後期最終節の早慶戦は初勝利こそならなかったものの、シーズントップクラスの試合内容で０−０で引き分け、自動降格を回避した慶大。１１月２２日の入れ替え戦への進出を決めた。

今回は、チームの中心としてシーズンを戦ってきた１年生の特集企画。第１弾は、ＴＥＡＭ２０２６たった一人のキーパー・四宮里紗（環１・桐蔭学園）！

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遡ること４年前、２０２２年シーズンが終わり、２０２３年シーズンが開幕するまでの間、チームは「キーパーミーティング」を重ねていた。キーパーミーティングと聞くと、キーパーの選手が集まって技術向上のためのミーティングをするものだと考えそうになるが、このチームの場合はそうではない。フィールドプレーヤーの中から誰をキーパーにするのか決めるという、ひたすらに残酷なものだった。

背景に、２０２３年シーズンに４年生となる守護神・野⽥明⽇⾹（令６総卒）の後釜が誰一人としていないことがあった。１〜３年生にキーパーがいないため、野田が卒業するとチームが回らなくなる。１年後を見据え、フィールドから誰か１人をキーパーとしても準備させることとなった。

「やりたい人なんて誰もいないので、話し合いを何回も何回も重ねて、誰がいいかというのを一人ひとり話したりとか、候補に挙がった人にいろいろ聞いたりとか、誰ならやってくれるとか誰なら自分たちが頑張れるかとか、その人の人柄とか今までの努力を見て決めました」（守部葵（令８環卒））。

進展のないミーティング。最終的に選ばれたのは、新３年生の劔佳那 （令７環卒）だった。「感情の起伏がなくてキーパーに対してもコツコツ努力できる。チームへの想いが強い。そんな風に言ってもらえた事は嬉しかった。ただ、キーパーになるかもしれない、その実感が湧き上がる度にフィールドを続けたい想いが強くなり、皮肉なことに、フィールドとしてのコンディションは上がっていった」。 （劔の引退ブログより『積み重ねた先に』（４年 劔佳那） | 慶應義塾体育会ソッカー部女子net https://keio-soccer.net/blogs/1831）

２０２３年シーズンは正キーパーの野田が全試合フル出場でゴールを守り抜き、劔はキーパーとＦＷの二刀流というキャプテン翼の若島津健のようなスタイルで出番を待った。

２０２３年シーズンが終わり、２０２４年シーズンが開幕するまでの間、再びキーパーミーティングが行われる。キーパー歴１年、しかも４年生の劔だけでは、２０２５年シーズン以降を見据えても戦うのは難しい。劔は二刀流からキーパー専門のプレーヤーに転向したが、開幕２カ月前の沖縄遠征の最後に、もう一人キーパーに転向することとなった。１年前と同じように難航したミーティングの末、劔と似たような理由で新３年生の中村美桜（令８理卒）が推薦された。中村は二刀流ではなく、キーパーへの完全な転向となった。「美桜の今までの努力が認められてキーパーに選ばれたけれど、努力をしていたからこそ美桜がやりたくないキーパーになってしまうという事実が悔しかった」。（小熊藤子（令８環卒・現RB大宮アルディージャWOMEN））

２０２４年シーズン、劔がシーズン早々の故障で長期離脱。中村が開幕から１４試合をフル出場し、劔がけがでベンチ入りを外れる試合もあった。中村もシーズン終盤に故障離脱。最後の４試合は劔がフル出場し、１８試合をなんとか戦い抜いた。

２０２５年シーズンは、開幕前のキーパーミーティングはなかった。中村が全試合を１人で守り抜いた。こぼれ話として、中村が故障した場合は幹部のだれかがキーパーをやることになっていたそうだ。主務は中村だから、選択肢としては主将の小熊、副将の守部、副将の野村亜未（現総４・十文字）、副務の福島日和（現理４・慶應湘南藤沢）の４人。中村がけがなくシーズンを終えていなければ、２部優勝と１部昇格はなかっただろう。

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２０２５年シーズンを終え、中村が引退し、再び直面したキーパー不在問題。ただ、キーパーミーティングの必要はなかった。ＡＯ入試でキーパーが１人合格した。入部前からキーパーをしていた選手としては野田以来、６学年ぶり。それが、ＴＥＡＭ２０２６の守護神・四宮里紗（環１・桐蔭学園）だ。

