後期最終節の早慶戦は初勝利こそならなかったものの、シーズントップクラスの試合内容で０−０で引き分け、自動降格を回避した慶大。１１月２２日の入れ替え戦への進出を決めた。

今回は、チームの中心としてシーズンを戦ってきた１年生の特集企画。第２弾は、アンカーでハードワークする頭脳派・木田遥（総１・十文字）！

―――

２０２６年４月４日、関東大学リーグ１部前期開幕節。昨季まで小熊藤子（令８環卒／現ＲＢ大宮アルディージャＷＯＭＥＮ） が務めていた３バックの中央に入ったのは、やはり米口和花（総３・十文字） だった。ただ、問題は昨季まで米口が務めていた右ＣＢに誰が入るのか。２～４年生のコンバートも考えられたが、起用されたのはルーキー・木田遥（総１・十文字）だった。

十文字高校出身で、ＤＦやディフェンシブＭＦが主戦場。守部葵（令８環卒）の背番号６を継ぐのにぴったりの選手だ。開幕戦から、１部の激しいプレスをものともしない落ち着いたビルドアップ、ボールタッチの正確性を見せ、裏を取られたかと思えば、しっかりとカバーリングをする。完成度の高い選手が入ってきた。慶應の「相手を見ながら自分たちで判断をしていく」サッカーにフィットすると確信した。

前期第２節の順大戦は、右ＣＢでスタメン、後半からアンカーに入ると、豊富な運動量を武器に守備で躍動し、今季初白星に貢献した。

その後はレギュラーとして右ＣＢでの出場が続いた。プレーの特長の一つに、攻撃時に見せる内側のスペースへの駆け上がりがある。内側のスペースへの駆け上がりと言っても、単なるインナーラップではない。ＷＢが大外で持ったときだけでなく、アンカーやＩＨが中央で持っているとき、右ＣＢの木田が突如として前線に走り込み、それが決まってチャンスにつながる。このプレーについて聞くと、「見えるんです」と話していたが、スペースが見えているというよりも、崩しのイメージが脳内に浮かんでいるということなのかもしれない。

アンカーとして出場した際も、サッカーＩＱの高さを感じさせる。左右のＣＢが攻撃に参加しているときにカウンターを受けても、当然のように木田がポジションの穴を埋めている。頭脳的で冷静な、１年生らしからぬ選手に思えた。

ただ、チームは前期第５節で初黒星を喫すると、長い連敗が始まる。木田も開幕戦から状態が落ちている実感を口にするなど、決して順風満帆ではなかった。

６連敗で迎えた前期最終節は、慶大が過去一度も勝利したことのない早慶戦。４年生全７選手がスタメン起用される中、木田は下級生のフィールドプレーヤーで唯一スタメンを勝ち取った。この日も右ＣＢでのスタメンだった。２８分、普段なら処理できていたであろうなんでもないロングボールだった。若干トラップが後ろ向きになると、早大左ＷＧ・十文字高の１学年先輩である小島世里に猛然とプレスをかけられる。「はっきり！」。左ＣＢ・宮嶋ひかり（環３・芝浦工業大学柏／ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU18） の声が飛んだ次の瞬間、ボールをさらわれると、そのままボックス内まで持ち込まれ、強烈なシュートを決められ先制を許してしまう。その後も相手のサイド攻撃を止められず。チームは１－３で敗れた。「自分のところのビルドアップのミスから失点してしまって、相手のストロングを活かさせてしまったというのがあって、悔しい試合でした」。試合後、グラウンドから引き上げ、クラブハウスに向かう道中、盟友・福島紗羅メヘル（政１・昌平） の隣で目に涙を浮かべる木田の姿があった。続く後期第１節でチームは敗れ、最下位に転落した。

―――

木田にとって大きな転機となったのが後期第２節。それまでリーグ戦は全試合を右ＣＢでスタートしていたが、初めてアンカーでスタメン起用された。試合途中に右ＣＢから中盤にポジションを変えることはあったが、「足が動かない」と最終ラインからのポジション変更の難しさを話していた。

「順天との試合の時は、そこからはずっとアンカーをするとは思っていなくて、ただその試合でシステムが３−５−２に変わって、中盤が４枚だったのが３枚になるので、運動量が求められるから自分がアンカーをやっているのかと思っていました。守備のスライドだったり、前をうまく動かしながらボールを奪うことは求められているところだと思うので、そこは応えられるようにと思っていました」。この試合の木田のプレーはそれまでとは一味違った。何かに取り憑かれたようにボールを刈り取り続けた。チームは残留争いの直接対決を２－０で勝ち、８連敗をストップ。最下位を脱出した。

