてしまい、相手のターンオーバーからスコアを取られる形がありました。内容だけでなく、精神的にも、チームとしての実力差を感じた試合でした。準備してきたことを出し切れたワセダに対して、慶大は準備したことを出せず、なんとなくパニックになってしまった、という流れだったと思います。

－－去年の早慶戦から、今年に活かしていること、反省して取り組んでいることはありますか。

青貫：セットプレーが崩れるとゲームにならないというのは、早慶戦も含めて他の試合でも感じたことだったので、そこに時間をかけて、強化してきました。

また、大舞台になると息が上がったり、普段以上に緊張したり疲れたりすると思います。そのため、心身ともに試合以上に負荷をかけて練習をしています。

和田：心拍数の高い状態で、いかに平常心でプレーできるかが１つのテーマです。たくさんタックルして、すぐに次の練習に入るといったことを繰り返しながら、試合以上の負荷の中でどれだけ正確にできるかがポイントになります。

－－今年のワセダに対して持っている印象を教えてください。

和田：ワセダは、クイックテンポのアタックが得意なチームだと思います。秋季対抗戦でも大学でもＮｏ．１か、というチームにどう対抗していくかが１つの鍵です。彼らも安定したセットピースを持っているので、そこでのバトルになります。彼らのアタックに対して、自分たちがディフェンス、もしくはアタックでゲームをどう支配できるか。彼らの強みを消して自分たちの強みを生かすために、どういうゲームメイクをしていくかを、しっかり考えていきたいです。

－－早慶戦に向けて、慶大のキーマンを挙げるとしたら誰でしょうか。

和田：まずは４年生の頑張りに期待したいです。下級生は４年生の背中を見るので、きついときに、プレーはもちろん、態度でもワセダに立ち向かえるかが大事です。アタックの観点では、ゲームコントロールがとても大事なので、今アタックリーダーをやっている小林（＝小林祐貴／政２・慶應）と田村（＝田村優太郎／総３・茗渓学園）あたりがどういうプレーをできるかが重要だと思います。

ＦＷでも成長している選手がいます。たとえば、本田李成（政２・慶應）は春から順調に成長している選手です。春から成長してきている選手には試合の機会が訪れると思うので、そうした選手に、成長を見せてほしいと思います。

青貫：私も４年生がキーマンだと思います。スタメンで出ているメンバーだけでなく、メンバー外も含めて、この早慶戦までの期間に、４年生がどれだけ思いを持って取り組めるか。それは後輩たちにも伝播すると思うので、キーマンは４年生全員です。

－－早慶戦で、注目してほしいポイントはありますか。

青貫：監督としてではなくＦＷ出身者としてのコメントになりますが、注目してほしいポイントはスクラムです。今、慶大は秋季対抗戦でスクラムの成功率、ペナルティ獲得率が１番なんです。この前の明大戦までは、慶應・明治・ワセダが並んでいましたが、今は慶大が単独トップです。次にワセダに勝てば大学Ｎｏ．１のスクラムになると思うので、ＦＷのプレーヤーとしてはそこを見ていただきたいです。

和田：やはりタックルです。ボールを持っていないときの動きがどれだけできるかが大事だと思うので、あまり見えないところでの仕事をたくさん感じてもらえたら嬉しいです。

－－早慶戦に向けて、今のチームに期待していることはありますか。

青貫：チーム全体について言うなら、期待を込めて「まだまだもっとできるよ」ということです。勝つためにはもっとやらなければいけないし、もっとできる。そこを選手が自分たちで腹落ちして、勝つために練習中のアティチュード（態度）やクオリティを高めていれば、かなりいいチームになると思います。

和田：とにかく自分たちのベストを出してほしいと思います。それは彼らの人生にとっても、社会的にもかなり価値があることだと思っています。ワセダは強いです。はっきり言って、自分たちより何倍も強いチームです。そこに対して全力で、自分たちを信じ、仲間を信じて、プレーをしてほしいです。

－－最後に、早慶戦に向けての意気込みをお願いします。

青貫：自分にとって早慶戦は１番大事な試合ですが、それをあまり出さないようにしたいと思っています。慶大がワセダに１６年間勝てていない理由の１つに、早慶戦を特別視しすぎていることがあるのではないか、という仮説を持っています。ただでさえ多くのお客さんも入る試合なので、選手が特別視するのは当たり前です。そこにさらに特別感を出してしまうと、「超」特別なものになって、普段どおりの判断やプレーができなくなると思います。意気込みとしては、特別感を出しすぎず、選手にいつもどおりのプレーをさせてあげることを大事にしていきたいです。

和田：まず１人ひとりが、そして全員が、勝利を目指していければと思います。そのためには、しっかりとした準備が必要です。ワセダは強い相手ですが、自分たちに目を向けて、全力で、きついときにどう頑張れるか。慶大蹴球部の価値、可能性を示せればと思います。

ーーお忙しい中ありがとうございました！

（取材：奥秋柚生、髙木謙、山内悠暉 記事：中原亜季帆）