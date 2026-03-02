【アメフト】主体的にフィールドへ　アメフトに実直に向き合った４年間／４年生卒業企画「光るとき」　No.20 倉田直

２５年度に卒業を迎える４年生を特集する特別企画「光るとき」。第２０回となる今回は、ディフェンスリーダーとしてチームを牽引したＬＢ・倉田直（理４・南山）。中高６年間アメフトを経験し、先輩からの勧めを受け、UNICORNSへの入部を決断。ディフェンスの心臓部・ＬＢとして活躍を見せた。４年時にはディフェンスリーダーを務め、後輩と積極的にコミュニケーションをとりながら、ディフェンスの要として躍動した。そんな彼のアメフト人生に迫る。

震える足で踏み出した、大舞台の第一歩

初めてスタメン入りした試合は、２年秋シーズンの早慶戦。倉田は、当時を「人生で１番緊張した」と振り返る。自分の能力がどれだけ通用するか分からないなか、先輩たちの思いを背負い、震える足でフィールドに立った。足を引っ張るのではないかと恐怖を感じながらも、倉田は、最初のプレーでタックルを決める。その後も力強いプレーで相手の動きを封じ込め、早慶戦という大舞台で活躍を見せた。

自信をつかんだ一戦

また、もう一つ印象に残っている試合として、同シーズンの中大戦を挙げた。この試合で、倉田はキックオフボールを掴むと、相手のディフェンスをかわし、８４ヤードを駆け抜け、そのままタッチダウン。結果は３ー７で勝利し、自分がチームに貢献できた実感が湧いたという。この試合で、慶大はシーズン初勝利を飾ることとなる。

【アメフト】“直”往邁進でもぎ取った先取点を死守、待望の今季初勝利達成！/TOP８ 第４節

敗戦の中の手応え

３年時は全国大会を経験。相手は関西屈指の強豪・関学大であることを受け、「何かしてやろう」と気合を入れて臨んだ。この試合では、自身の課題であった「待ち」の姿勢からの脱却を目指し、アグレッシブに攻め切ることを意識したという。結果は敗戦となったものの、タックルを決め、ディフェンスで粘りを見せた点には、大きな手ごたえを感じていた。

【アメフト】恩返しの舞台・全国大会で絶対王者相手に奮闘もベスト８で敗戦 甲子園の夢は来年に託される/アメフト全日本選手権大会準々決勝 vs関西学院大

最上級生としての覚悟

そして迎えたラストイヤー。倉田は、自ら立候補し、ディフェンスリーダーを務めた。同ポジションに同期はおらず、後輩と積極的にコミュニケーションをとるうちに、「自分が１番活躍しなければならない」という責任感が芽生えた。また、経験値が低いながらも、責任感を持ち、自身のプレーに悔しさをにじませる後輩たちの姿を見て、刺激を受けた。「後輩に頼ること」の難しさを感じていたが、彼らと「戦友」のような関係を築いたことで、一人一人がスキルを向上させ、慶大アメフト部屈強のディフェンスを作り上げた。

身についた「主体性」

倉田は、アメフト部で過ごした４年間を通じ、「主体性」が身についたという。慶大アメフト部は、学生コーチが選手の評価などに関与し、主導権を握っている。その環境が、自分の能力をアピールし、積極的に発言する「主体性」を与えた。卒業後は、競技と一線を引くつもりだが、フィールドは変わったとしても、「この能力は一生役に立つ」と確信している。慶大アメフト部で培った能力を胸に、新たなステージへと羽ばたく彼に、最大限のエールを送りたい。

（取材、記事：吾妻志穂）