その後はアンカーに定着。夏の中断期間を経て、再開初戦の国士大戦。前半終了間際、ボックス内まで攻め込まれ、シュートを浴びるが、木田がスライディングでシュートをブロック。３週間後の山学大戦でも、最終ラインの選手が戻れない状況でアンカーの木田が相手についていき、スライディングでシュートをブロックした。「シュートブロックするときに考えているのは、切り返しもあるというのはやっぱり頭に入れておかないといけないと思っています。国士の場面も山学の場面も、自分と相手の距離がちょっと遠めというか、相手からしたら『間に合わないだろうな』と思っているはずなので、そういうタイミングは『これは間に合う』と思ってシュートブロックしているイメージです」。体を投げ出すような、一見本能的に映るプレーにも、冷静な判断がある。ただ、山学大戦のブロックで右足首を負傷。「ゴッドハンド」に治療を受け、３日後の試合は後半から出場したが、足首に不安が残る状況が続いた。

チームは中断明けの４試合を１分３敗。再び最下位に転落し、後期第９節の帝平大戦は勝たなければ自動降格に限りなく近づく状況で迎えた。この試合でも、木田のプレーは変わらなかった。相手３トップのギャップでボールを引き出し、数的優位でビルドアップを敢行。それまでなかったようなイケイケムードの試合で、攻撃のテンポをコントロールし続けた。守備でもハードワークし、３−１の勝利に貢献。最下位を脱出した。

「本当にサッカーが分からなすぎて（苦笑）、『この人うまい』というのも分からないんですけど…感じるのは遥（木田）が、この前の帝平戦もいい雰囲気の試合だったけど、みんな興奮してしまっている時でも遥だけ冷静というか、自分のペースでプレーしていたように見ていて感じました」（マネージャー・塚田まりや（総４・横浜国際））

「ボランチで、私は日本代表の佐野海舟と言っていて（笑）、ボールの奪取能力もあるし、アグレッシブに戦える選手」（竹内あゆみ（看４・日ノ本学園））

「この前の帝平戦も落ち着きがすごくて、『ほんとに１年生？』と思うくらいの（笑）、信頼感も安心感もあって、あとは何と言ってもあのガッツというか、絶対負けないという想いがあふれたプレーとか、彼女もすごく発信するようになった気がしていて、もともとそんなに喋らないことはないですけど想いの熱さも日々伝わるものがあります」（主将・野村亜未（総４・十文字））

―――

「１年生だからこそ出せるエネルギッシュさと言うか、自分たちがやればチームが勢いづく部分もあると思うので、もちろん戦術や技術も大事だと思うんですけど、気持ちの部分を大事に」

「やっていることが結果につながらないもどかしさはあったりしたんですけど、『やるしかない』というメンタルでいて、自分のプレーを見て、周りの人が『自分も頑張らないと』と思ってくれたら嬉しいですし、自分には何かずば抜けた武器があるわけではないので、戦う姿勢を見せるところはどんな状況においても変えちゃいけないと思っていて、意識してそういうプレーをしていたというよりかはいつも通りという感覚でした」

誰よりも頭脳的でサッカーＩＱの高い木田がチームの勝利のために貫くのは、気持ちや戦う姿勢を見せること。冷静でありながらも、運動量と球際への執念で発揮する熱は、シーズンが進むにつれ明らかにチーム全体へと伝播していった。

―――

後期最終節の早慶戦。慶大は試合前時点で１部・２部入れ替え戦以下の戦績が確定していて、引き分け以下で自動降格の可能性もある。前期とは違い、アンカーでの出場となった木田は、早大のサイド攻撃の起点となる中盤の選手に粘り強く対応し、持ち前の運動量でボールを回収し続けた。後半アディショナルタイムに入った頃、スライディングでボール奪取を試みた際にピッチにうずくまる。足首の負傷の再発が心配されたが、足が攣ったとのことだった。前期の早慶戦で一歩届かなかった足が伸びきり、出し尽くしたような、そんな終わり方だった。

早慶戦初勝利はならなかったが、優勢に試合を進め、勝ち点１を獲得した。最下位の帝平大と勝ち点で並び、得失点差で自動降格を回避。入れ替え戦進出を決めた。

「今年は引き分けてしまったものの、すごく手応えを感じた試合だったので、来年は勝ちたいというのがあって、個人としては前期の早慶戦も今回の早慶戦も何もできていないという印象があるので、ここからさらに成長して、結果で見せられるような選手になっていければと思います」

完成されたプレーヤーかに思われた頭脳派ルーキーは、まだまだ伸び盛り。賢く泥臭く、より慶應らしく成長した、そして今も成長する木田遥が、これからもチームに炎を灯し続ける。

（記事：柄澤晃希）