ただ、四宮も幼少期からキーパーをやっていたわけではない。高２時にフィールドから転向した選手だ。「いろんなチーム事情があって監督から『キーパーをやってほしい』って言われて、最初は乗り気じゃなかったんですけど、やっていくうちにキーパーにしか味わえない良さがあったり、チームの最後の砦っていう責任感があるから、よりチームを引っ張ろうっていう気持ちになれて、自分の技術量もそうなんですけど、精神面の成長が高校ではあったなって思ってて、キーパーになったのが良かったのか分からないんですけど、高３でインターハイで初めて県優勝できて、いろんな縁があって今慶應に入ることになったので、苦悩とか挫折とかも結構あったんですけど、結果的には前向きに働いているのでここまで頑張れて良かったなと思ってます」。

開幕戦から四宮はもちろんスタメン出場すると、前期第２節でクリーンシートを記録し、チームは７季ぶりの１部での勝利。前期第３節では、格上・東洋大の枠内シュートの雨あられを防ぎ続け、勝ち点１に貢献した。

キーパー登録はたった一人。それでも、四宮のプレーは一人で築き上げたものではない。男子部のキーパー陣や、キーパーコーチの指導があってのものだ。

卒業した先輩キーパーの中村から言葉をもらうこともある。「美桜さん（中村）からは何回か試合を観戦してもらったときに、アドバイスというよりかは『うまくなっているからこれからも頑張って』とか、『男子部のみんながきっと助けてくれるから、頼りまくっていいんだよ』というのを言われています」。

試合の時は、ご両親がビデオカメラで四宮のプレーを撮影している。「失点が多かったときは『もっとここはいけそうだったね』とかもあるんですけど、基本的には優しい目で見てくれています（笑）」。

セービングのみならず、声かけもまた四宮の特徴だ。ミスをした選手、特に１年生が先輩から厳しい言葉をかけられると、「大丈夫だよ」とフォローを入れる。シーズン序盤、チームとしてピッチでなかなか声が出ない中で、重くなりかけた雰囲気を明るくしてきた。「戦術的な面も最初はすべて理解できているわけではなかったので、戦術に触れるようなことというよりかは誰かのメンタルをケアできるような声かけは意識していました。もちろん厳しい声かけも試合を引き締めるためには必要だと思うので、そういう声を否定するんじゃなくて、その声に対してサポートする声も大事だと感じていて、自分はどちらかというとサポートする側に回ろうと思って１年意識していました」。

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「１年生の中でキーパーという責任のあるポジションで試合を重ねていくにつれて、１年生という立場が難しくしているものと、彼女なりに向き合っているものと、チームのためにという里紗の想いと、いろいろなものと戦っているところを見てきました」。四宮と同じ縦割りの班に所属する４年生の福島日は、葛藤を間近で見てきた。シーズン中盤は失点が続き、チームは８連敗。それでも、ひどく落ち込んだ様子は決して見せず、負けた試合の後も気丈に振る舞ってきた。

「キーパーだから絶対にどの失点にも関わってしまう中で、それでいちいち落ち込んでいたらチームの雰囲気も悪くなってしまうので、できるだけ失点しても落ち込む様子は見せずに、失点した後もチームを盛り上げられるような声かけは意識していました」。どんなときも、モットーとする「覚悟ある楽観主義」を忘れずにプレーし続けた。

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「リーグ戦を見ても何回もスーパーセーブがありますし、里紗がいるから勝ち点を取れた試合もいくつもあるので、早慶戦では１年間里紗が成長してきた集大成を見せる場として活躍してほしいと思います」（福島日）

後期最終節の早慶戦。言うまでもないが、四宮はキーパーでスタメンに名を連ねた。慶大が優勢に試合を進めただけに、大きなピンチはなく、目立ったセーブはなかった。それでも、早慶定期戦では２０１６年以来１０大会ぶり、リーグ戦を含めても２０１８年の対戦以来の早慶戦でのクリーンシートは、キーパーとしての大きな成果だ。早慶戦初勝利には届かず、スコアレスで引き分けたが、最下位と勝ち点で並び、得失点差で自動降格を回避。１年間ゴールを守り抜いた１年生が、入れ替え戦を手繰り寄せた。

「ゴールを守ることだけが仕事じゃなくて１１人目のフィールドプレーヤーとしてプレーしてほしい」。黄大城監督が四宮に伝えた言葉だ。劔も中村も四宮も、キーパーよりもフィールドの経験の方が長い。それをハンデとするのではなく、アドバンテージに。慶應の「相手を見ながら自分たちで判断をしていく」サッカーの起点として、フィールド経験を生かした四宮のプレー選択も大きな役割を担ってきた。

「チームのために」。劔も中村も四宮も、行動の裏には常にその想いがあった。彼女たちは、ゴールはもちろん、ソッカー部女子というチームを守ってきたのだと思う。

中村、劔、野田、それよりも前から受け継がれてきたソッカー部女子の守護神のＤＮＡ。ＴＥＡＭ２０２６の最後尾には、堂々と構える四宮里紗が常にいる。

（記事：柄澤晃希）